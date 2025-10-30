मुंबई में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में लगी गोली
CBSE Date Sheet 2026: CBSE ने जारी की 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट, यहां चेक करें पूरा शेड्यूल
कभी होटलों में धोते थे बर्तन-टॉयलेट, आज हैं दुनिया की सबसे अमीर कंपनी के मालिक, जानें NVIDIA के CEO जेन्सेन हुआंग की प्रेरक कहानी
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास पहली बार होने जा रहा है करिश्मा, india vs south africa सीरीज में बदल जाएगा ये नियम
अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस ग्रुप ने कोबरापोस्ट पर लगाया ‘कॉरपोरेट ब्लैकमेलिंग’ का गंभीर आरोप, यहां समझें पूरा मामला
Mumbai: बच्चों को बंधक बनाने वाला आरोपी गिरफ्तार, एक्टिंग स्टूडियो से पुलिस ने 15-20 बच्चों को किया रेस्क्यू
सिर्फ शाहरुख खान ही नहीं उनके हमशक्ल भी करते हैं मोटी कमाई, जानें कितनी है इब्राहिम कादरी की नेटवर्थ
'इंदौर की बहू' बनने वाली है स्मृति मंधाना, क्या सच में इस सिंगर के साथ शादी रचाने जा रही हैं खिलाड़ी?
IND vs AUS: अगर बारिश में धुल गया भारत-ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल, तो कौन जाएगा फाइनल में? यहां समझें सभी समीकरण
बागपत की खुदाई में निकला महाभारत काल का खजाना, देखकर ASI की टीम भी रह गई दंग!
एजुकेशन
सीबीएसई ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की फाइनल डेटशीट जारी कर दी है. यहां चेक करें किस दिन होगी कौन सी परीक्षा...
CBSE Date Sheet 2026: सीबीएसई ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की फाइनल डेटशीट जारी कर दी है. स्टूडेंट्स बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.nic.in पर जाकर परीक्षाओं का पूरा शेड्यूल चेक कर सकते हैं. दोनों ही कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होंगी.
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के अनुरूप सीबीएसई ने घोषणा की कि 2026 से एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 10 के छात्रों के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी. सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया कि कक्षा 9 और 11 के स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन के आंकड़ों के मुताबिक परीक्षा से 146 दिन पहले 24 सितंबर 2025 को प्रोविजनल डेटशीट जारी की गई थी.
यहां क्लिक करके चेक करें डेटशीट
सीबीएसई ने आगे कहा, 'यह पहली बार है जब सीबीएसई ने परीक्षा से लगभग 110 दिन पहले फाइनल डेटशीट जारी की है. ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि स्कूलों ने कैंडिडेट्स की लिस्ट (LoC) समय पर जमा करा दी थी. बोर्ड ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने और स्टूडेंट्स को रिवीजन के लिए पर्याप्त समय देने के लिए प्रमुख विषयों के बीच पर्याप्त अंतराल दिया गया है. डेट शीट जल्द जारी करने का उद्देश्य अभिभावकों और शिक्षकों को गर्मी की छुट्टियों की योजना बनाने और स्कूलों को जरूरी व्यवस्था करने में मदद करना भी है.
परीक्षाओं के ओवरलैप होने की चिंताओं को दूर करते हुए सीबीएसई ने कहा कि एनटीए जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम (जेईई मेन) के लिए आवेदन करते समय स्टूडेंट्स से ग्यारहवीं कक्षा का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करने की अपेक्षा करेगी. बोर्ड ने आगे कहा, 'इसके अनुसार सभी स्कूलों से अनुरोध है कि वे जेईई (मेन) के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को ग्यारहवीं कक्षा का रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर दें.'
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से