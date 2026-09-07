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CBSE ने खोली CTET September 2026 के लिए एप्लीकेशन करेक्शन विंडो, जानें कैसे कर पाएंगे अपने फॉर्म में सुधार

CBSE ने खोली CTET September 2026 के लिए एप्लीकेशन करेक्शन विंडो, जानें कैसे कर पाएंगे अपने फॉर्म में सुधार

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CBSE ने खोली CTET September 2026 के लिए एप्लीकेशन करेक्शन विंडो, जानें कैसे कर पाएंगे अपने फॉर्म में सुधार

CTET Correction Window 2026: अगर आपने CTET 2026 सितंबर परीक्षा के लिए सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया है लेकिन आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गड़बड़ी रह गई है तो सीबीएसई ने आपको इसे सुधारने का एक मौका दिया है, जानें डिटेल्स...

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Jaya Pandey

Updated : Sep 07, 2026, 05:13 PM IST

CBSE ने खोली CTET September 2026 के लिए एप्लीकेशन करेक्शन विंडो, जानें कैसे कर पाएंगे अपने फॉर्म में सुधार

CTET 2026 के लिए सीबीएसई ने खोला करेक्शन विंडो. (Image Credit: Official Website Screengrab)

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CTET Correction Window 2026: CTET 2026 सितंबर परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके उम्मीदवार अब परीक्षा की संशोधित तारीख का इंतजार कर रहे हैं. सीबीएसई ने अभी तक इससे जुड़ा कोई ऐलान तो नहीं किया लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार के लिए करेक्शन विंडो जरूर खोल दिया है. 

जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए अपना आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट किया है, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार कर सकते हैं. उम्मीदवारों के लिए ये सुविधा 7 सितंबर से 10 सितंबर के बीच मौजूद रहेगी. 10 सितंबर के बाद किसी भी परिस्थिति में उम्मीदवारों को सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी.  उम्मीदवार ऑफिशियल CTET वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर इस सुधार सुविधा का फायदा उठा सकते हैं.

CTET Correction Window 2026: कौन कर सकता है CTET करेक्शन विंडो का इस्तेमाल? 

जिन उम्मीदवारों ने 25 अगस्त से 1 सितंबर 2026 के बीच सफलतापूर्वक अपना आवेदन जमा किया है. वे इस करेक्शन विंडो से अपने आवेदन में सुधार कर सकता है.

यह सुविधा उन उम्मीदवारों के लिए भी खुली है जिन्होंने इससे पहले के एप्लीकेशन पीरियड 11 मई से 10 जून 2026 के बीच अपने आवेदन सफलतापूर्वक जमा किए थे. बोर्ड ने साफ कर दिया है कि 10 सितंबर के बाद उम्मीदवारों के किसी सुधार अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा. 

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुपालन में CTET की आवेदन प्रक्रिया 25 अगस्त से 1 सितंबर तक बढ़ाई गई थी. 22वें CTET एग्जाम के लिए परीक्षा की रिवाइज्ड तारीखों का ऐलान भी जल्द ही किया जाएगा. 

CTET Correction Window 2026: कब होगी CTET 2026 September परीक्षा? 

सीबीएसई ने अभी तक परीक्षा की रिवाइज्ड डेट का ऐलान नहीं किया है. ऐसे में कैंडिडेट्स को यह सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की तारीख, सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड से जुड़े अपडेट्स पाने के लिए सिर्फ CTET की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही भरोसा करें.

CTET Correction Window 2026: कैसे अपने CTET 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म में करें सुधार? 

उम्मीदवार अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार करने के लिए नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- सबसे पहले सीबीएसई सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं.
- होमपेज पर मौजूद CTET September 2026 correction window के लिंक पर क्लिक करें.
- एक नया पेज खुलेगा. यहां अपने लॉगइन डिटेल्स की मदद से एंटर करें.
- आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसमें जरूरी सुधार करें.
- एक बार सुधार होने के बाद फॉर्म सबमिट करने से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म को दोबारा जरूर चेक कर लें. 
- अपने एप्लीकेशन फॉर्म की एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें. 

CTET 2026 सितंबर करेक्शन विंडो का डायरेक्ट लिंक

यह दूसरी बार है जब सीबीएससी ने सीटेट 2026 के लिए सुधार विंडो खोला है. इससे पहले करेक्शन विंडो 16 जून को खोला गया था और यह 18 जून को बंद हुआ था. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट चेक करने की सलाह दी जाती है. 

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