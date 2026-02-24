CBSE स्टूडेंट्स की सर्टिफिकेट करेक्शन फीस में हुआ इजाफा, जानें जेब कितनी करनी पड़ेगी ढीली

सीबीएसई के स्टूडेंट्स को अब अपनी 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट में किसी भी तरह के संशोधन के लिए ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी. जानें डिटेल्स...

अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं और साल 2026 में या उसके बाद बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो यह खबर आपको परेशान कर सकती है. दरअसल सीबीएसई के स्टूडेंट्स को अब अपनी 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट में किसी भी तरह के संशोधन के लिए ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी. बोर्ड ने सर्टिफिकेट में डेमोग्राफिक ब्यौरे यानी स्टूडेंट का नाम, माता-पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ में बदलाव कराने के लिए शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है. अमर उजाला की खबर के मुताबिक पहले जहां इस तरह के संशोधन के लिए 1 हजार रुपये फीस के तौर पर देने होते थे, वहीं अब ऐसे बदलाव के लिए 5 हजार रुपये फीस देनी होगी. सीबीएसई की गवर्निंग बॉडी ने एग्जाम कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है.

CBSE के रिमाइंडर के बाद भी स्टूडेंट्स के डिटेल्स में आती है गलती

सीबीएसई अपने संबद्ध स्कूलों को दसवीं-बारहवीं के स्टूडेंट्स के डिटेल्स तैयार करते समय सावधानी बरतने की सलाह देता है जिससे बिना किसी गलती के स्टूडेंट्स की मार्कशीट और सर्टिफिकेट तैयार की जा सके. इसके अलावा बोर्ड कई बार स्कूलों को इससे जुड़ा रिमाइंडर भी भेजता रहता है. लेकिन हर साल स्टूडेंट्स के डिटेल्स में गड़बड़ी सामने आती है और सीबीएसई से इसे ठीक करने का आग्रह किया जाता है. कई बार तो सीबीएसई को भेजे गए आग्रह में डॉक्यूमेंट्स भी पूरे नहीं होते या फिर भेजे गए डॉक्यूमेंट्स स्पष्ट नहीं होते. ऐसे में सीबीएसई इन आग्रहों पर विचार नहीं कर पाता और स्टूडेंट्स को परेशान होना पड़ता है.

2025 तक पास हुए स्टूडेंट्स को सुधार के लिए देनी होगी पुरानी फीस

इन सभी दिक्कतों से निजात पाने के लिए सीबीएसई ने अब सर्टिफिकेट या मार्कशीट में सुधार के लिए फीस बढ़ा दी है. अब 2026 में और उसके बाद पास होने वाले स्टूडेंट्स को अपने मार्कशीट में बदलाव के लिए 5000 रुपये का सुधार शुल्क देना होगा और अतिरिक्त साल की देरी पर यह फीस 1000 रुपये बढ़ती रहेगी. हालांकि जिन स्टूडेंट्स ने 2025 तक बोर्ड परीक्षाओं को पास किया है, उन्हें अभी भी सिर्फ 1000 रुपये ही सुधार शुल्क देना होगा.

