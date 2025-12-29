CBSE Board Exam 2026: स्मार्ट स्टडी की जगह कर रहे ये 5 गलतियां? बिगड़ जाएगा रिजल्ट

अगर आप भी 2026 में सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो उन 5 गलतियों को भूलकर भी न करें नहीं तो आपका स्कोर खराब हो सकता है...

सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की तैयारी कभी-कभी बहुत तनावपूर्ण लग सकती है. इसमें महीनों तक पढ़ाई, रिवीजन और प्रैक्टिस करनी पड़ती है. हम सभी इस दौर से गुजर चुके हैं. परीक्षा हॉल में अक्सर हमारे हाथ कांपते हैं और पसीना आता है. आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि परीक्षा आपकी योग्यता तय नहीं करती. हालांकि परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए सही तैयारी मायने रखती है. अधिकतर स्टूडेंट्स इस वजह से कम नंबर नहीं लाते कि उन्हें विषय का ज्ञान नहीं होता बल्कि कुछ गलतियों की वजह से भी उनके नंबर कम आते हैं. अगर आप भी 2026 में सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो उन 5 गलतियों को भूलकर भी न करें.

1. सिलेबस को ध्यान से नहीं पढ़ना

यह हैरानी की बात है कि छात्र पाठ्यक्रम देखे बिना ही पढ़ाई शुरू कर देते हैं. वे उन विषयों पर घंटों बिताते हैं जो शायद परीक्षा में आएं ही नहीं. तैयारी शुरू करने से पहले यह समझ लें कि कौन से अध्याय सबसे ज्यादा अहम है. पहले जरूरी अध्यायों पर ध्यान दें और फिर कम नंबर वाले अध्यायों में ध्यान दें.

2. केवल गाइडबुक पर निर्भर रहना

गाइडबुक स्टूडेंट्स के लिए मददगार हो सकती हैं, लेकिन एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकें ही आधारशिला हैं. सीबीएसई अक्सर एनसीईआरटी के उदाहरणों और भाषा से सीधे प्रश्न तैयार करता है. अगर आप मुख्य अध्यायों को छोड़ देते हैं तो आपको उन प्रश्नों में भी कठिनाई हो सकती है जिन्हें आप आसानी से हल कर लेते.

3. रिवीजन न करना

सिर्फ सिलेबस पूरा करना ही काफी नहीं है बल्कि रिवीजन भी जरूरी है. नियमित रिवीजन के बिना कॉन्सेप्ट भूल जाता है. कुछ दिनों में महत्वपूर्ण सूत्रों या नोट्स पर सरसरी नजर डालना भी बहुत मददगार होता है. जो छात्र नियमित रूप से रिवीजन करते हैं वे अक्सर परीक्षा में अधिक शांत और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं.

4. पिछले प्रश्न पत्रों को अनदेखा करना

सीबीएसई के पाठ्यक्रम में कुछ निर्धारित पैटर्न होते हैं. पिछले प्रश्न पत्रों को हल करने से पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार का पता चलता है और टाइम मैनेजमेंट में भी मदद मिलती है. इससे कमजोर क्षेत्रों का भी पता चलता है. अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो आप वास्तविक प्रश्नों की शैली और कठिनाई के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे.

5. आंसर का प्रजेंटेशन सही न करना

उत्तर जानना समस्या का एक हिस्सा है और उन्हें व्यवस्थित रूप से हल करना दूसरा. अगर आपकी लिखावट खराब है, आप कैलकुलेशन में स्टेप छोड़ देते हैं या सही ढंग से उत्तरों को नहीं लिखते हैं तो इससे आपके मार्क्स कट सकते हैं. साफ-सुथरा लिखने का अभ्यास करें और प्रश्नों को हल करते समय पर्याप्त समय दें.

