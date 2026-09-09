CBSE कल बंद करने वाला है CTET का करेक्शन विंडो, जानें इससे पहले अपने फॉर्म में किन-किन डिटेल्स को बदल सकते हैं आप

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CTET Correction Window 2026: CTET 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार करने की समय सीमा कल यानी 10 सितंबर को खत्म होने वाली है. जानें अपने एप्लीकेशन फॉर्म में क्या-क्या बदलाव कर सकते हैं आप...
CTET Correction Window 2026: सीबीएसई कभी भी सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलटी टेस्ट (CTET) 2026 के सितंबर सेशन के परीक्षा की तारीख का ऐलान कर सकता है. इससे पहले बोर्ड ने CTET का करेक्शन विंडो खोल दिया था औ उम्मीदवारों को अपने एप्लीकेशन फॉर्म में 10 सितंबर तक सुधार करने का मौका दिया. जिन उम्मीदवारों को अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई बदलाव करने हैं, वे समय सीमा खत्म होने से पहले जल्द से जल्द ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर ऐसा कर सकते हैं.
सीबीएसई ने साफ कर दिया है कि एक बार करेक्शन विंडो बंद होने के बाद उम्मीदवार अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे और इससे जुड़ा कोई अनुरोध भी स्वीकार नहीं किया जाएगा. CTET 2026 के रिवाइज्ड शेड्यूल के मुताबिक, बोर्ड ने एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार के लिए 7 सितंबर को करेक्शन विंडो खोला था.
जिन उम्मीदवारों ने तय समय सीमा के अंदर सफलतापूर्वक अपना CTET 2026 का फॉर्म भरा है, वे अपने आवेदन पत्र की इन जानकारियों में बदलाव कर सकते हैं-
जिन उम्मीदवारों ने CTET 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, वे नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म में बदलाव कर सकते हैं-
CTET 2026 करेक्शन विंडो का डायरेक्ट लिंक
इससे पहले CTET 2026 की परीक्षा 6 सितंबर को निर्धारित थी लेकिन बाद में इसे अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दिया गया था. इसके बाद 25 अगस्त को बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी कर उन उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन विंडो खोल दिया था, जो रजिस्ट्रेशन के पहले चरण में 11 मई से 10 जून 2026 के बीच रजिस्ट्रेशन करवाने में नाकाम रहे थे. ऐसे उम्मीदवारों को 25 अगस्त से 1 सितंबर के बीच रजिस्ट्रेशन का मौका दिया गया था. परीक्षा की तारीख, एडमिट कार्ड और CTET सितंबर 2026 की परीक्षा से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in को नियमित अंतराल पर विजिट करते रहें.