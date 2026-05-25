CBSE Physics Answer Sheet Mismatch: धुंधली आंसर शीट के बाद अब स्टूडेंट्स का आरोप- 'जो कॉपी दिखाई गई, वह हमारी नहीं है'

सीबीएसई के ऑनस्क्रीम मार्किंग सिस्टम पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. पहले जहां स्टूडेंट्स धुंधली आंसर शीट का आरोप लगा रहे थे, वहीं अब कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी आंसर शीट बदले जाने का दावा किया है, जानें आखिर पूरा मामला क्या है...

CBSE Revaluation 2026: सीबीएसई की OSM यानी ऑनस्क्रीम मार्किंग सिस्टम पर पहले से ही सवाल उठ रहे थे और अब इस विवाद ने ज्यादा गंभीर मोड़ ले लिया है. धुंधली स्कैन कॉपी, कम नंबर और इवैल्यूएशन में गड़बड़ी की शिकायत के बाद अब कुछ स्टूडेंट्स ने दावा किया है कि सीबीएसई की उनके रोल नंबर से अपलोड की गई कॉपी उनकी है ही नहीं. दरअसल स्कैन्ड आंसर शीट को देखने और रि-इवैल्यूएशन के लिए सीबीएसई ने हाल ही में पोर्टल खोला था. इसके बाद कई स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया कि स्कैन की गई कॉपी की लिखावट, उनकी लिखावट से मेल ही नहीं खाती. कुछ का कहना है कि उनके दिए हुए जवाब, कॉपी के जवाब से अलग हैं, जबकि कुछ मामलों में स्कैनिंग और टैगिंग प्रोसेस के दौरान पन्नों को बदल दिया गया है या उनमें गड़बड़ी आई है.

सीबीएसई 12वीं के स्टूडेंट वेदांत श्रीवास्तव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आरोप लगाया कि उनके रोल नंबर के तहत अपलोड की फिजिक्स की आंसर शीट उनकी है ही नहीं. उन्होंने लिखा- 'सीबीएसई ने जिस कॉपी को अपलोड किया है, वह मेरी है ही नहीं. ये मेरी लिखावट नहीं है और इसमें वे सवाल भी नहीं हैं, जिन्हें मैंने सॉल्व करने की कोशिश की थी.' वेदांत की ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और इसके बाद कई दूसरे स्टूडेंट्स भी इस तरह की शिकायतें करने लगे.

I am a CBSE Class 12 student.



After receiving unexpectedly low marks in Physics, we applied for photocopies of my answer sheets through the CBSE reevaluation process.



Today we received the copies.



And I am shattered because the Physics answer sheet uploaded by CBSE is not mine — VEDANT (@VEDANTSHRIV17) May 23, 2026

CBSE Revaluation 2026: केमेस्ट्री के स्टूडेंट्स ने भी किया दावा

कुछ स्टूडेंट्स ने केमेस्ट्री के लिए भी इसी तरह के आरोप लगाए. एक स्टूडेंट ने लिखा- 'मैंने सीबीएसई रि-वैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन जो कॉपी मुझे मिली है, वह मेरी लिखावट और लिखे गए आंसर से मेल नहीं खाती.' वहीं, एक और स्टूडेंट ने आरोप लगाया कि उनकी केमेस्ट्री की आंसर शीट के दो पन्ने किसी और के पन्नों से बदल गए हैं और इसमें आधे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गायब हैं.

I applied for CBSE revaluation. The scanned copy of my chemistry sheet I received does not match my handwriting or written responses.

For reference, I am attaching my English answer sheet, which clearly reflects my actual handwriting. pic.twitter.com/laINaEMAP3 May 25, 2026

बता दें इस साल से सीबीएसई ने ओएसएम सिस्टम लागू किया था जिसमें स्टूडेंट्स की आंसर शीट को पीडीएफ में अपलोड करके डिजिटली चेक किया गया. लेकिन स्टूडेंट्स सीबीएसई के इस सिस्टम से खुश नहीं थे. कई स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया कि उन्हें उम्मीद से कम नंबर मिले हैं जिसकी वजह से बोर्ड ने स्टूडेंट्स के लिए रि-चेकिंग और स्कैन की गई आंसर शीट तक पहुंच उपलब्ध करा दी. इसके बाद भी कई स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया कि पोर्टल पर फीस पेमेंट करने के बाद भी उन्हें उनकी आंसर शीट नहीं मिली. हालांकि इन आरोपों के बाद सीबीएसई ने अपने पोर्टल की टेक्निकल खामियों को स्वीकार किया था. इसके बाद 24 मई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर और टेक्निकल टीम को सीबीएसई की मदद करने का निर्देश दिया था.

CBSE Revaluation 2026: क्या है ओएसएम सिस्टम?

सीबीएसई ने इस साल से 12वीं की बोर्ड कॉपियों की पहली बार इवैल्यूएशन के लिए ऑनस्क्रीन मार्किंग सिस्टम को पूरी तरह से लागू किया था. इसमें आंसर शीट को पीडीएफ में स्कैन किया गया और एक ऑनलाइन प्लैटफॉर्म के माध्यम से टीचर्स ने इसका डिजिटल रूप में मूल्यांकन किया. सीबीएसई का कहना था कि ओएसएम सिस्टम से पारदर्शिता आएगी और कैलकुलेशन में गलतियां कम होंगी. इसके अलावा मैन्युअल में हस्तक्षेप कम होगा और मूल्यांकन में तेजी आएगी. लेकिन रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स ने कम नंबर और धुंधली स्कैन कॉपी की शिकायत शुरू कर दी और बोर्ड के साथ शिक्षा मंत्री का ध्यान भी खींचा. 12वीं बोर्ड के नंबर स्टूडेंट्स के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये कॉ़लेज में एडमिशन, पात्रता मानदंड, स्कॉलरशिप और कटऑफ में अहम भूमिका निभाते हैं.



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