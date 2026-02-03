CBSE इस बार ऑनलाइन चेक करवाएगा 12वीं बोर्ड की कॉपियां, समझें ऐसा क्यों किया गया और इससे क्या होगा असर

सीबीएसई ने इस साल से 12वीं बोर्ड परीक्षा की आंसर शीट की जांच के लिए ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लागू करने की योजना बनाई है. समझें क्या हैं इसके मायने और इससे मार्किंग और रिजल्ट जारी होने पर क्या पड़ेगा असर...

सीबीएसई ने इस साल से 12वीं बोर्ड परीक्षा की आंसर शीट की जांच के लिए ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लागू करने की योजना बनाई है. इसका उद्देश्य मूल्यांकन प्रक्रिया को तेज, निष्पक्ष और अधिक भरोसेमंद बनाना है. फिलहाल 12वीं बोर्ड की आंसर शीटें भौतिक रूप से मूल्यांकन केंद्रों तक भेजी जाती हैं, जिससे न सिर्फ समय अधिक लगता है बल्कि कॉपी खोने का जोखिम भी रहता है. इसके अलावा अलग-अलग परीक्षकों द्वारा अलग-अलग तरीके से अंक दिए जाने का भी खतरा बना रहता था. अब डिजिटल जांच से इन समस्याओं को काफी हद तक कम किया जा सकेगा जिससे विद्यार्थियों को एक समान और मानकीकृत मूल्यांकन मिलेगा.

कैसे ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से चेक होंगी बोर्ड की कॉपियां?

जहां पहले बोर्ड की कॉपियों को कागज पर हाथ से पढ़कर जांचा जाता था, वहीं अब ये कॉपियां स्कैन करके कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑनलाइन जांची जाएंगी. इसके तहत प्रत्येक आंसर शीट को स्कैन किया जाएगा और उसके पेज की इमेज को एक सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाएगा. शिक्षक और परीक्षक डिजिटल इंटरफेस पर लॉग-इन करेंगे और स्क्रीन पर उत्तरों को पढ़कर अंक देंगे. इसके लिए सीबीएसई एक तय मार्किंग स्कीम और दिशानिर्देश तैयार करेगा, जिससे मूल्यांकन निष्पक्ष और समान रूप से किया जा सके. इसके संचालन और तकनीकी प्रबंधन के लिए एक विशेष एजेंसी का सहयोग लिया जाएगा, जो डिजिटल सिस्टम को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाएगी. अगर 12वीं बोर्ड परीक्षा में यह तकनीक सफल रहती है, तो इसी सिस्टम को 10वीं बोर्ड की कॉपियों पर भी लागू करने पर विचार किया जा सकता है.

ऑनलाइन कॉपियों को चेक करने का क्या होगा प्रोसेस?

इस प्रक्रिया में परीक्षा के बाद छात्रों की आंसर शीट को नियत केंद्रों पर ले जाकर हाई-रेज़ोल्यूशन स्कैनिंग की जाएगी और प्रत्येक पेज की डिजिटल इमेज को एन्क्रिप्टेड सर्वर पर अपलोड किया जाएगा जिससे डेटा की सुरक्षा बनी रहे. परीक्षक को डिजिटल एक्सेस दिया जाएगा जिससे वह स्क्रीन पर छात्र के उत्तर पढ़कर अंक दे सके. यह सिस्टम ऑटो-सेव, टोटलिंग चेक, एरर अलर्ट जैसी सुविधाएं भी देता है जिससे टोटल करने में होने वाली मानवीय भूलें लगभग समाप्त हो जाती हैं और मूल्यांकन प्रक्रिया और अधिक सटीक बनती है.

कॉपियों को डिजिटल चेक करने का क्या होगा असर?

डिजिटल कॉपियों की जांच करने से समय की काफी बचत होगी क्योंकि भौतिक कॉपियों को मार्किंग हॉल तक भेजना नहीं पड़ेगा और मूल्यांकन जल्दी पूरा हो सकेगा. इससे रिजल्ट जारी होने में भी तेजी आएगी. मैन्युअल जांच में गलती की संभावना अधिक होती है लेकिन ऑन-स्क्रीन मार्किंग से कॉपियों की जांच एक समान दिशा-निर्देशों के तहत होगी जिससे विद्यार्थियों के अंक अधिक निष्पक्ष रूप से तय होंगे. इसके अलावा मूल्यांकन प्रक्रिया का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड तैयार रहेगा जिसे भविष्य में किसी भी समीक्षा या जांच के लिए देखा जा सकता है.

इस तकनीक से क्रॉस-चेकिंग और रिचेकिंग का काम भी आसान हो जाएगा क्योंकि कॉपियों को दोबारा स्कैन या खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दूसरे परीक्षक को भी वही डिजिटल इमेज उपलब्ध कराई जा सकती है. सीबीएसई अब बेहतर तरीके से यह निगरानी कर पाएगा कि किसी विद्यार्थी के साथ अन्याय न हो और सभी का मूल्यांकन सही तरीके से हो रहा है. साथ ही इस डिजिटल डेटा से बोर्ड को बड़े पैमाने पर डेटा विश्लेषण करने में मदद मिलेगी जिससे भविष्य में पेपर सेटिंग, प्रश्नों के स्तर और मूल्यांकन नीति को और अधिक वैज्ञानिक और छात्रों के अनुकूल बनाया जा सकता है.

