FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

पटियाला हाउस कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड में भेजा, दिल्ली पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी, उदय भानु को 4 दिन की रिमांड में भेजा गया, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु को पुलिस रिमांड, AI समिट मामले में अब तक 8 लोग गिरफ्तार

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
CBSE स्टूडेंट्स की सर्टिफिकेट करेक्शन फीस में हुआ इजाफा, जानें जेब कितनी करनी पड़ेगी ढीली

CBSE स्टूडेंट्स की सर्टिफिकेट करेक्शन फीस में हुआ इजाफा, जानें जेब कितनी करनी पड़ेगी ढीली

अब दिल्ली में लागू हुई केंद्र सरकार की ‘राह-वीर योजना’, हादसों में घायल लोगों की मदद करने पर मिलेगा 25 हजार का इनाम

अब दिल्ली में लागू हुई केंद्र सरकार की ‘राह-वीर योजना’, हादसों में घायल लोगों की मदद करने पर मिलेगा 25 हजार का इनाम

UPSC CSE 2026: सिविल सेवा के 933 पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज, इस लिंक से फटाफट करें अप्लाई

UPSC CSE 2026: सिविल सेवा के 933 पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज, इस लिंक से फटाफट करें अप्लाई

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Holashtak 2026: आज से हो गई होलाष्टक की शुरुआत, जानें इन 8 दिनों में क्या करें और क्या न करें

आज से हो गई होलाष्टक की शुरुआत, जानें इन 8 दिनों में क्या करें और क्या न करें

Low Blood Sugar: शरीर में ब्लड शुगर का लेवल कम होने पर क्या होता है, कितना शुगर लेवल खतरनाक माना जाता है?

शरीर में ब्लड शुगर का लेवल कम होने पर क्या होता है, कितना शुगर लेवल खतरनाक माना जाता है?

Mangal Dosh: मंगल दोष से हैं परेशान तो मंगलवार को जरूर करें ये 5 उपाय, दुर्घटना से लेकर समस्याओं तक से मिल जाएगी छुट्टी

मंगल दोष से हैं परेशान तो मंगलवार को जरूर करें ये 5 उपाय, दुर्घटना से लेकर समस्याओं तक से मिल जाएगी छुट्टी

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

CBSE स्टूडेंट्स की सर्टिफिकेट करेक्शन फीस में हुआ इजाफा, जानें जेब कितनी करनी पड़ेगी ढीली

सीबीएसई के स्टूडेंट्स को अब अपनी 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट में किसी भी तरह के संशोधन के लिए ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी. जानें डिटेल्स...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Feb 24, 2026, 12:24 PM IST

CBSE स्टूडेंट्स की सर्टिफिकेट करेक्शन फीस में हुआ इजाफा, जानें जेब कितनी करनी पड़ेगी ढीली

CBSE certificate correction fee (Image: PTI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं और साल 2026 में या उसके बाद बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो यह खबर आपको परेशान कर सकती है. दरअसल सीबीएसई के स्टूडेंट्स को अब अपनी 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट में किसी भी तरह के संशोधन के लिए ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी. बोर्ड ने सर्टिफिकेट में डेमोग्राफिक ब्यौरे यानी स्टूडेंट का नाम, माता-पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ में बदलाव कराने के लिए शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है. अमर उजाला की खबर के मुताबिक पहले जहां इस तरह के संशोधन के लिए 1 हजार  रुपये फीस के तौर पर देने होते थे, वहीं अब ऐसे बदलाव के लिए 5 हजार रुपये फीस देनी होगी. सीबीएसई की गवर्निंग बॉडी ने एग्जाम कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है. 

CBSE के रिमाइंडर के बाद भी स्टूडेंट्स के डिटेल्स में आती है गलती

सीबीएसई अपने संबद्ध स्कूलों को दसवीं-बारहवीं के स्टूडेंट्स के डिटेल्स तैयार करते समय सावधानी बरतने की सलाह देता है जिससे बिना किसी गलती के स्टूडेंट्स की मार्कशीट और सर्टिफिकेट तैयार की जा सके. इसके अलावा बोर्ड कई बार स्कूलों को इससे जुड़ा रिमाइंडर भी भेजता रहता है. लेकिन हर साल स्टूडेंट्स के डिटेल्स में गड़बड़ी सामने आती है और सीबीएसई  से इसे ठीक करने का आग्रह किया जाता है. कई बार तो सीबीएसई को भेजे गए आग्रह में डॉक्यूमेंट्स भी पूरे नहीं होते या फिर भेजे गए डॉक्यूमेंट्स स्पष्ट नहीं होते. ऐसे में सीबीएसई इन आग्रहों पर विचार नहीं कर पाता और स्टूडेंट्स को परेशान होना पड़ता है. 

