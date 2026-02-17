CBSE Board Exams 2026: आज से शुरू हुईं सीबीएसई 10वीं-12वीं की परीक्षाएं, जानें दूसरे बोर्ड एग्जाम में कौन हो पाएगा शामिल

CBSE ने इस शैक्षणिक वर्ष से शुरू होने वाले कक्षा 10 के स्टूडेंट्स के लिए दो-बोर्ड एग्जाम को फॉर्मेट से जुड़ा एक अहम अपडेट जारी किया है. जानें डिटेल्स...

CBSE Board Exams 2026: सीबीएसई की 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज यानी 17 फरवरी से शुरू हो चुकी हैं. ऐसे में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने इस शैक्षणिक वर्ष से शुरू होने वाले कक्षा 10 के स्टूडेंट्स के लिए दो-बोर्ड एग्जाम को फॉर्मेट से जुड़ा एक अहम अपडेट जारी किया है. यह नोटिस छात्रों और अभिभावकों की ओर से दूसरी बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए पात्रता मानदंडों को स्पष्ट करने की मांग के बाद आया है.

सीबीएसई ने 2026 के शैक्षणिक सत्र से कक्षा 10 के लिए दो-बोर्ड एग्जाम सिस्टम लागू किया है. इस कदम का उद्देश्य स्टूडेंट्स को अपने रिजल्ट में सुधार का मौका देना है. हालांकि बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि 10वीं बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स को पहली बोर्ड परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है. दूसरी बोर्ड परीक्षा पहली परीक्षा का विकल्प नहीं है बल्कि यह स्टूडेंट्स को अपने प्रदर्शन में सुधार या कंपार्टमेंट परीक्षा के अवसरों के रूप में आयोजित की जाएगी. जो स्टूडेंट्स पहली बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं होंगे, वे दूसरे राउंड की बोर्ड परीक्षा में बैठने के योग्य नहीं होंगे.

दूसरी बोर्ड परीक्षा में कौन-कौन शामिल हो सकता है?

सीबीएसई ने दूसरी बोर्ड परीक्षा के लिए खास एलिजिबिलटी कैटिगरी की रूपरेखा तैयार की है:

इंप्रूवमेंट कैटिगरी- जो स्टूडेंट्स पहली बोर्ड परीक्षा पास कर चुके हैं, वे साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस और लैंग्वेज में से चुने गए अधिकतम तीन सब्जेक्ट में अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं.

कंपार्टमेंट कैटिगरी- जिन स्टूडेंट्स को पहली परीक्षा में कंपार्टमेंट मिला होगा, जो कंपार्टमेंट कैटिगरी के तहत दूसरी परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे.

फर्स्ट/थर्ड चांस कंपार्टमेंट- सीबीएसई के मानदंडों के अनुसार कंपार्टमेंट परीक्षा देने के स्टूडेंट्स पात्र होंगे.

कंपार्टमेंट + इम्प्रूवमेंट- वे स्टूडेंट्स जो दोनों कैटिगरी में आते हैं.

विषय बदलने के बाद सुधार- विषय बदलने के बाद पास होने वाले छात्र भी नियमों के अनुसार सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं.

दूसरी बोर्ड परीक्षा में कौन-कौन शामिल नहीं हो सकता?

सीबीएसई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो छात्र पहली बोर्ड परीक्षा में तीन या अधिक विषयों में उपस्थित होने में असफल रहते हैं, उन्हें दूसरी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी. ऐसे छात्रों को Essential Repeat कैटिगरी में रखा जाएगा. उन्हें अगले शैक्षणिक वर्ष के फरवरी में निर्धारित मुख्य बोर्ड परीक्षाओं में दोबारा शामिल होना होगा. बोर्ड ने आगे स्पष्ट किया कि वह इस नियम से छूट मांगने वाले व्यक्तिगत अनुरोधों पर विचार नहीं करेगा. नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कक्षा 10 पास करने के बाद छात्रों को दूसरी बोर्ड परीक्षा योजना के तहत अतिरिक्त या अलग से विषय लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

सीबीएसई ने दोहराया कि अगर कोई स्टूडेंट किसी भी कारण से मुख्य परीक्षा में तीन या अधिक विषयों में शामिल नहीं हो पाता है तो आधिकारिक नीति के अनुसार उसे दूसरी बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इससे जुड़े किसी भी अनुरोध का जवाब भी नहीं दिया जाएगा. बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, ऐसे में स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे दूसरी परीक्षा के लिए पात्रता नियमों को ध्यानपूर्वक समझें और उसी के अनुसार योजना बनाएं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से