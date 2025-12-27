FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Virat Kohli ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड किया ध्वस्त, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज को पछाड़ बने नंबर-1

Virat Kohli ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड किया ध्वस्त, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज को पछाड़ बने नंबर-1

विजय हजारे ट्रॉफी में एक और मैच खेल सकते हैं विराट कोहली! रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

विजय हजारे ट्रॉफी में एक और मैच खेल सकते हैं विराट कोहली! रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

क्या 35 साल के बाद जवानी कम होने लगती है? स्वीडिश वैज्ञानिकों ने बताया यंग रहने का ये सस्ता असरदार उपाय

क्या 35 साल के बाद जवानी कम होने लगती है? स्वीडिश वैज्ञानिकों ने बताया यंग रहने का ये सस्ता असरदार उपाय

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Salman Khan फिल्मों के अलावा किन बिजनेस से करते हैं कमाई? जानें भाईजान की अर्निंग सोर्स और कुल नेटवर्थ

Salman Khan फिल्मों के अलावा किन बिजनेस से करते हैं कमाई? जानें भाईजान की अर्निंग सोर्स और कुल नेटवर्थ

दुनिया की किस यूनिवर्सिटी में सबसे पहले हुई थी इंजीनियरिंग की पढ़ाई? जानें किस देश में है यह इंस्टीट्यूट

दुनिया की किस यूनिवर्सिटी में सबसे पहले हुई थी इंजीनियरिंग की पढ़ाई? जानें किस देश में है यह इंस्टीट्यूट

Salman Khan Unseen Photos: बचपन से लेकर जवानी तक ऐसे लगते हैं भाईजान, सलमान खान की अनदेखी तस्वीरों में देखें उनका सफर

Salman Khan Unseen Photos: बचपन से लेकर जवानी तक ऐसे लगते हैं भाईजान, सलमान खान की अनदेखी तस्वीरों में देखें उनका सफर

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

CGPSC Admit Card 2025: SI, सूबेदार, प्लाटून कमांडर की भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

CGPSC Admit Card 2025: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सूबेदार, सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर भर्ती 2025 की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Dec 27, 2025, 11:05 AM IST

CGPSC Admit Card 2025: SI, सूबेदार, प्लाटून कमांडर की भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

CGPSC Admit Card 2025

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

CGPSC Admit Card 2025: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सूबेदार, सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर भर्ती 2025 की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. ध्यान रखें कि एडमिट कार्ड के बिना किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा या इस भर्ती के किसी भी चरण में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी. 

एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा तिथि, परीक्षा समय और परीक्षा केंद्र का पता शामिल है. इसमें उन निर्देशों की भी जानकारी होगी जिसे परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को फॉलो करना होगा. उम्मीदवारों को जल्द से जल्द अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना चाहिए और अगर उसमें कोई गलती हो तो इसकी सूचना तुरंत CGPSC को देनी चाहिए.

CGPSC Admit Card 2025: कैसे करें डाउनलोड?

उम्मीदवार अपना CGPSC भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- सबसे पहले CGPSC की ऑफिशियल वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाएं.
- होमपेज पर जाकर सूबेदार, सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के एडमिट कार्ड से संबंधित लिंक  ढूंढें.
- लिंक पर क्लिक करने के बाद अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ को एंटर करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें.
- भविष्य में किसी भी समस्या से बचने के लिए एडमिट कार्ड की एक से अधिक प्रतियां रखना उचित होगा.

CGPSC Admit Card 2025 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

CGPSC Admit Card 2025 परीक्षा वाले दिन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे?

परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड की प्रिंट कॉपी साथ लाना अनिवार्य है. एडमिट कार्ड के साथ-साथ उन्हें एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड लाना होगा जो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है. जिन उम्मीदवारों के पास एडमिट कार्ड या आईडी कार्ड नहीं होगा, उन्हें किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

CGPSC Admit Card 2025: उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड पर दिए गए समय से काफी पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना चाहिए. देर से प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती है. उन्हें एडमिट कार्ड और परीक्षा कर्मचारियों से मिले सभी निर्देशों का पालन करना होगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच या कोई भी प्रतिबंधित वस्तु न ले जाएं. भर्ती प्रक्रिया से संबंधित किसी भी नए अपडेट के लिए सीजीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट को नियमित अंतराल पर चेक करते रहें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Salman Khan फिल्मों के अलावा किन बिजनेस से करते हैं कमाई? जानें भाईजान की अर्निंग सोर्स और कुल नेटवर्थ
Salman Khan फिल्मों के अलावा किन बिजनेस से करते हैं कमाई? जानें भाईजान की अर्निंग सोर्स और कुल नेटवर्थ
दुनिया की किस यूनिवर्सिटी में सबसे पहले हुई थी इंजीनियरिंग की पढ़ाई? जानें किस देश में है यह इंस्टीट्यूट
दुनिया की किस यूनिवर्सिटी में सबसे पहले हुई थी इंजीनियरिंग की पढ़ाई? जानें किस देश में है यह इंस्टीट्यूट
Salman Khan Unseen Photos: बचपन से लेकर जवानी तक ऐसे लगते हैं भाईजान, सलमान खान की अनदेखी तस्वीरों में देखें उनका सफर
Salman Khan Unseen Photos: बचपन से लेकर जवानी तक ऐसे लगते हैं भाईजान, सलमान खान की अनदेखी तस्वीरों में देखें उनका सफर
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए खुलने जा रहा 'गोल्डन डोर', 2026 में पैसा बनाने और नई नौकरी का बन रहा सुपरयोग
इन तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए खुलने जा रहा 'गोल्डन डोर', 2026 में पैसा बनाने और नई नौकरी का बन रहा सुपरयोग
क्या स्पेस में भी सनबर्न होता है? जानें अंतरिक्ष में बिना सनस्क्रीन लगाए UV Rays से कैसे बचते हैं एस्ट्रोनॉट्स
क्या स्पेस में भी सनबर्न होता है? जानें अंतरिक्ष में बिना सनस्क्रीन लगाए UV Rays से कैसे बचते हैं एस्ट्रोनॉट्स
MORE
Advertisement
धर्म
Surya Remedies: 2026 में इन चीजों को घर लाने से प्रसन्न होंगे सूर्यदेव, धन संपत्ति में बरकत के साथ खुलेंगे इनकम के रास्ते
2026 में इन चीजों को घर लाने से प्रसन्न होंगे सूर्यदेव, धन संपत्ति में बरकत के साथ खुलेंगे इनकम के रास्ते
आज विष्णु चालीसा का पाठ करने से मिलेगी श्री हरि की कृपा, विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर पूर्ण होगी हर मनोकामना
आज विष्णु चालीसा का पाठ करने से मिलेगी श्री हरि की कृपा, विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर पूर्ण होगी हर मनोकामना
क्यों मनाया जाता है क्रिसमस डे, जानें 25 दिसंबर का Christmas से जुड़ा इतिहास, महत्व और इस दिन से परंपराएं
क्यों मनाया जाता है क्रिसमस डे, जानें 25 दिसंबर का Christmas से जुड़ा इतिहास, महत्व और इस दिन से जुड़ी परंपराएं
Rashifal 25 December 2025: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल
Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम
Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम
MORE
Advertisement