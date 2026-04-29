CGBSE Result 2026: आज इतने बजे जारी होगा छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट, तैयार रखें ये डिटेल्स

CGBSE Result 2026: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CGBSE) आज दोपहर 2.30 बजे 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजों का ऐलान करने वाला है. जानें डिटेल्स...

CGBSE Result 2026: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CGBSE) आज दोपहर 2.30 बजे 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजों का ऐलान करने वाला है. एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद, जो स्टूडेंट्स इस साल इस बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में बैठे थे, वे बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cgbse.nic.in और results.cg.nic.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा एसएमएस के जरिए भी बोर्ड नतीजे देखने की सुविधा देगा.

CGBSE Result 2026: कैसे चेक कर पाएंगे रिजल्ट?

एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं-

- ऑफिशियल वेबसाइट cgbse.nic.in या results.cg.nic.in पर जाएं.

- होमपेज पर जाकर CGBSE Class 10 Result 2026 या CGBSE Class 12 Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें.

- यहां अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड एंटर करें.

- आपकी मार्कशीट कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगी. इसे चेक करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंटआउट लेना न भूलें.

CGBSE Result 2026: SMS से कैसे देख पाएंगे रिजल्ट?

SMS के जरिए अपना रिजल्ट देखने के लिए 12वीं के स्टूडेंट्स मोबाइल पर CG12 के साथ अपना रोल नंबर टाइप करें और 10वीं का रिजल्ट देखने के लिए CG10 के साथ अपना रोल नंबर टाइप करें. इसके बाद इसे 56263 पर भेज दें.

इस साल छत्तीसगढ़ बोर्ड ने कक्षा 10 की परीक्षा 21 फरवरी से 13 अप्रैल तक आयोजित की थी, जबकि कक्षा 12 की परीक्षा 20 फरवरी से 18 मार्च 2026 तक चली थी. हर पेपर के लिए स्टूडेंट को तीन घंटे का टाइम दिया गया था और इसके साथ ही प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स को 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया. जो स्टूडेंट्स अपने नतीजों से संतुष्ट नहीं होंगे, उन्हें रिचेकिंग या इंप्रूवमेंट परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा.