CBSE Class 12 Result 2026: सीबीएसई बोर्ड इंटरमीडिएट में लड़कियों का जलवा कायम, इस साल 85.20% स्टूडेंट्स हुए पास

CBSE Board 12th Result 2026 OUT, results.cbse.nic.in: CBSE बोर्ड ने 12वीं के नतीजे जारी कर दिए हैं. जो स्टूडेंट्स इस साल सीबीएसई बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा में बैठे थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट, डिजिलॉकर और उमंग ऐप सहित कई ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर अपने नतीजे चेक कर सकते हैं....

CBSE Board Class 12th Result 2026: सीबीएसई इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के इंतजार की घड़ियां खत्म हुईं. बोर्ड ने 12वीं के नतीजे जारी कर दिए हैं. जो स्टूडेंट्स इस साल सीबीएसई बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा में बैठे थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट, डिजिलॉकर और उमंग ऐप सहित कई ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर अपने नतीजे चेक कर सकते हैं. स्टूडेंट्स को अपना रिजल्ट चेक करने के लिए अपने रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड की डिटेल्स की जरूरत पड़ेगी.



इस साल सीबीएसई बोर्ड इंटरमीडिएट में 85.20% स्टूडेंट्स पास हुए. 1,63,800 स्टूडेंट्स को कंपार्टमेंट कैटिगरी में रखा गया है. लड़कियों ने इस परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है. 88.86 प्रतिशत लड़कियां पास हुई हैं जबकि लड़कों का पास परसेंट 82.13 है. ट्रासजेंडर्स का पास परसेंट 100% है. अगर रीजन वाइज पास परसेंट की बात करें तो त्रिवेंद्रम 95.62 प्रतिशत के साथ टॉप पर है. इसके बाद चेन्नई 93.84% और बेंगलुरू 93.19% का नंबर आता है. ईस्ट दिल्ली और वेस्ट दिल्ली के स्टूडेंट्स ने भी बाजी मारी है, जहां का पास परसेंट 92.34% और 91.73% है. प्रयागराज का नंबर सबसे नीचे आता है.

सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा 17 फरवरी से 10 अप्रैल 2026 तक आयोजित हुई थी. बोर्ड ने 15 अप्रैल 2026 को कक्षा 10 का रिजल्ट जारी किया था. इस परीक्षा में कुल 24,71,777 स्टूडेंट्स शामिल हुए, जबकि 23,16,008 उम्मीदवार पास हुए थे.

CBSE Board Class 12th Result 2026: ऑफिशियल वेबसाइट पर कैसे चेक करें सीबीएसई 12वीं इंटरमीडिएट के नतीजे?

स्टूडेंट्स यहां बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करके सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट्स से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं-

- ऑफिशियल वेबसाइट results.cbse.nic.in पर जाएं.

- CBSE Class 12 Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें.

- रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी जैसे जरूरी डिटेल्स एंटर करें.

- रिजल्ट देखने के लिए डिटेल्स सबमिट करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें.

CBSE Board Class 12th Result 2026: डिजिलॉकर से कैसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड?

स्टूडेंट्स यहां बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करके सीबीएसई इंटरमीडिएट कक्षा का स्कोरकार्ड डिजिलॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं-

- DigiLocker पोर्टल पर जाएं या DigiLocker ऐप खोलें.

- अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके लॉगइन करें.

- जिन स्टूडेंट्स ने डिजिलॉकर पर अकाउंट नहीं बनाया है, वे अपने मोबाइल नंबर और स्कूल से मिले एक्सेस कोड का इस्तेमाल करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

- ओटीपी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करके लॉगइन करें.

- लॉगइन के बाद CBSE Result या Released Documents सेक्शन में जाएं.

- CBSE Class 12 Result 2026 सिलेक्ट करें और अपने रोल नंबर और स्कूल नंबर जैसी जरूरी जानकारी एंटर करें.

- आपकी सीबीएसई 12वीं कक्षा की डिजिटल मार्कशीट कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगी.

- अपना रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसे सुरक्षित रख लें.

CBSE Board Class 12th Result 2026: UMANG ऐप से कैसे डाउनलोड करें सीबीएसई 12वीं की मार्कशीट

स्टूडेंट्स नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके UMANG ऐप से अपना सीबीएसई इंटरमीडिएट का रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं-

- UMANG ऐप को Google Play Store या Apple App Store से डाउनलोड करें.

- ऐप खोलें और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके लॉगइन करें.

- सर्च बार में CBSE खोजें.

- CBSE Services वाले सेक्शन पर क्लिक करें और Class 12 Result 2026 को सिलेक्ट करें.

- अपना रोल नंबर और जरूरी डिटेल्स एंटर करके सबमिट करें.

- अपनी सीबीएसई 12वीं बोर्ड की मार्कशीट डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसकी एक कॉपी अपने पास सेव करके रख लें.



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