CBSE Class 10 Result 2026: सीबीएसई 10वीं बोर्ड में 93.70% स्टूडेंट्स हुए पास, जानें केंद्रीय-नवोदय विद्यालय का कैसा रहा प्रदर्शन

CBSE Class 10 Result 2026: हर साल की तरह इस साल भी CBSE बोर्ड के रिजल्ट में लड़कियों ने बाजी मारी है और लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है. जानें किस जिले का कैसा रहा प्रदर्शन....

CBSE Class 10 Result 2026: सीबीएसई ने 10वीं बोर्ड के नतीजे जारी कर दिए हैं. हर साल की तरह इस साल भी लड़कियों ने बाजी मारी है और लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है. इस साल सीबीएसई दसवीं बोर्ड परीक्षा के लिए 24,83,479 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था जिसमें से कुल 24,71,777 स्टूडेंट्स इस परीक्षा में शामिल हुए थे. इस साल पास परसेंट में मामूली सुधार आया है. साल 2026 में 93.70% स्टूडेंट्स पास हुए हैं. बता दें सीबीएसई टॉपर्स की लिस्ट जारी नहीं करता है.

CBSE Class 10 Result 2026: लड़कियों ने लड़कों से किया शानदार प्रदर्शन

सीबीएसई दसवीं बोर्ड परीक्षा में लड़कियों का पास प्रतिशत 94.99% रहा और लड़कों का पास प्रतिशत 92.69% रहा. वहीं, ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों का पास परसेंट 87.50% रहा. सीबीएसई की मैट्रिक परीक्षा में कुल 2,21,574 स्टूडेंट्स ने 90% या उससे अधिक मार्क्स हासिल किए हैं. इनमें से 55,368 स्टूडेंट्स ने 95% से अधिक मार्क्स लाए हैं.

CBSE Class 10 Result 2026: किस जिले का सबसे शानदार रहा प्रदर्शन?

दिल्ली में कुल पास प्रतिशत 97.38% रहा. दिल्ली पश्चिम में यह प्रतिशत 97.45% और दिल्ली पूर्व में 97.33% रहा. इस क्षेत्र में कुल 3,45,227 स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें से 3,36,176 पास हुए. सीबीएसई कक्षा 10 के नतीजों में त्रिवेंद्रम और विजयवाड़ा ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है, यहां का पास परसेंट 99.79% रहा. चेन्नई 99.58% के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि बेंगलुरु में 98.91% पास परसेंट दर्ज किया गया.

CBSE Class 10 Result 2026: केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों का कैसा रहा प्रदर्शन?

केंद्रीय विद्यालयों का पास परसेंट 99.57% रहा, जबकि जवाहर नवोदय विद्यालयों का पास परसेंट 99.42% रहा. प्राइवेट स्कूलों का पास परसेंट 93.77% रहा, वहीं सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों का पास परसेंट 91.43% और 91.01% रहा. इस साल सीबीएसई ने 8,074 केंद्रों पर कक्षा 10 की परीक्षाएं आयोजित की थीं. इस प्रक्रिया के दौरान कुल 1,04,495 एग्जाम हॉल का इस्तेमाल किया गया. सीबीएसई की जारी रिपोर्ट के अनुसार 1,47,172 छात्रों को कंपार्टमेंट कैटिगरी में रखा गया है, जो कुल उम्मीदवारों का 5.95% है. इन स्टूडेंट्स को दूसरी बोर्ड परीक्षा में अपना प्रदर्शन सुधारने का मौका मिलेगा. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करने की सलाह दी जाती है.

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