गरीबी नहीं बन पाई ओडिशा की इस बेटी की उड़ान में बाधा, दिदाई जनजाति की पहली डॉक्टर बनने की राह पर चंपा रास्पेडा

ओडिशा के मलकानगिरी जिले की स्टूडेंट चंपा रास्पेडा ने NEET 2025 पास करके इतिहास रच दिया है. वह दिदाई जनजाति की पहली डॉक्टर बनने की राह पर हैं. चंपा को बालासोर के फकीर मोहन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में दाखिला पा लिया है. चंपा आदिवासी बहुल जिले के कोरुकोंडा ब्लॉक की नाकामामुडी पंचायत के अमलीबेड़ा गांव की लछमु रास्पेडा की बेटी हैं.

किसान की बेटी हैं चंपा

लछमु रास्पेडा एक सीमांत किसान हैं जबकि उनकी मां एक गृहिणी हैं. चंपा ने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास (एसएसडी) विभाग के अंतर्गत नंदिनीगुडा (खैरपुट ब्लॉक) के पीवीटीजी बालिका शिक्षा परिसर से शुरू की. बाद में उन्होंने चित्रकोंडा के एसएसडी गर्ल्स हाई स्कूल अपनी आगे की पढ़ाई की और साल 2019 में मैट्रिक पास किया.

12वीं के बाद गरीबी के कारण छोड़नी पड़ी थी पढ़ाई

इसके बाद उन्होंने गोविंदपल्ली के एसएसडी हायर सेकेंडरी स्कूल से साल 2021 में साइंस स्ट्रीम के साथ 12वीं पास किया था लेकिन आर्थिक दिक्कत की वजह से उन्हें बीएससी की पढ़ाई छोड़नी पड़ी. हालांकि डॉक्टर बनने का उनका सपना कभी फीका नहीं पड़ा. अपनी स्कूल की साइंस टीचर उत्कल केशरी दाश के मार्गदर्शन में चंपा बालासोर में नीट की फ्री कोचिंग क्लासेस में शामिल हो गईं.

सीएम ने जमकर की तारीफ

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने चंपा की सफलता पर प्रसन्नता जाहिर की. उन्होंने कहा, 'चंपा के की कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और सफलता ओडिशा के सभी युवाओं को प्रेरित करेगी. मुझे उम्मीद है कि भविष्य में वह एक अच्छी डॉक्टर के रूप में गरीब और पिछड़े लोगों की सेवा करेंगी. मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ.'

ओडिशा के 13 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) में से एक दिदायी जनजातिमलकानगिरी जिले के सुदूर वन क्षेत्रों खासकर कुडुमुलुगुम्मा और खैरपुट ब्लॉकों में निवास करती है. परंपरागत रूप से यह जनजातीय समूह झूम खेती, वन संग्रहण और छोटे पैमाने पर खेती पर निर्भर है. पिछले कुछ साल में कई आदिवासी स्टूडेंट्स ने NEET पास किया है और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS सीटें हासिल की हैं.



