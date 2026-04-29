CGBSE CG Board Toppers List 2026: रिया और जिज्ञासु ने छत्तीसगढ़ बोर्ड 12वीं में किया टॉप, यहां देखें टॉपर्स की मार्कशीट

CGBSE CG Board Topper List 2026 & Name: छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी हो चुके हैं, ऐसे में जानें किन्होंने किस क्लास में किया टॉप और टॉपर्स को मिले कितने मार्क्स...

CGBSE CG Board Toppers List 2026: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी किए. इस साल 12वीं में 83% स्टूडेंट्स पास हुए हैं जबकि 10वीं में 77.15% स्टूडेंट्स पास हुए हैं. छत्तीसगढ़ बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा में रिया साहू, दीपांशी बोध और जिज्ञासु वर्मा ने टॉप किया है, जिन्हें 98.60 प्रतिशत मार्क्स मिले हैं. इसके बाद दूसरे और तीसरे नंबर पर ओमनी वर्मा और कृष महंत आए हैं जिन्हें 98.20 और 97.80 परसेंट मार्क्स मिले हैं. वहीं 10वीं में तीन स्टूडेंट्स संध्या नायक, परी रानी प्रधान और अंशुल शर्मा टॉपर बने हैं. तीनों स्टूडेंट्स को 99 प्रतिशत मार्क्स मिले हैं.

रिजल्ट के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा- 'आज प्रदेश के स्कूल के 5 लाख 66 हजार 320 बच्चों का परिणाम आया है, उनके लिए खुशी का अवसर है. 12वीं और 10वीं के जिन बच्चों ने सफलता हासिल की है, उन्हें मैं शुभकामनाएं देता हूं.' सीएम ने पैरेंट्स के लिए आज के दिन को खास बताया. उन्होंने उन शिक्षकों को भी शुभकामनाएं दी. पिछले साल की अपेक्षा इस साल भी अच्छा रिजल्ट आया है. शिक्षा मंत्री ने अनेकों प्रयास किए हैं. बता दें छत्तीसगढ़ सरकार ने टॉपर्स को डेढ़ लाख रुपये इनाम के तौर पर देने का ऐलान किया है.

Chhattisgarh Board CGBSE Class 10th 12th Result 2026, cgbse.nic.in: कैसे चेक कर पाएंगे रिजल्ट?

एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं-

- ऑफिशियल वेबसाइट cgbse.nic.in या results.cg.nic.in पर जाएं.

- होमपेज पर जाकर CGBSE Class 10 Result 2026 या CGBSE Class 12 Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें.

- यहां अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड एंटर करें.

- आपकी मार्कशीट कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगी. इसे चेक करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंटआउट लेना न भूलें.

रिजल्ट देखने का डायरेक्ट लिंक

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.