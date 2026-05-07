CBSE Class 12 Result 2026: सीबीएसई 12वीं कक्षा के नतीजे कब जारी होंगे? जानें किन स्टूडेंट्स को मिलेगा कंपार्टमेंट एग्जाम का मौका

CBSE Class 12 Result 2026: सीबीएसई 10वीं बोर्ड के नतीजों का ऐलान 15 अप्रैल को कर चुका है. जानें 12वीं का रिजल्ट कब जारी होगा और किन स्टूडेंट्स को कम नंबर या फेल होने पर कंपार्टमेंट एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा...

CBSE Class 12 Result 2026: CBSE मई में कभी भी इंटरमीडिएट के नतीजे जारी कर सकता है. हालांकि, अभी तक बोर्ड ने नतीजों के जारी होने की ऑफिशियल तारीख का ऐलान नहीं किया है. लेकिन पिछले सालों में आमतौर पर मई में ही रिजल्ट जारी किया गया है. पिछले साल और 2024 में 13 मई को, साल 2023 में 12 मई को और 2019 में 6 मई को सीबीएसई ने नतीजे घोषित किए थे. हालांकि कोविड-19 की महामारी की वजह से 2022, 2021 और 2020 में सीबीएसई बोर्ड के परिणाम 22 जुलाई, 3 अगस्त और 13 जुलाई को जारी किए थे.

इस साल बोर्ड कक्षा 10वीं के नतीजे 15 अप्रैल को पहले ही घोषित कर चुका है और सीबीएसई के अधिकारियों के मुताबिक 12वीं के नतीजे मई के तीसरे हफ्ते तक जारी कर दिए जाएंगे. एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट results.cbse.nic.in या www.cbse.gov.in पर जाकर अपने नतीजे चेक कर सकते हैं. इसके अलावा स्टूडेंट्स डिजिलॉकर से भी मार्कशीट का एक्सेस किया जा सकता है. एसएमएस के जरिए भी नतीजे चेक किए जा सकते हैं.



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CBSE Class 12 Result 2026: इस साल क्या नया है?

CBSE बोर्ड ने इस साल कक्षा 12 के लिए ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम शुरू किया है. इसमें आंसर शीट का मूल्यांकन डिजिटल रूप से किया जाता है. कक्षा 11 और 12 के शिक्षकों को मूल्यांकन का काम सौंपा गया है और उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का एक्सेस करने के लिए लॉगइन क्रेडेंशियल दिए गए थे. नए सिस्टम से शिक्षकों को रूबरू कराने के लिए फरवरी में मॉक वैल्यूएशन का आयोजन करवाया गया था.

इस साल की शुरुआत में इस पहल की घोषणा करते हुए बोर्ड ने कहा था कि इस सिस्टम से कैलकुलेशन में होने वाली गलतियों को कम करने और मूल्यांकन प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है. सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स अपनी चेक की हुई आंसर शीट की फोटोकॉपी का अनुरोध कर सकते हैं. इसके बाद वे नंबरों के वेरिफिकेशन या रिचेकिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं. साल 2025 में सीबीएसई 12वीं का पास परसेंट 87.98% रहा था. हर बार की तरह उस साल भी लड़कियों ने बाजी मारी थी.



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CBSE 12वीं की परीक्षा में दो से अधिक सब्जेक्ट में फेल होने वाले स्टूडेंट्स कंपार्टमेंट एग्जाम में बैठने के पात्र नहीं होंगे. उन्हें अगले साल की बोर्ड की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा. बोर्ड ने स्टूडेंट्स और पैरेंट्स को वॉट्सऐप, टेलीग्राम या सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे किसी भी अनऑफिशियल लिंक पर क्लिक न करने की सलाह दी है. यह लिंक धोखाधड़ी भरे हो सकते हैं जो आपके पर्सनल डेटा को खतरे में डाल सकता है. सिर्फ .gov.in या .nic.in डोमेन पर ही भरोसा करें.



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