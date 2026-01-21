FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

संभल-शारिक साठा के घर की कुर्की की गई, सरेंडर न करने पर शारिक साठा के घर कुर्की, शारिक साठा पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, शारिक पर हिंसा में हथियार सप्लाई का आरोप, संभल हिंसा के बाद विदेश भागा शारिक साठा, सरेंडर नहीं करने पर शारिक के घर की कुर्की | यूपी चुनाव अधिकारी नवदीप रिनवा ने कहा, 1 करोड़ 6 लाख लोगों ने मैपिंग नहीं कराया-EC, 2 करोड़ 22 लाख लोगों के डॉक्यूमेंट में कमी, 3 करोड़ 26 लाख लोगों को नोटिस भेजेंगे-EC, ऐस सभी लोगों को नोटिस भेजा जाएगा- EC, 6 फरवरी तक दावा, आपत्ति की प्रक्रिया-EC

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Anger Control Tips: आपको भी छोटी-छोटी बातों पर आता है बहुत गुस्सा तो सिर्फ ये 1 मुद्रा आपको रखेगी Cool

आपको भी छोटी-छोटी बातों पर आता है बहुत गुस्सा तो सिर्फ ये 1 मुद्रा आपको रखेगी Cool

CBSE कब जारी करेगा रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए 10वीं-12वीं बोर्ड एग्जाम्स का एडमिट कार्ड? जानें डिटेल्स

CBSE कब जारी करेगा रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए 10वीं-12वीं बोर्ड एग्जाम्स का एडमिट कार्ड? जानें डिटेल्स

आप भी बार-बार चटकाते हैं उंगलियां, जानिए आपकी यह आदत कितनी खतरनाक साबित हो सकती है

आप भी बार-बार चटकाते हैं उंगलियां, जानिए आपकी यह आदत कितनी खतरनाक साबित हो सकती है

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Border 2 Highest Paid Actor: 'बॉर्डर 2' के हाइएस्ट पेड एक्टर कौन हैं? जानें सनी देओल से अहान शेट्टी तक, किसने ली कितनी फीस?

Border 2 Highest Paid Actor: 'बॉर्डर 2' के हाइएस्ट पेड एक्टर कौन हैं? जानें सनी देओल से अहान शेट्टी तक, किसने ली कितनी फीस?

प्रधानमंत्री सचिवालय से सेवा तीर्थ तक, कैसे बदला PMO का नाम और पहचान? जानें उस जगह की कहानी जहां से चलता है देश

प्रधानमंत्री सचिवालय से सेवा तीर्थ तक, कैसे बदला PMO का नाम और पहचान? जानें उस जगह की कहानी जहां से चलता है देश

Neem Karoli Baba: नीम करोली बाबा ने बताया इन 5 चीजों का दिखना देता है अच्छे दिन आने का संकेत, मिलती हैं गोल्डन अपॉर्च्युनिटी

नीम करोली बाबा ने बताया इन 5 चीजों का दिखना देता है अच्छे दिन आने का संकेत, मिलती हैं गोल्डन अपॉर्च्युनिटी

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

CBSE कब जारी करेगा रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए 10वीं-12वीं बोर्ड एग्जाम्स का एडमिट कार्ड? जानें डिटेल्स

CBSE Admit Card 2026: CBSE आने वाले दिनों में रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए 2026 की सीबीएसई कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं के एडमिट कार्ड जारी कर सकता है. जानें डिटेल्स...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Jan 21, 2026, 12:38 PM IST

CBSE कब जारी करेगा रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए 10वीं-12वीं बोर्ड एग्जाम्स का एडमिट कार्ड? जानें डिटेल्स

CBSE Admit Card 2026

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

CBSE Admit Card 2026: CBSE आने वाले दिनों में रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए 2026 की सीबीएसई कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं के एडमिट कार्ड जारी कर सकता है. पिछले साल की तरह सीबीएसई आमतौर पर परीक्षा शुरू होने से लगभग पांच से छह दिन पहले हॉल टिकट जारी करेगा. बोर्ड ने पहले ही प्राइवेट उम्मीदवारों के लिए सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं.

सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होने वाली हैं. सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा के हर दिन अपना एडमिट कार्ड ले जाना जरूरी होगा. किसी भी स्थिति में एडमिट कार्ड के बिना छात्रों को परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. 

CBSE Admit Card 2026: डाउनलोड करने का तरीका

रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट्स दोनों के ही जिम्मेदार स्कूल नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं- 
सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं.
सीबीएसई कक्षा 10 या कक्षा 12 के एडमिट कार्ड 2026 के लिए लिंक पर क्लिक करें.
जरूरी लॉगिन डिटेल्स एंटर करें.
सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.
इसे डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए सेव करें और इसका प्रिंट आउट भी लें.

