Work From Anywhere: रिमोट वर्क के लिए भारत की ये 6 ऑफबीट जगहें हैं बेस्ट, टॉप ट्रेंड में शामिल
गरीबी नहीं बन पाई ओडिशा की इस बेटी की उड़ान में बाधा, दिदाई जनजाति की पहली डॉक्टर बनने की राह पर चंपा रास्पेडा
100 साल में पहली बार बन रहा अद्भुत संयोग, पितृ पक्ष में चंद्र-सूर्य ग्रहण के साथ, 5 राशियों पर होगी अपार कृपा
Radha Ashtami 2025: इस दिन मनाई जाएगी राधाष्टमी, जानें तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और पूजा का महत्व
NEET PG Result 2025: NBEMS ने जारी किया नीट पीजी का रिजल्ट, natboard.edu.in पर यूं करें चेक
गेम ओवर... क्या DREAM 11 जैसे ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स पर लग जाएगा बैन? जानिए क्या है सरकार का प्लान
Cervical Cancer Signs: बॉडी में दिखने वाले ये 10 लक्षण हैं सर्वाइकल कैंसर का संकेत, गलती से भी न करें इग्नोर
किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम खूबसूरत नहीं हैं यह ग्लैमरस अधिकारी, जानें IFS तमाली साहा की सफलता की कहानी
Zodiac Signs: कूल डैडी होते हैं इन राशियों के पुरुष, दामाद-बहू देते हैं इनको बेस्ट ससुर का खिताब
CSIR NET Answer Key 2025: NTA ने जारी की सीएसआईआर नेट की फाइनल आंसर की, csirnet.nta.ac.in पर ऐसे करें चेक
एजुकेशन
ओडिशा के मलकानगिरी जिले की स्टूडेंट चंपा रास्पेडा ने NEET 2025 पास करके इतिहास रच दिया है. वह दिदाई जनजाति की पहली डॉक्टर बनने की राह पर हैं. जानें चंपा की सफलता की पूरी कहानी...
ओडिशा के मलकानगिरी जिले की स्टूडेंट चंपा रास्पेडा ने NEET 2025 पास करके इतिहास रच दिया है. वह दिदाई जनजाति की पहली डॉक्टर बनने की राह पर हैं. चंपा को बालासोर के फकीर मोहन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में दाखिला पा लिया है. चंपा आदिवासी बहुल जिले के कोरुकोंडा ब्लॉक की नाकामामुडी पंचायत के अमलीबेड़ा गांव की लछमु रास्पेडा की बेटी हैं.
लछमु रास्पेडा एक सीमांत किसान हैं जबकि उनकी मां एक गृहिणी हैं. चंपा ने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास (एसएसडी) विभाग के अंतर्गत नंदिनीगुडा (खैरपुट ब्लॉक) के पीवीटीजी बालिका शिक्षा परिसर से शुरू की. बाद में उन्होंने चित्रकोंडा के एसएसडी गर्ल्स हाई स्कूल अपनी आगे की पढ़ाई की और साल 2019 में मैट्रिक पास किया.
इसके बाद उन्होंने गोविंदपल्ली के एसएसडी हायर सेकेंडरी स्कूल से साल 2021 में साइंस स्ट्रीम के साथ 12वीं पास किया था लेकिन आर्थिक दिक्कत की वजह से उन्हें बीएससी की पढ़ाई छोड़नी पड़ी. हालांकि डॉक्टर बनने का उनका सपना कभी फीका नहीं पड़ा. अपनी स्कूल की साइंस टीचर उत्कल केशरी दाश के मार्गदर्शन में चंपा बालासोर में नीट की फ्री कोचिंग क्लासेस में शामिल हो गईं.
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने चंपा की सफलता पर प्रसन्नता जाहिर की. उन्होंने कहा, 'चंपा के की कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और सफलता ओडिशा के सभी युवाओं को प्रेरित करेगी. मुझे उम्मीद है कि भविष्य में वह एक अच्छी डॉक्टर के रूप में गरीब और पिछड़े लोगों की सेवा करेंगी. मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ.'
ओडिशा के 13 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) में से एक दिदायी जनजातिमलकानगिरी जिले के सुदूर वन क्षेत्रों खासकर कुडुमुलुगुम्मा और खैरपुट ब्लॉकों में निवास करती है. परंपरागत रूप से यह जनजातीय समूह झूम खेती, वन संग्रहण और छोटे पैमाने पर खेती पर निर्भर है. पिछले कुछ साल में कई आदिवासी स्टूडेंट्स ने NEET पास किया है और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS सीटें हासिल की हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.