एजुकेशन

एजुकेशन

CBSE Date Sheet 2026: CBSE ने जारी की 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट, यहां चेक करें पूरा शेड्यूल

सीबीएसई ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की फाइनल डेटशीट जारी कर दी है. यहां चेक करें किस दिन होगी कौन सी परीक्षा...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Oct 30, 2025, 06:35 PM IST

CBSE Date Sheet 2026: CBSE ने जारी की 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट, यहां चेक करें पूरा शेड्यूल

CBSE Date Sheet 2026

CBSE Date Sheet 2026: सीबीएसई ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की फाइनल डेटशीट जारी कर दी है. स्टूडेंट्स बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.nic.in पर जाकर परीक्षाओं का पूरा शेड्यूल चेक कर सकते हैं. दोनों ही कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होंगी.

अगले साल से दो बार होंगी 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के अनुरूप सीबीएसई ने घोषणा की कि 2026 से एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 10 के छात्रों के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी. सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया कि कक्षा 9 और 11 के स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन के आंकड़ों के मुताबिक परीक्षा से 146 दिन पहले 24 सितंबर 2025 को प्रोविजनल डेटशीट जारी की गई थी.

यहां क्लिक करके चेक करें डेटशीट

एग्जाम से 110 दिन पहले जारी हुई फाइनल डेटशीट

सीबीएसई ने आगे कहा, 'यह पहली बार है जब सीबीएसई ने परीक्षा से लगभग 110 दिन पहले फाइनल डेटशीट जारी की है. ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि स्कूलों ने कैंडिडेट्स की लिस्ट (LoC) समय पर जमा करा दी थी. बोर्ड ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने और स्टूडेंट्स को रिवीजन के लिए पर्याप्त समय देने के लिए प्रमुख विषयों के बीच पर्याप्त अंतराल दिया गया है. डेट शीट जल्द जारी करने का उद्देश्य अभिभावकों और शिक्षकों को गर्मी की छुट्टियों की योजना बनाने और स्कूलों को जरूरी व्यवस्था करने में मदद करना भी है.

परीक्षाओं के ओवरलैप होने की चिंताओं को दूर करते हुए सीबीएसई ने कहा कि एनटीए जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम (जेईई मेन) के लिए आवेदन करते समय स्टूडेंट्स से ग्यारहवीं कक्षा का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करने की अपेक्षा करेगी. बोर्ड ने आगे कहा, 'इसके अनुसार सभी स्कूलों से अनुरोध है कि वे जेईई (मेन) के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को ग्यारहवीं कक्षा का रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर दें.'

