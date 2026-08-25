CTET 2026 देने वालों के लिए बड़ी खबर! 6 सितंबर का एग्जाम टला, जानें किन्हें मिला फिर से अप्लाई करने का मौका

सीबीएसई ने CTET सितंबर 2026 की परीक्षा को स्थगित कर दिया है. इसके अलावा योग्य उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो एक बार फिर से खोला गया है, जानें बोर्ड ने क्यों उठाया ऐसा कदम...

अगर आप सीटीईटी 2026 के एग्जाम के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे, तो सीबीएसई ने आपको एक और मौका दिया है. इसके अलावा सीबीएसई ने सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलटी टेस्ट CTET सितंबर 2026 की परीक्षा को भी स्थगित कर दिया है. यह परीक्षा देशभर के परीक्षा केंद्रों पर 6 सितंबर 2026 को आयोजित की जानी थी, जिसे अब कैंसिल कर दिया गया है. वहीं, जो उम्मीदवार सीटीईटी 2026 के लिए आवेदन करने से पहले चूक गए थे, उनके लिए रजिस्ट्रेशन विंडो फिर से खोला गया है.

सीबीएसई की हालिया नोटिस के मुताबिक, सीटीईटी 2026 के लिए एप्लीकेशन विंडो 25 अगस्त से 1 सितंबर 2026 तक खुली रहेगी. बोर्ड के इस फैसले से योग्य उम्मीदवारों को इस एग्जाम के लिए आवेदन करने का एक और मौका मिला है. सीबीएसई ने जोर देकर कहा है कि जिन उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक अपना आवेदन पहले ही जमा कर दिया है, उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है.

अब 25 अगस्त से 1 सितंबर तक CTET 2026 के लिए कर सकेंगे अप्लाई?

इससे पहले उम्मीदवारों को 11 मई से 10 जून 2026 के बीच सीटीईटी के 22वें संस्करण के लिए रजिस्ट्रेशन का मौका दिया गया था. जो उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, लेकिन किसी कारण से उस समयसीमा के दौरान अपना आवेदन जमा नहीं कर पाए थे, वे एप्लीकेशन पोर्टल दोबारा खुलने के बाद अब 25 अगस्त से 1 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं.

सीटीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू करने के अलावा बोर्ड ने आगामी सीटीईटी परीक्षा को भी स्थगित कर दिया है. बोर्ड ने अभी तक परीक्षा की रिवाइज्ड डेट का ऐलान नहीं किया है. पब्लिक नोटिस के मुताबिक, सीटीईटी एग्जाम 2026 का नया शेड्यूल 1 सितंबर को आवेदन प्रक्रिया खत्म होने के बाद जारी किया जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सीबीएसई सीटीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट को नियमित तौर पर चेक करते रहें जिससे उन्हें परीक्षा की नई तारीख, सिटी इंटीमेशन स्लिप, एडमिट कार्ड और एग्जाम से जुड़ी दूसरी अहम जानकारियां सही समय पर मिलती रहें.

CBSE ने क्यों स्थगित की 6 सितंबर की CTET 2026 की परीक्षा?

सीबीएसई ने कहा है कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के मद्देनजर लिया गया है जिसमें शिक्षकों के लिए निर्धारित टीईटी क्वॉलिफिकेशन को अनिवार्य किया गया था. अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित प्राधिकरणों को शिक्षकों को यह परीक्षा पास करने का पूरा मौका देने का निर्देश दिया था. अब बोर्ड के इस फैसले से उन उम्मीदवारों को फायदा होगा जो सीटीईटी के लिए पात्र तो है लेकिन पहले निर्धारित की गई समयसीमा के दौरान इस परीक्षा के लिए अप्लाई नहीं कर पाए थे.

इससे पहले सीबीएसई ने सीटीईटी का 21वां संस्करण आयोजित किया था और इसके नतीजे 30 मार्च 2026 को जारी किए गए थे. सीबीएसई हर साल सीटीईटी की परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए आयोजित करता है जो लागू भर्ती नियमों के तहत शिक्षण पदों के लिए अर्हता हासिल करना चाहते हैं.