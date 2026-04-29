Chhattisgarh CGBSE 10th 12th Board Result 2026: छत्तीसगढ़ बोर्ड ने जारी किए 10वीं-12वीं के नतीजे, जानें मार्कशीट डाउनलोड करने का सबसे आसान तरीका

CG Board CGBSE 10th, 12th Result 2026 at cgbse.nic.in: छत्तीसगढ़ बोर्ड ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे जारी कर दिए हैं, जानें अपना मार्कशीट डाउनलोड करने का सबसे आसान तरीका...

Chhattisgarh Board CGBSE Class 10th 12th Result 2026, cgbse.nic.in: छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे जारी कर दिए हैं. सीएम विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजल्ट का ऐलान किया. इस दौरान शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव भी मौजूद रहे. करीब 5 लाख स्टूडेंट्स इन परीक्षाओं में शामिल हुए थे और रिजल्ट आने से उन्होंने राहत की सांस ली है. स्टूडेंट्स CGBSE की ऑफिशियल वेबसाइट cgbse.nic.in और results.cg.nic.in पर जाकर अपने रोल नंबर का इस्तेमाल करके अपने नतीजे चेक कर सकते हैं. ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा स्टूडेंट्स डिजिलॉकर और एसएमएस के जरिए भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

Chhattisgarh Board CGBSE Class 10th 12th Result 2026, cgbse.nic.in: कैसे चेक कर पाएंगे रिजल्ट?

एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं-

- ऑफिशियल वेबसाइट cgbse.nic.in या results.cg.nic.in पर जाएं.

- होमपेज पर जाकर CGBSE Class 10 Result 2026 या CGBSE Class 12 Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें.

- यहां अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड एंटर करें.

- आपकी मार्कशीट कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगी. इसे चेक करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंटआउट लेना न भूलें.

Chhattisgarh Board CGBSE Class 10th 12th Result 2026, cgbse.nic.in: SMS से कैसे देख पाएंगे रिजल्ट?

SMS के जरिए अपना रिजल्ट देखने के लिए 12वीं के स्टूडेंट्स मोबाइल पर CG12 के साथ अपना रोल नंबर टाइप करें और 10वीं का रिजल्ट देखने के लिए CG10 के साथ अपना रोल नंबर टाइप करें. इसके बाद इसे 56263 पर भेज दें.

जो स्टूडेंट्स अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं हैं, वे रि-इवैल्यूएशन या रि-चेकिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा स्टूडेंट्स सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में बैठकर भी अपने प्रदर्शन में सुधार ला सकते हैं. जो स्टूडेंट्स एक या एक से अधिक विषयों में पास नहीं हो पाए हैं, उन्हें सप्लीमेंट्री एग्जाम में शामिल होकर पास होने का मौका मिलेगा. ऑनलाइन डाउनलोड की गई मार्कशीट प्रोविजनल है. स्टूडेंट्स को अपनी ओरिजनल मार्कशीट को अपने स्कूलों से जाकर कलेक्ट करना होगा.

पिछले साल 7 मई को नतीजे जारी हुए थे जिसमें 12वीं में 81.87% और दसवीं में 76.53% स्टूडेंट्स पास हुए थे. 10वीं की परीक्षा में कुल 3,23,094 स्टूडेंट्स बैठे थे, जिनमें से 2,45,913 पास हुए. वहीं, बारहवीं में 2,38,626 स्टूडेंट्स शामिल हुए थे जिनमें से 1,94,906 स्टूडेंट्स पास हुए थे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.