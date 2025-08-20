CGBSE Supplementary Results 2025: छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं-12वीं सप्लीमेंट्री एग्जाम का रिजल्ट जारी, cgbse.nic.in पर ऐसे करें चेक

Cervical Cancer Signs: बॉडी में दिखने वाले ये 10 लक्षण हैं सर्वाइकल कैंसर का संकेत, गलती से भी न करें इग्नोर
एजुकेशन
CGBSE Supplementary Results 2025: छत्तीसगढ़ बोर्ड के दसवीं और बारहवीं के सप्लीमेंट्री एग्जाम के नतीजे जारी हो चुके हैं. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट डाउनलोड करें अपना स्कोर कार्ड...
CGBSE Supplementary Results 2025: छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CGBSE) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट cgbse.nic.in और results.cg.nic.in पर कक्षा 10वीं और 12वीं के सप्लीमेंट्री एग्जाम्स का रिजल्ट जारी कर दिया है. स्टूडेंट्स अब अपने रोल नंबर और बाकी पूछी गई जानकारियों के साथ लॉगइन करके CGBSE 10वीं और 12वीं के सप्लीमेंट्री रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.
छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं के सप्लीमेंट्री एग्जाम्स 9 जुलाई से 21 जुलाई तक आयोजित किए गए थे जबकि 12वीं के सप्लीमेंट्री एग्जाम्स 8 जुलाई से 22 जुलाई तक आयोजित किए गए थे.
उम्मीदवार अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- ऑफिशियल वेबसाइट cgbse.nic.in या results.cg.nic.in पर जाएं.
- होमपेज पर Students Corner सेक्शन में जाएं.
- इसके बाद 'High School Second Main Supplementary 2025' या 'Higher Secondary Second Main Supplementary 2025' के लिंक पर क्लिक करें.
- अपना रोल नंबर और दिया गया कैप्चा कोड एंटर करें. स्क्रीन पर दिखाई दे रहे अपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट को चेक करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए स्कोरकार्ड का प्रिंट आउट लेना न भूलें.
CGBSE Supplementary Results 2025 Class 10th चेक करने का डायरेक्ट लिंक
CGBSE Supplementary Results 2025 Class 12th चेक करने का डायरेक्ट लिंक
छत्तीसगढ़ बोर्ड के सप्लीमेंट्री एग्जाम के ऐलान के साथ कक्षा 10वीं के स्टूडेंट्स को अब अपनी रुचि के अनुसार अपनी शैक्षणिक स्ट्रीम आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस चुनने का विकल्प होगा. वहीं 12वीं के स्टूडेंट्स अपनी पसंदीदा फील्ड और करियर आकांक्षाओं के अनुसार विभिन्न ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स में से चुन सकते हैं.
