CGBSE Class 10, 12th Result 2026: खत्म हुआ छत्तीसगढ़ बोर्ड के स्टूडेंट्स का इंतजार, कल इतने बजे जारी होगा 10वीं-12वीं का रिजल्ट

Chhattisgarh Board Result 2026: CGBSE कल यानी 29 अप्रैल को दोपहर 2.30 बजे 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी करने वाला है. जानें डिटेल्स...

Chhattisgarh Board Class 10th, 12th Result 2026 Date and Time: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CGBSE) कल यानी 29 अप्रैल को दोपहर 2.30 बजे 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी करने वाला है. राज्य शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इसकी जानकारी दी है. जो स्टूडेंट्स इस साल छत्तीसगढ़ बोर्ड की हाईस्कूल या इंटरमीडिएट की परीक्षा में बैठे थे, वे एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट cgbse.nic.in और results.cg.nic.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक कर पाएंगे.

इंतज़ार की घड़ियाँ अब समाप्ति की ओर हैं।



कल दोपहर 02:30 बजे माध्यमिक शिक्षा मंडल के हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा परिणाम औपचारिक रूप से घोषित किए जाएंगे। यह केवल अंकों की घोषणा नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत, अनुशासन और अभिभावकों व शिक्षकों के सतत मार्गदर्शन का प्रतिफल है।… — Gajendra Yadav (@GajendraYdvBJP) April 28, 2026

छत्तीसगढ़ बोर्ड ने कक्षा 10 की परीक्षा 21 फरवरी से 13 अप्रैल तक आयोजित की थी, जबकि कक्षा 12 की परीक्षा 20 फरवरी से 18 मार्च 2026 तक चली थी. हर पेपर के लिए स्टूडेंट को तीन घंटे का टाइम दिया गया था और इसके साथ ही प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स को 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया.

CGBSE Class 10, 12th Result 2026: कैसे चेक करें छत्तीसगढ़ बोर्ड का रिजल्ट?

एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं-

- ऑफिशियल वेबसाइट cgbse.nic.in या results.cg.nic.in पर जाएं.

- होमपेज पर जाकर CGBSE Class 10 Result 2026 या CGBSE Class 12 Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें.

- यहां अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड एंटर करें.

- आपकी मार्कशीट कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगी. इसे चेक करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंटआउट लेना न भूलें.

ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा स्टूडेंट्स एसएमएस के जरिए भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. 12वीं का रिजल्ट देखने के लिए अपने मोबाइल पर CG12 के साथ अपना रोल नंबर टाइप करें और 10वीं का रिजल्ट देखने के लिए CG10 के साथ अपना रोल नंबर टाइप करें और 56263 पर भेज दें.

पिछले साल छत्तीसगढ़ बोर्ड ने 7 मई को दोनों कक्षाओं के नतीजे जारी किए थे जिसमें 76.53% स्टूडेंट्स पास हुए थे. रिजल्ट जारी होने से पहले स्टूडेंट्स को अपना रोल नंबर तैयार रखना चाहिए. अधिक जानकारी के लिए स्टूडेंट्स को ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करने की सलाह दी जाती है.

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