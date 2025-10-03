Add DNA as a Preferred Source
विकास दिव्यकीर्ति को बड़ा झटका! लगा 5 लाख का तगड़ा जुर्माना, UPSC सलेक्शन को लेकर झूठे विज्ञापन से जुड़ा है मामला

UPSC की तैयारी करवाने वाला दृष्टि IAS कोचिंग संस्‍थान एक फेमस इंस्टीट्यूशन हैं. इस संस्थान के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन करने का आरोप लगा था जो कि अब सही साबित हुआ हैं.

सुमित तिवारी

Updated : Oct 03, 2025, 03:58 PM IST

दृष्टि IAS कोचिंग संस्‍थान UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी कराने वाली प्रतिष्ठित इंस्‍टीट्यूशन है. इस संस्थान के खिलाफ आरोप लगा था कि इसने UPSC में 216 बच्चों के सेलेक्शन का झूठा विज्ञापन किया है. इसके बाद इस आरोप की जांच की गई थी और अब जांच रिपोर्ट में ये आरोप सही पाया गया है. इसी के चलते. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई)-2022 के नतीजों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए ‘दृष्टि आईएएस’ (वीडीके एडुवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड) पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

उपभोक्ता अधिकारों का हनन

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि जांच करने पर सीसीपीए ने पाया कि यह दावा भ्रामक था, इसमें ये छुपाया गया था कि अभ्यार्थी किन पाठ्यक्रमों से थे और कितनी अवधि तक संस्थान से जुड़े रहे.  CCPA की जांच में सामने आया कि दृष्टि आईएएस की ओर से जिन 216 अभ्यर्थियों को लेकर दावा किया गया है उनमें से 162 (75 प्रतिशत) ने UPSC की CSE के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के चरण को स्वतंत्र रूप से पास करने के बाद संस्थान के केवल निःशुल्क साक्षात्कार मार्गदर्शन कार्यक्रम (आईजीपी) में भाग लिया था. केवल 54 छात्र ही आईजीपी और अन्य पाठ्यक्रमों में नामांकित थे.

यह भी पढ़ें: भारत-चीन के बीच 5 साल बाद हवाई सेवा बहाल, अक्टूबर में इस तारीख से शुरू होंगी डायरेक्ट फ्लाइट

महत्वपूर्ण जानकारी को जानबूझकर छिपाने से अभ्यर्थियों और अभिभावकों को यह विश्वास हो गया कि UPSC परीक्षा के सभी चरणों में इन अभ्यर्थियों की सफलता का श्रेय दृष्टि आईएएस को जाता है, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(28) के तहत एक भ्रामक विज्ञापन है.

दूसरी बार लगा जुर्माना

CPCA ने यह भी कहा कि इसी तरह के आचरण के लिए दृष्टि आईएएस पर लगाया गया यह दूसरा जुर्माना है. इससे पहले, सितंबर 2024 में प्राधिकरण ने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा-2021 में 150 से अधिक अभ्यर्थियों के चयन को लेकर भ्रामक दावे के लिए दृष्टि आईएएस के खिलाफ आदेश दिया था.

