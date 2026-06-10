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CBSE CTET 2026 फॉर्म भरने का आखिरी मौका! क्या मिलेगी पसंदीदा एग्जाम सिटी और इस परीक्षा में होगी निगेटिव मार्किंग?

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CBSE CTET 2026 फॉर्म भरने का आखिरी मौका! क्या मिलेगी पसंदीदा एग्जाम सिटी और इस परीक्षा में होगी निगेटिव मार्किंग?

CBSE CTET 2026: सीटेट सितंबर परीक्षा के लिए आवेदन की आज आखिरी तारीख है. जो उम्मीदवार अभी तक किसी भी वजह से फॉर्म नहीं भर पाए हैं, वे जल्द से जल्द अप्लाई करें. जानें इस परीक्षा से जुड़ी सभी जरूरी बातें...

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Jaya Pandey

Updated : Jun 10, 2026, 12:30 PM IST

CBSE CTET 2026 फॉर्म भरने का आखिरी मौका! क्या मिलेगी पसंदीदा एग्जाम सिटी और इस परीक्षा में होगी निगेटिव मार्किंग?

CBSE CTET 2026 के लिए अप्लाई करने की आज है आखिरी तारीख. (Image: AI)

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  • CBSE CTET 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की आज है आखिरी तारीख
  • आज रात 11:59 बजे तक उम्मीदवारों को पूरी करनी होगी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया
  • उम्मीदवार खुद से नहीं कर सकते एग्जाम सिटी का चुनाव
  • पेन और पेपर मोड में होगी सीटेट की परीक्षा

CBSE CTET 2026: सीबीएसई, CTET 2026 सितंबर परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज 10 जून 2026 को बंद करने वाला है. जो उम्मीदवार शिक्षक भर्ती के लिए होने वाली इस परीक्षा में बैठने के इच्छुक हैं और अभी तक सीटेट का फॉर्म नहीं भर पाए हैं, उन्हें आज रात 11:59 बजे तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करके अपना फॉर्म भरना होगा. उम्मीदवार सीबीएसई सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं. 

सीबीएसई सीटेट सितंबर 2026 की परीक्षा 6 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली है. वहीं अगर उम्मीदवारों की संख्या बढ़ती है तो 5 सितंबर 2026 को भी परीक्षा आयोजित की जा सकती है. हालांकि, सीटेट का फॉर्म भरने से पहले उम्मीदवारों को यह जरूर चेक कर लेना चाहिए कि वे पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं या नहीं. ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक, इस परीक्षा के लिए पात्रता की शर्तों का निर्धारण नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) ने किया है. 

यह भी पढ़ें- CTET Result 2026: सीटेट में पास होने के लिए कितने मार्क्स लाने जरूरी? जानें कब आएगा रिजल्ट

कैसे भरें CBSE CTET 2026 सितंबर परीक्षा के लिए फॉर्म? 

उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करके CBSE CTET 2026 सितंबर परीक्षा के लिए फॉर्म भर सकते हैं- 
- CBSE CTET की ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं.
- होमपेज पर जाकर नीचे स्क्रॉल करें और Candidate Activity में Apply for CTET SEP 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
- आप एक नए पेज पर रि-डायरेक्ट हो जाएंगे और यहां आपको कई विकल्प मिलेंगे. अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो New Registration पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करें.
- अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो लॉगइन पर क्लिक करके एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा पर क्लिक करके आगे बढ़ें.
- यहां पूछे गए डिटेल्स को भरकर अपना फॉर्म पूरा करें और एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले सारे डिटेल्स को वेरिफाई करना न भूलें.
- फीस का पेमेंट करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका एक प्रिंटआउट अपने पास सुरक्षित रखना न भूलें.

CBSE CTET 2026 आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक

CBSE CTET 2026: कितनी है एप्लीकेशन फीस? 

CBSE CTET की एप्लीकेशन फीस उम्मीदवारों की कैटिगरी और वे कितने पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इस हिसाब से अलग-अलग है. जनरल या ओबीसी कैंडिडेट्स को एक पेपर के लिए आवेदन करने के लिए ₹1,000 और दोनों पेपर के लिए आवेदन करने के लिए ₹1,200 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा. वहीं, SC/ST/PwD कैंडिडेट्स को एक पेपर के लिए आवेदन करने के लिए ₹500 और दोनों पेपर के लिए ₹600 का शुल्क देना होगा. उम्मीदवारों को बैंक चार्ज अलग से देना होगा. 

CBSE CTET 2026: उम्मीदवारों को एग्जाम सिटी कैसे अलॉट की जाएगी?

सीबीएसई के मुताबिक, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर उम्मीदवारों के पास परीक्षा के लिए शहर का चुनाव करने का कोई विकल्प मौजूद नहीं है. सीबीएसई रैंडम बेसिस पर उम्मीदवारों के लिए परीक्षा के शहर को अलॉट करेगा. एक बार उम्मीदवार को जो शहर अलॉट कर दिया जाएगा, उन्हें वहीं पर परीक्षा देनी होगी. अलॉटेड एग्जाम सिटी में बदलाव करने के लिए कोई भी रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की जाएगी.

यह भी पढ़ें- विदेश में पढ़ाई के लिए लोन लेना कितना सही? लंदन से मास्टर्स कर चुकी लड़की ने बताया एक्सपीरियंस

CBSE CTET 2026: एग्जाम पैटर्न और मार्किंग 

यह परीक्षा ऑफलाइन पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाती है. इस एग्जाम में पेपर 1 में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स, एंवायरमेंटल स्टडीज से 30 नंबर के 30 सवाल पूछे जाते हैं. वहीं, पेपर 2 में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 से तो सवाल पूछे जाते हैं लेकिन उम्मीदवारों के पास मैथमेटिक्स एंड साइंस या सोशल साइंस में से चुनाव का विकल्प होता है. 

दोनों ही पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे जाते हैं और अगर आप किसी सवाल का गलत जवाब देते हैं तो भी इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है. इस परीक्षा में 150 सवाल पूछे जाते हैं जिन्हें उम्मीदवारों को ढाई घंटे में पूरा करना होता है. हर सही सवाल पर 1 नंबर दिए जाते हैं, इस तरह से एक पेपर कुल 150 नंबरों का होता है.

यह भी पढ़ें- भारत में कहां-कहां हैं मैंगो म्यूजियम? आम प्रेमियों के लिए ये जगहें किसी खजाने से कम नहीं

CBSE CTET 2026: पास होने के लिए कितने नंबर हैं जरूरी? 

दोनों ही पेपर में पास होने के लिए सामान्य कैटिगरी के उम्मीदवारों को 60 प्रतिशत यानी 150 में से 90 नंबर और आरक्षित कैटिगरी (OBC, SC, ST, PwD) को 55 प्रतिशत यानी 150 में से 82 नंबर लाने होते हैं. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को सीबीएसई सीटेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करने की सलाह दी जाती है.

CBSE CTET 2026 के बारे में जरूरी बातें

सीटेट एग्जाम देश के प्राइमरी और हायर प्राइमरी लेवल पर पढ़ाने के इच्छुक उम्मीवारों के लिए आयोजित की जाती है. सीटेट का पेपर 1 पहली से पांचवीं कक्षा तक पढ़ाने के इच्छुक उम्मीदवारों और पेपर 2 छठी से आठवीं कक्षा तक पढ़ाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आयोजित किया जाता है. 

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