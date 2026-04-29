CGBSE Board Class 12th Result 2026: छत्तीसगढ़ बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी, cgbse.nic.in से ऐसे करें स्कोरकार्ड डाउनलोड

CGBSE CG Board Class 12th Result, cgbse.nic.in: छत्तीसगढ़ बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी हो गया है. अगर आप भी इस परीक्षा में बैठे थे तो जानें एसएमएस और ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट चेक करने का तरीका...

CGBSE Board 12th Result 2026: छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो स्टूडेंट्स छत्तीसगढ़ बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट cgbse.nic.in और results.cg.nic.in पर जाकर अपने रोल नंबर का इस्तेमाल करके अपने नतीजे चेक कर सकते हैं. ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा स्टूडेंट्स डिजिलॉकर और एसएमएस के जरिए भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

CGBSE Board 12th Result 2026: कैसे चेक कर पाएंगे रिजल्ट?

एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं-

- ऑफिशियल वेबसाइट cgbse.nic.in या results.cg.nic.in पर जाएं.

- होमपेज पर जाकर CGBSE Class 12 Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें.

- यहां अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड एंटर करें.

- आपकी मार्कशीट कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगी. इसे चेक करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंटआउट लेना न भूलें.

SMS के जरिए अपना 12वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए स्टूडेंट्स को अपने मोबाइल फोन के मैसेज एप में जाकर CG12 के साथ अपना रोल नंबर टाइप करके 56263 पर भेजना होगा. जो स्टूडेंट्स अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं हैं, वे रि-इवैल्यूएशन या रि-चेकिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा स्टूडेंट्स सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में बैठकर भी अपने प्रदर्शन में सुधार ला सकते हैं. जो स्टूडेंट्स एक या एक से अधिक विषयों में पास नहीं हो पाए हैं, वे सप्लीमेंट्री एग्जाम में शामिल होकर पास होने का मौका पा सकते हैं.

ऑनलाइन डाउनलोड की गई मार्कशीट प्रोविजनल है. स्टूडेंट्स को अपनी ओरिजनल मार्कशीट को अपने स्कूलों से जाकर कलेक्ट करना होगा. पिछले साल 7 मई को नतीजे जारी हुए थे जिसमें बारहवीं में 81.87% स्टूडेंट्स पास हुए थे. बारहवीं की परीक्षा में 2,38,626 स्टूडेंट्स शामिल हुए थे जिनमें से 1,94,906 स्टूडेंट्स पास हुए थे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.