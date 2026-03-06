FacebookTwitterYoutubeInstagram
Home
एजुकेशन

एजुकेशन

CBSE Board Exam 2026: सीबीएसई ने खाड़ी देशों के स्टूडेंट्स के लिए कैंसिल की 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं, जानें कैसे पास होंगे स्टूडेंट्स

सीबीएसई में मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों में मौजूदा स्थिति की गहन समीक्षा के बाद खाड़ी के देशों में परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स की 10वीं की परीक्षाएं कैंसिल कर दी हैं. जानें डिटेल्स...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Mar 06, 2026, 11:00 AM IST

CBSE Board Exam 2026: सीबीएसई ने खाड़ी देशों के स्टूडेंट्स के लिए कैंसिल की 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं, जानें कैसे पास होंगे स्टूडेंट्स

CBSE Board Exam 2026  (सांकेतिक तस्वीर)

सीबीएसई (सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन) में मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों में मौजूदा स्थिति की गहन समीक्षा के बाद खाड़ी के देशों में परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स की 10वीं की परीक्षाएं कैंसिल कर दी हैं. बोर्ड ने कहा कि यहां के स्टूडेंस कैसे पास होंगे, उसके रिजल्ट के ऐलान का तरीका उचित समय आने पर बताया जाएगा. गुरुवार को जारी नोटिफिकेशन में सीबीएसई ने कहा कि इन देशों के स्टूडेंट्स के लिए शनिवार (7 मार्च) को होने वाली कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई हैं.

पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से बहरीन, ईरान, कतर, कुवैत, यूएई, ओमान और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों से बोर्ड परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई का जारी किया हुआ यह तीसरा नोटिफिकेशन है. मंगलवार को सीबीएसई ने 5 और 6 मार्च को होने वाली कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था. नए सर्कुलर में सीबीएसई ने दोहराया है कि स्टूडेंट्स को अपने स्कूलों के साथ संपर्क बनाकर रखना चाहिए और केवल ऑफिशियल अनाउंसमेंट पर ही भरोसा करना चाहिए. 

शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2024 तक इन सातों देशों में सीबीएसई से संबद्ध लगभग 214 माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय थे. हालांकि इस लिस्ट में कुछ ऐसे स्कूल भी शामिल हो सकते हैं जिनमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाएं भी संचालित होती हैं. इन देशों के स्टूडेंट्स के लिए 7 मार्च को होने वाली कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं अगली सूचना तक स्थगित कर दी गई हैं.

बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू हुईं, जिसमें इस साल 43 लाख से अधिक स्टूडेंट्स शामिल हुए जिनमें से लगभग 25 लाख कक्षा 10 में और लगभग 18.5 लाख कक्षा 12 में थे. ये परीक्षाएं कक्षा 10 के लिए 8,074 केंद्रों और कक्षा 12 के लिए 7,574 केंद्रों पर आयोजित की जा रही हैं. पहले दिन कक्षा 10 के स्टूडेंट्स ने मैथ्स (बेसिक) और मैथ्स (स्टैंडर्ड) की परीक्षा दी, जबकि कक्षा 12 के उम्मीदवारों ने बायोटेक्नोलॉजी, एंटरप्यनोरशिप, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और बिजनेस स्टडीज की परीक्षाएं दीं.

कक्षा 10 की परीक्षाएं 10 मार्च को खत्म होंगी, जबकि कक्षा 12 की परीक्षाएं 10 अप्रैल को खत्म होंगी. कुल मिलाकर स्टूडेंट्स कक्षा 10 में 83 विषयों और कक्षा 12 में 120 विषयों की परीक्षा दे रहे हैं.

सीबीएसई बोर्ड के अहम नियम-

- सीबीएसई ने साफ कर दिया है कि बोर्ड की पहली परीक्षा में 10वीं के स्टूडेंट्स को उपस्थित होना अनिवार्य है.
- जो स्टूडेंट्स पहली परीक्षा पास करते हैं, उन्हें अपने नंबरों में सुधार का मौका मिलेगा. स्टूडेंट्स साइंस, मैथ्स, सोशल साइंसेस और लैंग्वेज सहित अधिकतम तीन विषयों में अपने नंबरों में सुधार कर सकते हैं.
- जो स्टूडेंट्स पहली परीक्षा में तीन या अधिक विषयों में मौजूद नहीं रहते उन्हें दूसरी बोर्ड परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं दी जाएगी. उन्हें Essential Repeat Category में रखा जाएगा और वे अगले साल केवल मुख्य परीक्षा में ही शामिल हो सकेंगे.
- पहले एग्जाम के बाद कंपार्टमेंट कैटिगरी में रखे गए स्टूडेंट्स को कंपार्टमेंट नियमों के तहत दूसरी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी.
- कक्षा 10 पास करने के बाद स्टूडेंट्स को अलग से एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे

