CBSE Class 10 Two Board Exams: CBSE साल 2026 से कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में बड़ा बदलाव करने जा रहा है. अब स्टूडेंट्स को एक ही शैक्षणिक वर्ष में दो बार बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति होगी. सीबीएसई के इस कदम का मकसद स्टूडेंट्स पर परीक्षा के दबाव को कम करना है. इससे स्टूडेंट्स पूरे साल इंतजार किए बिना परीक्षा में अपने परफॉर्मेंस को सुधार सकते हैं.

नई योजना के तहत हर स्टूडेंट को पहली परीक्षा में शामिल होना होगा. यह परीक्षा फरवरी के मध्य में होने वाली है. जो स्टूडेंट्स अपने मार्क्स में सुधार करना चाहते हैं या जो तीन सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, वे मई में होने वाली दूसरी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. यह फैसला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है.

CBSE approves norms to conduct Class-10 board exams twice a year from 2026: Examination Controller Sanyam Bhardwaj.



Mandatory for Class-10 students to appear in first phase of board exams, second phase optional: CBSE.