2025 तक पास हुए स्टूडेंट्स को सुधार के लिए देनी होगी पुरानी फीस

इन सभी दिक्कतों से निजात पाने के लिए सीबीएसई ने अब सर्टिफिकेट या मार्कशीट में सुधार के लिए फीस बढ़ा दी है. अब 2026 में और उसके बाद पास होने वाले स्टूडेंट्स को अपने मार्कशीट में बदलाव के लिए 5000 रुपये का सुधार शुल्क देना होगा और अतिरिक्त साल की देरी पर यह फीस 1000 रुपये बढ़ती रहेगी. हालांकि जिन स्टूडेंट्स ने 2025 तक बोर्ड परीक्षाओं को पास किया है, उन्हें अभी भी सिर्फ 1000 रुपये ही सुधार शुल्क देना होगा. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Holashtak 2026: आज से हो गई होलाष्टक की शुरुआत, जानें इन 8 दिनों में क्या करें और क्या न करें
आज से हो गई होलाष्टक की शुरुआत, जानें इन 8 दिनों में क्या करें और क्या न करें
Low Blood Sugar: शरीर में ब्लड शुगर का लेवल कम होने पर क्या होता है, कितना शुगर लेवल खतरनाक माना जाता है?
शरीर में ब्लड शुगर का लेवल कम होने पर क्या होता है, कितना शुगर लेवल खतरनाक माना जाता है?
Mangal Dosh: मंगल दोष से हैं परेशान तो मंगलवार को जरूर करें ये 5 उपाय, दुर्घटना से लेकर समस्याओं तक से मिल जाएगी छुट्टी
मंगल दोष से हैं परेशान तो मंगलवार को जरूर करें ये 5 उपाय, दुर्घटना से लेकर समस्याओं तक से मिल जाएगी छुट्टी
Bee Sting Allergy: मधुमक्खी का डंक कब बन जाता है मौत की वजह? जानिए रिस्क और Honey Bee के काटते ही तुरंक क्या करें
मधुमक्खी का डंक कब बन जाता है मौत की वजह? जानिए रिस्क और Honey Bee के काटते ही तुरंक क्या करें
मौत से पहले हर इंसान ये 9 शब्द जरूर कहता है, ICU नर्स ने बताया दिल छू लेने वाला सच 
मौत से पहले हर इंसान ये 9 शब्द जरूर कहता है, ICU नर्स ने बताया दिल छू लेने वाला सच
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: 3, 12, 21 और 30, इन तारीखों पर जन्मे लोग होते हैं 'Born Visionary', इन कड़वे सच से होते हैं अनजान
Numerology: 3, 12, 21 और 30, इन तारीखों पर जन्मे लोग होते हैं 'Born Visionary', इन कड़वे सच से होते हैं अनजान
मार्च में इस दिन से लग रहा खरमास? सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करते ही रुक जाएंगे सारे शुभ काम और विवाह
मार्च में इस दिन से लग रहा खरमास? सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करते ही रुक जाएंगे सारे शुभ काम और विवाह
Rahu Zodiac Signs: कलयुगी ग्रह राहु की प्रिय हैं ये 3 राशियां, संकटों से बचाव करने के साथ पैसों से भर देंते हैं झोली
कलयुगी ग्रह राहु की प्रिय हैं ये 3 राशियां, संकटों से बचाव करने के साथ पैसों से भर देंते हैं झोली
Braham Muhurat: सुबह 3 से 4 बजे बीच नींद के टूटने से मिलते हैं ये खास संकेत, इसके पीछे छुपे हैं बहुत ही गहरे राज
सुबह 3 से 4 बजे बीच नींद के टूटने से मिलते हैं ये खास संकेत, इसके पीछे छुपे हैं बहुत ही गहरे राज
Mangal-Surya Yuti: सूर्य और मंगल महायुति बनाएंगे, इन 4 राशियों को पद-प्रतिष्ठा के साथ मिलेगा अथाह धन
सूर्य और मंगल महायुति बनाएंगे, इन 4 राशियों को पद-प्रतिष्ठा के साथ मिलेगा अथाह धन
MORE
Advertisement