सीबीएसई का एडमिट कार्ड मिलने के बाद स्टूडेंट्स को सभी जानकारियों जैसे नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र का पता, सबजेक्ट वाइज परीक्षा की तारीख, फोटोकॉपी, हस्ताक्षर को वेरिफाई करना जरूरी है. अगर कोई गड़बड़ी दिखाई दे तो स्टूडेंट्स को तुरंत अपने स्कूल के अधिकारियों को सूचित करना चाहिए और परीक्षा से पहले इसे ठीक करवा लेना चाहिए.

यह भी सलाह दी जाती है कि स्टूडेंट्स परीक्षा खत्म होने के बाद भी अपने एडमिट कार्ड का ध्यान रखें क्योंकि रिजल्ट जारी करते समय या अगली कक्षा में प्रवेश के लिए भी एडमिट कार्ड की जरूरत हो सकती है. सीबीएसई ने स्कूलों को स्पष्ट छपाई और स्कूल की मुहर एवं हस्ताक्षर के साथ एडमिट कार्ड छापने के संबंध में निर्देश दिए हैं. इन डिटेल्स के बिना एडमिट कार्ड अमान्य माने जाएंगे. परीक्षा के दिन किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए उम्मीदवारों को हॉल टिकट पर अंकित रिपोर्टिंग टाइम, गेट बंद होने का समय और विषय कोड ध्यानपूर्वक चेक कर लेना चाहिए. परीक्षा केंद्रों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, अध्ययन सामग्री और दूसरी अनधिकृत वस्तुएं ले जाना सख्त वर्जित है. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षा जांच सुचारू रूप से कराने के लिए एग्जाम सेंटर पर समय से पहले पहुंचें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Border 2 Highest Paid Actor: 'बॉर्डर 2' के हाइएस्ट पेड एक्टर कौन हैं? जानें सनी देओल से अहान शेट्टी तक, किसने ली कितनी फीस?
Border 2 Highest Paid Actor: 'बॉर्डर 2' के हाइएस्ट पेड एक्टर कौन हैं? जानें सनी देओल से अहान शेट्टी तक, किसने ली कितनी फीस?
प्रधानमंत्री सचिवालय से सेवा तीर्थ तक, कैसे बदला PMO का नाम और पहचान? जानें उस जगह की कहानी जहां से चलता है देश
प्रधानमंत्री सचिवालय से सेवा तीर्थ तक, कैसे बदला PMO का नाम और पहचान? जानें उस जगह की कहानी जहां से चलता है देश
Neem Karoli Baba: नीम करोली बाबा ने बताया इन 5 चीजों का दिखना देता है अच्छे दिन आने का संकेत, मिलती हैं गोल्डन अपॉर्च्युनिटी
नीम करोली बाबा ने बताया इन 5 चीजों का दिखना देता है अच्छे दिन आने का संकेत, मिलती हैं गोल्डन अपॉर्च्युनिटी
अंकिता लोखंडे से कृति सेनन तक, सुशांत सिंह राजपूत के वो अफेयर्स; जिनकी फिल्मी गलियारों में हुई खूब चर्चा
अंकिता लोखंडे से कृति सेनन तक, सुशांत सिंह राजपूत के वो अफेयर्स; जिनकी फिल्मी गलियारों में हुई खूब चर्चा
Surya Mangal Yuti: सूर्य और मंगल की युति इन लोगों को देगी बड़ा लाभ, हनुमान जी की कृपा से चलेगा इनका सिक्का
सूर्य और मंगल की युति इन लोगों को देगी बड़ा लाभ, हनुमान जी की कृपा से चलेगा इनका सिक्का
MORE
Advertisement
धर्म
घर में गंगाजल रखने का अगर नहीं जानते ये नियम तो बनेंगे पाप के भागी, जल रखने के बर्तन से लेकर प्रयोग विधि तक जानें 
घर में गंगाजल रखने का अगर नहीं जानते ये नियम तो बनेंगे पाप के भागी, जल रखने के बर्तन से लेकर प्रयोग विधि तक जानें
Today Horoscope 20 January: वृश्चिक और कुंभ वालों के बनेंगे अटके काम, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
वृश्चिक और कुंभ वालों के बनेंगे अटके काम, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: किसी का दर्द देख चुप नहीं रह पाते इन तारीखों पर जन्मे लोग, खुद का ही करा लेते हैं नुकसान
Numerology: किसी का दर्द देख चुप नहीं रह पाते इन तारीखों पर जन्मे लोग, खुद का ही करा लेते हैं नुकसान
Numerology: इस मूलांक की लड़कियां होती हैं बिंदास और केयरिंग, अक्सर लड़के गलतमहमी में पड़कर समझ लेते हैं इसे लव प्रपोजल
इस मूलांक की लड़कियां होती हैं बिंदास और केयरिंग, अक्सर लड़के गलतमहमी में पड़कर समझ लेते हैं इसे लव प्रपोजल
Magh Purnima 2026: माघ पूर्णिमा कब है, जानें इसकी सही तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
माघ पूर्णिमा कब है, जानें इसकी सही तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
MORE
Advertisement