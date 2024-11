अगर आपने छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के लिए आवेदन किया है तो इस डायरेक्ट लिंक से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं...

CG Police Admit Card 2024: छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग ने कांस्टेबल (GD/ट्रेड/ड्राइवर) की भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट cgpolice.gov.in से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET), शारीरिक माप परीक्षण (PMT) और दस्तावेज़ सत्यापन (DV) 16 नवंबर 2024 को निर्धारित हैं. इस भर्ती अभियान का उद्देश्य छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में 5,967 खाली पदों को भरना है. कांस्टेबल भर्ती की परीक्षाएं रायपुर, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव , बिलासपुर, सूरजपुर, जगदलपुर और कोंडागांव के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करवाई जाएंगी.

कैसे डाउनलोड करें CG Police Admit Card 2024-

-छत्तीसगढ़ पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट cgpolice.gov.in पर जाएं.

-होमपेज पर Click here to download Admit Card for Constable Recruitment 23-24, Document Verification & Physical Test वाले लिंक पर क्लिक करें.

-एक नया पेज खुलेगा, जिसमें एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिंक होंगे.

-अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और जन्म तिथि या पासवर्ड एंटर करें.

-'लॉगिन' टैब पर क्लिक करें.

-आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए डाउनलोड कर लें.

यहां एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सीधा लिंक दिया गया है

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पीईटी, पीएसटी और डीवी के लिए तिथि, समय और स्थल का पता जैसे विवरणों के लिए अपने एडमिट कार्ड की जांच कर लें.



