CBSE Class 12 Revaluation 2026: सीबीएसई 12वीं की कॉपी दोबारा चेक करवाने के लिए कितनी लगेगी फीस? जानें एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस

CBSE Class 12 Revaluation 2026: सीबीएसई बोर्ड ने रिवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जानें कैसे करें आवेदन और एप्लीकेशन फीस से लेकर डायरेक्ट लिंक तक सबकुछ...

CBSE Class 12 Revaluation 2026: सीबीएसई बोर्ड ने 13 मई को 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया था. अब बोर्ड ने रिवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जिन स्टूडेंट्स के नंबर कम हैं या जो अपने नंबरों से खुश नहीं हैं, वे रिवैल्यूएशन या रिचेकिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 19 मई से शुरू हो चुकी है. बोर्ड ने स्टूडेंट्स के लिए आंसर शीट के वेरिफिकेशन और फोटोकॉपी की फीस घटाकर 100 रुपये कर दी है. सीबीएसई के इस फैसले से हजारों परिवारों को राहत मिली है. स्टूडेंट्स सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट या सीबीएसई रिचेकिंग पोर्टल के जरिए आवेदन जमा कर सकते हैं.

CBSE Class 12 Revaluation 2026: कितनी लगेगी फीस?

सीबीएसई ने वेरिफिकेशन फीस 500 रुपये से घटाकर 100 रुपये कर दी है. वहीं, अगर आप अपनी रिवैल्यूएटेड आंसर शीट की फोटोकॉपी चाहते हैं तो उसके लिए भी शुल्क 700 रुपये से घटाकर 100 रुपये कर दिया गया है. जो स्टूडेंट्स किसी खास सवाल को दोबारा रि-चेक करवाना चाहते हैं, उनके लिए प्रति प्रश्न 25 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है.

सीबीएसई रिचेकिंग का डायरेक्ट लिंक (ऑफिशियल वेबसाइट)

सीबीएसई रिचेकिंग का डायरेक्ट लिंक (सीबीएसई रिवैल्यूएशन एंड रिचेकिंग ऑफिशियल पोर्टल)

CBSE Class 12 Revaluation 2026: रिचेकिंग का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

सीबीएसई ने रि-वैल्यूएशन के लिए आवेदन के लिए एक ऑफिशियल प्रोसेस जारी किया है जिसे स्टूडेंट्स को फॉलो करना होगा-

स्टेप 1- स्कैन्ड आंसर शीट के लिए आवेदन-

स्टूडेंट्स को सबसे पहले संबंधित विषय की स्कैन्ड कॉपी के लिए अनुरोध करना होगा.

स्टेप 2- मार्किंग को ध्यान से चेक करें-

स्कैन्ड कॉपी मिलने के बाद स्टूडेंट्स को ऑफिशियल मार्किंग स्कीम से इवैल्यूएट की गई कॉपी की तुलना करनी होगी.

स्टेप 3- गड़बड़ी को रिपोर्ट करें-

अगर किसी तरह का मिसमैच, अनचेक आंसर या कोई और दिक्कत मिलती है तो स्टूडेंट्स को अपना ऑब्जर्वेशन सीबीएसई को सबमिट करना चाहिए.

स्टेप 4- एक्सपर्ट रिव्यू और फाइनल डिसिजन

सब्जेक्ट एक्सपर्ट की एक कमिटी किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले स्टूडेंट के रिक्वेस्ट को एग्जामिन करेगी.

CBSE Class 12 Revaluation 2026: अहम तारीखें

सीबीएसई ने 19 मई से रिवैल्यूएशन के लिए आवेदन स्वीकार करना शुरू कर दिया है. आवेदन प्रक्रिया 22 मई से शुरू होगी. स्टूडेंट्स 26 से 29 मई के बीच अपनी रिवैल्यूएट की गई आंसर शीट को चेक कर सकेंगे. अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स को यह सलाह दी गई है कि वे ऑब्जेक्शन करने से पहले अपनी स्कैन की गई आंसर शीट को सावधानी से चेक कर लें और फिर अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करें क्योंकि बोर्ड रिव्यू प्रोसेस के दौरान सिर्फ सबमिट की गई गड़बड़ियों की ही जांच करेगा.

CBSE Class 12 Revaluation 2026: सीबीएसई की रिवैल्यूएशन प्रोसेस की क्यों है इस साल ज्यादा चर्चा?

इस साल रिवैल्यूएशन स्टूडेंट्स और पैरेंट्स के बीच एक बड़ा मुद्दा बन गई है क्योंकि कई स्टूडेंट्स और पैरेंट्स ने सीबीएसई के नए डिजिटल वैल्यूएशन सिस्टम के तहत मार्किंग स्कीम पर सवाल उठाए हैं. कई स्टूडेंट्स ने यह दावा किया कि उनके नंबर उम्मीद से कम आए हैं जिससे अधिक पारदर्शी रिव्यू प्रोसेस की मांग उठी है. स्टूडेंट्स की मांग के मुताबिक सीबीएसई ने अब स्टूडेंट्स को वेरिफिकेशन या रि-वैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने से पहले स्कैन की गई आंसर शीट को उपलब्ध करा दिया है. अधिक जानकारी के लिए स्टूडेंट्स से सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करने की सलाह दी जाती है.



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