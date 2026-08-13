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CBSE Supplementary Result 2026: पिछले साल से कितना बदला सीबीएसई 12वीं सप्लीमेंट्री एग्जाम का रिजल्ट? डिटेल में जानें

CBSE Compartment Result 2026: सीबीएसई ने इंटरमीडिएट के सप्लीमेंट्री एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है. जानें इस साल कितने स्टूडेंट्स हुए इस परीक्षा में पास और पिछले साल के मुकाबले कितने अलग रहे नतीजे...

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Jaya Pandey

Updated : Aug 13, 2026, 11:07 AM IST

CBSE Supplementary Result 2026: पिछले साल से कितना बदला सीबीएसई 12वीं सप्लीमेंट्री एग्जाम का रिजल्ट? डिटेल में जानें

CBSE ने जारी किया 12वीं सप्लीमेंट्री एग्जाम का रिजल्ट. (Image: AI)

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  • सीबीएसई ने जारी किया 12वीं के सप्लीमेंट्री एग्जाम का रिजल्ट
  • cbse.gov.in पर जाकर अपने क्रेडेंशियल से चेक कर पाएंगे नतीजे
  • इस साल 12वीं के सप्लीमेंट्री एग्जाम में 53.08% स्टूडेंट्स हुए हैं पास
  • पिछले साल के नतीजों से बेहतर रहा है इस साल सप्लीमेंट्री एग्जाम का रिजल्ट

CBSE Compartment Result 2026: सीबीएसई ने इंटरमीडिएट के सप्लीमेंट्री एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार सीबीएसई 12वीं के सप्लीमेंट्री एग्जाम में शामिल हुए थे, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर अपने नतीजे चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा स्टूडेंट्स डिजिलॉकर या उमंग एप से भी अपने नतीजे को चेक कर पाएंगे. 12वीं के स्टूडेंट्स को अपना रिजल्ट चेक करने के लिए अपने रोल नंबर, एडमिट कार्ड नंबर, स्कूल नंबर और मां का नाम एंटर करना होगा. 

सीबीएसई 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षाएं 28 जुलाई को देश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थीं. ये परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित की गई थीं. सप्लीमेंट्री एग्जाम में वे स्टूडेंट्स शामिल हुए थे, जो इस साल इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में किसी भी सब्जेक्ट में मिनिमम पासिंग मार्क्स हासिल नहीं कर पाए थे. वहीं कुछ स्टूडेंट्स मेन एग्जाम में पास होने के बाद अपने नंबरों में सुधार के लिए भी सीबीएसई इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री एग्जाम में शामिल हुए थे. सीबीएसई इंटरमीडिएट की परीक्षा के नतीजे 13 मई को जारी किए गए थे.

CBSE Compartment Result 2026: कैसे चेक करें सीबीएसई बोर्ड 12वीं सप्लीमेंट्री एग्जाम का रिजल्ट?

स्टूडेंट्स अपना सीबीएसई बोर्ड सप्लीमेंट्री एग्जाम का रिजल्ट चेक और डाउनलोड करने के लिए नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं- 
सबसे पहले सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbseresults.nic.in पर जाएं.
यहां Senior School Certificate Supplementary Examination (Class XII) Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
यहां पूछे गए जरूरी क्रेडेंशियल एंटर करें और डिटेल्स को सबमिट करें.
सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम का रिजल्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा.
अपना कंपार्टमेंट रिजल्ट चेक करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसे अपने पास सेव करके रख लें.

CBSE 12th Supplementary रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक

CBSE Compartment Result 2026: पिछले साल के मुकाबले कैसे अलग रहा इस बार का रिजल्ट?

इस साल सीबीएसई के सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए कुल 2,75,287 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया था. इनमें से कुल 2,75,287 स्टूडेंट्स इस परीक्षा में शामिल हुए. इनमें से 1,11,056 स्टूडेंट्स अपने मार्क्स में सुधार के लिए इस एग्जाम में शामिल हुए थे. वहीं, 1,64,231 स्टूडेंट्स कंपार्टमेंट कैटिगरी में सप्लीमेंट्री एग्जाम में शामिल हुए थे.  इस साल सीबीएसई के सप्लीमेंट्री एग्जाम में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स में से 53.08% स्टूडेंट्स पास हुए हैं. वहीं, साल 2025 में सप्लीमेंट्री एग्जाम में कुल 38.36% स्टूडेंट्स पास हुए थे. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करने की सलाह दी जाती है.

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