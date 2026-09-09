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CBSE कल बंद करने वाला है CTET का करेक्शन विंडो, जानें इससे पहले अपने फॉर्म में किन-किन डिटेल्स को बदल सकते हैं आप

CTET Correction Window 2026: CTET 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार करने की समय सीमा कल यानी 10 सितंबर को खत्म होने वाली है. जानें अपने एप्लीकेशन फॉर्म में क्या-क्या बदलाव कर सकते हैं आप...

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Jaya Pandey

Updated : Sep 09, 2026, 12:33 PM IST

CBSE कल बंद करने वाला है CTET का करेक्शन विंडो, जानें इससे पहले अपने फॉर्म में किन-किन डिटेल्स को बदल सकते हैं आप

CTET Correction Window 2026 (Image Credit: Official Website Screengrab)

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CTET Correction Window 2026: सीबीएसई कभी भी सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलटी टेस्ट (CTET) 2026 के सितंबर सेशन के परीक्षा की तारीख का ऐलान कर सकता है. इससे पहले बोर्ड ने CTET का करेक्शन विंडो खोल दिया था औ उम्मीदवारों को अपने एप्लीकेशन फॉर्म में 10 सितंबर तक सुधार करने का मौका दिया. जिन उम्मीदवारों को अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई बदलाव करने हैं, वे समय सीमा खत्म होने से पहले जल्द से जल्द ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर ऐसा कर सकते हैं. 

सीबीएसई ने साफ कर दिया है कि एक बार करेक्शन विंडो बंद होने के बाद उम्मीदवार अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे और इससे जुड़ा कोई अनुरोध भी स्वीकार नहीं किया जाएगा.  CTET 2026 के रिवाइज्ड शेड्यूल के मुताबिक, बोर्ड ने एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार के लिए 7 सितंबर को करेक्शन विंडो खोला था. 

CTET Correction Window 2026: उम्मीदवार अपने एप्लीकेशन फॉर्म में क्या-क्या बदलाव कर सकते हैं?

जिन उम्मीदवारों ने तय समय सीमा के अंदर सफलतापूर्वक अपना CTET 2026 का फॉर्म भरा है, वे अपने आवेदन पत्र की इन जानकारियों में बदलाव कर सकते हैं-

  • - उम्मीदवार अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे अपना नाम, माता-पिता का नाम या जन्मतिथि बदल सकते हैं.
  • - उम्मीदवार अपनी कैटिगरी जैसे एससी,एससी, ओबीसी या अन्य कैटिगरी और दिव्यांगता से जुड़े डिटेल्स में बदलाव कर सकते हैं.
  • -  उम्मीदवारों ने किस पेपर के लिए आवेदन किया है, उसमें बदलाव कर सकते हैं.
  • - उम्मीदवारों ने पेपर 2 के लिए जिस विषय का चुनाव किया है और साथ में भाषा 1 और 2 के विकल्पों में भी बदलाव किया जा सकता है.
  • - उम्मीदवार अपने शैक्षणिक जानकारी जैसे बीएड, डीएलएड या किसी दूसरी शैक्षणिक योग्यता से जुड़े कॉलेज, इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के नाम और कोर्स की जानकारी में सुधार कर सकते हैं.
  • - इसके अलावा कैंडिडेट्स एग्जाम सिटी की पसंद और पत्राचार के पते में भी बदलाव कर सकते हैं. 

CTET Correction Window 2026: कैसे करें अपने CTET 2026 एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार?

जिन उम्मीदवारों ने CTET 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, वे नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म में बदलाव कर सकते हैं-

  • - ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं.
  • - होमपेज पर जाकर Candidate Activity सेक्शन में जाएं और CTET application form correction 2026 के लिंक को ढूंढें.
  • - करेक्शन विंडो खोलने के बाद अपने लॉगइन क्रेडेंशियल जैसे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड को एंटर करें.
  • - अब सिक्योरिटी पिन और स्क्रीन पर दिखाई दे रहे कैप्चा को एंटर करें.
  • - sign-in बटन पर क्लिक करें और कैंडिडेट प्रोफाइल को खोलें.
  • - अपने स्क्रीन पर मौजूद एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन टैब पर जाएं.
  • - पेज पर मौजूद सभी दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ें और फिर I Agree पर क्लिक करें.
  • - अब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म पर रि-डायरेक्ट हो जाएंगे. यहां अपने सभी जरूरी डिटेल्स को सही करें.
  • - अब सिक्योरिटी कोड को एंटर करें और सुधारे गए एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करें.
  • - आगे बढ़ने से पहले सभी फील्ड को प्रिव्यू करें और फॉर्म पर मौजूद सभी चेकबॉक्स को चेक करें और फिर सबमिट करें.
  • - कंफर्मेशन पेज को भविष्य में इस्तेमाल के लिए अपने पास सेव करके रख लें. 

CTET 2026 करेक्शन विंडो का डायरेक्ट लिंक

इससे पहले CTET 2026 की परीक्षा 6 सितंबर को निर्धारित थी लेकिन बाद में इसे अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दिया गया था. इसके बाद 25 अगस्त को बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी कर उन उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन विंडो खोल दिया था, जो रजिस्ट्रेशन के पहले चरण में 11 मई से 10 जून 2026 के बीच रजिस्ट्रेशन  करवाने में नाकाम रहे थे. ऐसे उम्मीदवारों को 25 अगस्त से 1 सितंबर के बीच रजिस्ट्रेशन का मौका दिया गया था. परीक्षा की तारीख, एडमिट कार्ड और CTET सितंबर 2026 की परीक्षा से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट  ctet.nic.in को नियमित अंतराल पर विजिट करते रहें. 

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