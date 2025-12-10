FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' पर नया विवाद, NCP सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा- वंदे मातरम् गाने का सवाल ही नहीं, हमारे मजहब में सिर्फ एक अल्लाह | प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार सख्त, खुले में कूड़ा जलाने पर लगाया प्रतिबंध, जिला प्रशासन, MCD और NDMC लगाएगी जुर्माना, | गुरुग्राम-गाय को चिकन मोमोज खिलाया | लूथरा ब्रदर्स की दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में अर्जी, अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दायर की

एजुकेशन

एजुकेशन

CG Police Result 2025: इस लिंक से चेक करें छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट, जानें अब आगे क्या होगा?

CG Police Final Result 2025: छत्तीसगढ़ पुलिस ने सीजी पुलिस कांस्टेबल फाइनल रिजल्ट 2024 घोषित कर दिया है. cgpolice.gov.in पर इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट चेक करें आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं?

जया पाण्डेय

Updated : Dec 10, 2025, 10:01 AM IST

CG Police Result 2025: इस लिंक से चेक करें छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट, जानें अब आगे क्या होगा?

CG Police Final Result 2025

CG Police Final Result 2025: अगर आपने छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा दी थी और अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुईं. छत्तीसगढ़ पुलिस ने सीजी पुलिस कांस्टेबल फाइनल रिजल्ट 2024 घोषित कर दिया है. जो उम्मीदवार छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023-24 में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट cgpolice.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

CG Police Result 2025: कब हुए थे एग्जाम्स?

छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा 14 सितंबर 2025 को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक एक ही शिफ्ट में आयोजित की गई थी. यह परीक्षा कुल 5 जिलों में हुई थी. केवल वे उम्मीदवार लिखित परीक्षा में बैठने के पात्र थे जो छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी), छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीएमटी) और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सफल हुए थे.

CG Police Result 2025: कैसे करें चेक?

छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं-
1. सीजी पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट cgpolice.gov.in पर जाएं.
2. भर्ती लिंक पर क्लिक करें और फिर रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.
3. एक नया पेज खुलेगा जहां अभ्यर्थियों को रेंजवार परिणाम मिलेगा.
4. उस रेंज पर क्लिक करें जिसका परिणाम आप देखना चाहते हैं.
5. एक पीडीएफ फाइल खुलेगी जहां उम्मीदवार अपने रोल नंबर को चेक कर सकते हैं.
6. फाइल डाउनलोड करें और आगे की जरूरत के लिए उसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें.

CG Police Final Result 2025 चेक करने का डायरेक्ट लिंक

यह भर्ती परीक्षा कुल 5,967 कांस्टेबल पदों के लिए आयोजित की जा रही है. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार सीजी पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं.

