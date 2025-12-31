CBSE ने GD Goenka School और Neerja Modi School की मान्यता की रद्द, जानें स्कूल चलाने के लिए किन नियमों का पालन जरूरी

CBSE ने देश के दो नामी प्राइवेट स्कूलों गुरुग्राम के जीडी गोयनका हाई स्कूल और जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल पर सख्त कार्रवाई की है.आज हम आपको बताएंगे कि आखिर स्कूलों को सीबीएसई की मान्यता कैसे मिलती है और इसके लिए जरूरी नियम और शर्तें क्या हैं...

CBSE ने देश के दो नामी प्राइवेट स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की है. बोर्ड ने स्कूल परिसर की सुरक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़े नियमों के गंभीर उल्लंघन पाए जाने के बाद गुरुग्राम के सोहना स्थित जीडी गोयनका हाई स्कूल की मान्यता एक साल के लिए रद्द कर दी है. इसके साथ ही जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल की सीनियर सेकेंडरी स्तर की मान्यता भी CBSE ने रद्द कर दी है. यह कार्रवाई चौथी कक्षा की छात्रा अमायरा की मौत के लगभग दो महीने बाद सामने आई है. CBSE ने जांच में यह पाया कि दोनों स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मानकों का गंभीर उल्लंघन हुआ था.

क्या है CBSE और क्यों अहम है इसकी मान्यता?

साल 1962 में स्थापित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है. यह देश के सबसे बड़े और सबसे अधिक मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्डों में से एक है और देशभर में हजारों सरकारी और निजी स्कूल CBSE से संबद्ध हैं.

CBSE प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर यानी कक्षा 12 तक स्कूली शिक्षा के संचालन और परीक्षा व्यवस्था की देखरेख करता है. इसका पाठ्यक्रम पूरे देश में एक समान शैक्षिक ढांचा प्रदान करता है जिससे स्टूडेंट्स को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर में आसानी होती है. यही कारण है कि ट्रांसफरेबल नौकरी वाले अभिभावकों के लिए CBSE बोर्ड बेहद उपयोगी माना जाता है.

CBSE से मान्यता मिलने की प्रक्रिया क्या है?

CBSE से मान्यता मिलने के नियम समय-समय पर अपडेट किए जाते हैं. वर्तमान प्रक्रिया CBSE Affiliation Bye-Laws 2018 और उसके बाद हुए संशोधनों के अनुसार संचालित होती है. यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शी और चरणबद्ध होती है.

मान्यता के प्रमुख चरण

CBSE सबसे पहले स्कूल की पात्रता का मूल्यांकन करता है. इसके तहत स्कूल के बुनियादी ढांचे, शिक्षकों की योग्यता, प्रबंधन व्यवस्था और कानूनी अनुपालन की जांच की जाती है. वहीं स्कूल का संचालन सरकार, निजी संस्था या स्वायत्त संगठनों जैसे KVS या NVS द्वारा किया जा सकता है.

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

CBSE से मान्यता के लिए स्कूलों को SARAS (School Affiliation Re-engineered Automation System) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होता है. मान्यता के अलग-अलग प्रकार होते हैं जिनमें नए स्कूलों के लिए नई संबद्धता, माध्यमिक से सीनियर सेकेंडरी स्तर तक अपग्रेडेशन, राज्य बोर्ड से CBSE बोर्ड में परिवर्तन, मौजूदा संबद्धता की अवधि का नवीनीकरण शामिल हैं.

CBSE मान्यता के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

CBSE से संबद्धता के लिए स्कूलों को कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं, जिनमें राज्य सरकार द्वारा जारी No Objection Certificate (NOC), राज्य शिक्षा विभाग से मान्यता प्रमाण पत्र, ट्रस्ट या सोसायटी का पंजीकरण प्रमाण, भूमि के स्वामित्व या पट्टे से जुड़े दस्तावेज (कम से कम 15 वर्ष), अग्नि सुरक्षा, भवन सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और शिक्षकों और कर्मचारियों की योग्यता व नियुक्ति विवरण शामिल होते हैं.

CBSE का निरीक्षण

CBSE समय-समय पर स्कूलों का फिजिकल और इनके डॉक्यूमेंट्स का निरीक्षण करता है. इसके लिए बोर्ड एक निरीक्षण समिति भेजता है. अगर निरीक्षण रिपोर्ट संतोषजनक पाई जाती है और सभी शर्तें पूरी होती हैं तो CBSE पहले Letter of Intent जारी करता है. इसके बाद स्कूल को आमतौर पर पांच साल के लिए संबद्धता प्रदान की जाती है.

CBSE मान्यता के लिए जरूरी नियम और शर्तें

1. स्वामित्व और प्रबंधन

स्कूल का संचालन एक पंजीकृत ट्रस्ट, सोसायटी या धारा 8 के तहत पंजीकृत कंपनी द्वारा किया जाना चाहिए. प्रबंधन समिति में कम से कम पांच सदस्य होने चाहिए, जिनमें शिक्षा विशेषज्ञ शामिल हों.

2. भूमि संबंधी आवश्यकताएं

मेट्रो शहरों में न्यूनतम 1600 वर्ग मीटर भूमि जरूरी है. अन्य शहरों में कक्षा 10 तक के लिए 2000 वर्ग मीटर और कक्षा 12 तक के लिए 3000 वर्ग मीटर भूमि आवश्यक होती है. ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 2 एकड़ भूमि अनिवार्य है. विशेष क्षेत्रों जैसे पहाड़ी राज्य, उत्तर-पूर्वी राज्य और द्वीप क्षेत्रों को कुछ छूट दी जा सकती है.

3. बुनियादी ढांचा और सुरक्षा

प्रति कक्षा अधिकतम 40 छात्र होने चाहिए और प्रति छात्र कम से कम 1 वर्ग मीटर स्थान अनिवार्य है. स्कूल में पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, खेल मैदान, अग्नि सुरक्षा, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता और दिव्यांग छात्रों के लिए रैंप जैसी सुविधाएं जरूरी हैं.

4. शिक्षक और स्टाफ

शिक्षकों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से B.Ed डिग्री और TET या CTET उत्तीर्ण होना अनिवार्य है. विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात 30 से अधिक नहीं होना चाहिए. प्रधानाचार्य के पास कम से कम पांच वर्षों का शिक्षण अनुभव जरूरी है.

5. पाठ्यक्रम और कानूनी अनुपालन

विद्यालय को CBSE द्वारा निर्धारित NCERT पाठ्यक्रम का पालन करना होता है. RTE अधिनियम 2009 और राज्य शिक्षा नियमों का पालन भी अनिवार्य है. स्कूल परिसर और पुस्तकालय में किसी भी प्रकार की भेदभावपूर्ण या सांप्रदायिक सामग्री प्रतिबंधित होती है.

