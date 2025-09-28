बोर्ड कोई भी हो अब सर्टिफिकेट की वैल्यू होगी एक जैसी, NCERT यूं खत्म करेगी असमानता

BCCI New President: कौन है Mithun Manhas? जो बने बीसीसीआई के नए अध्यक्ष, राजीव शुक्ला को भी मिली बड़ी जिम्मेदारी
एजुकेशन
अब आप सीबीएसई, आईसीएसई या किसी भी राज्य के बोर्ड से पढ़ाई करें, सबकी वैल्यू एक समान ही होगी. NCERT भारत में विभिन्न स्कूल शिक्षा बोर्डों से मिलने वाले कक्षा 10 और 12 के प्रमाणपत्रों को समकक्षता देगी. जानें सारी डिटेल्स...
नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT हायर स्टडीज के लिए एडमिशन और सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए भारत में विभिन्न स्कूल शिक्षा बोर्डों से मिलने वाले कक्षा 10 और 12 के प्रमाणपत्रों को समकक्षता देगी. यह नोटिफिकेशन शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने अपने ई-गैजेट में प्रकाशित किया है.
शिक्षा मंत्रालय के नोटिफिकेशन में क्या है?
यह नोटिफिकेशन 15 नवंबर 2021 के नोटिफिकेशन की जगह लेती है जिसमें यह जिम्मेदारी असोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (AIU) को सौंपी गई थी. शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'एनसीईआरटी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्थापित नेशनल असेसमेंट सेंटर – परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट (PARAKH) के माध्यम से इस जिम्मेदारी को निभाएगी. इसमें आगे कहा गया है, 'यह संस्थागत तंत्र यह सुनिश्चित करेगा कि समकक्षता निर्धारण एक मजबूत और अकादमिक रूप से कठोर प्रक्रिया के माध्यम से किया जाए जो उच्चतम शैक्षिक मानकों को बनाए रखे.'
कैसे इससे स्टूडेंट्स को मिलेगा फायदा?
यह नया सिस्टम केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम, केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के कार्यकारी आदेशों या ऐसा करने के लिए अधिकृत वैधानिक निकायों और मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा स्थापित निजी भारतीय स्कूल बोर्डों पर लागू होती है.
इस नोटिफिकेशन के मुताबिक NCERT से मिली सर्टिफिकेट की समतुल्यता देशभर में मान्य होगी. इससे स्टूडेंट्स अलग-अलग स्कूल शिक्षा बोर्डों के बीच आसानी से माइग्रेशन या ट्रांसफर हो सकेगा और उन्हें पूरे भारत में एक तरह की मान्यता मिलेगी.
