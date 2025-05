CBSE Class 10 Results 2025: जैसे-जैसे सीबीएसई बोर्ड 2025 के नतीजे नजदीक आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों की बाढ़ सी आ गई है. इससे 42 लाख से अधिक स्टूडेंट्स और उनके परिवार चिंतित हैं. 2 मई 2025 की तारीख को जारी ऐसे ही एक पत्र में झूठा दावा किया गया है कि सीबीएसई कक्षा 10 के परिणाम 6 मई को घोषित किए जाएंगे. ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जैसा दिखने वाला यह फर्जी दस्तावेज ऑनलाइन काफी वायरल हो गया जिससे स्टूडेंट्स के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हुई.

यह भी पढ़ें- पहलगाम से कितना दूर है IAS अतहर आमिर खान का घर? खूबसूरत है नदियों-जंगलों के बीच बर्फीली घाटियों का नजारा

माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक आधिकारिक पोस्ट में सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि 2025 शैक्षणिक वर्ष के लिए कक्षा 10 या कक्षा 12 के रिजल्ट से जुड़ी अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है. बोर्ड ने कहा, 'हम स्टूडेंट्स, टीचर्स, पैरेंट्स और बोर्ड एग्जाम से जुड़े लोगों से आग्रह करते हैं कि वे किसी भी अनवेरिफाइड न्यूज को शेयर करने से बचें और रिजल्ट से जुड़े अपडेट्स के लिए सिर्फ ऑफिशियल सोर्स पर ही भरोसा करें.' बोर्ड ने सटीक और समय पर जानकारी पाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाने की भी सलाह दी.

🚫 Fake News Alert 🚫

A letter dated 2nd May 2025 is being circulated on social media.



This letter is FAKE. It has not been issued by CBSE.



No official announcement has been made regarding the declaration of Class X/XII 2025 results.

📌 We urge students, parents, and… pic.twitter.com/Jg7pLF2qGl