CBSE कब जारी करेगा रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए 10वीं-12वीं बोर्ड एग्जाम्स का एडमिट कार्ड? जानें डिटेल्स

CBSE Admit Card 2026: CBSE आने वाले दिनों में रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए 2026 की सीबीएसई कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं के एडमिट कार्ड जारी कर सकता है. पिछले साल की तरह सीबीएसई आमतौर पर परीक्षा शुरू होने से लगभग पांच से छह दिन पहले हॉल टिकट जारी करेगा. बोर्ड ने पहले ही प्राइवेट उम्मीदवारों के लिए सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं.

सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होने वाली हैं. सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा के हर दिन अपना एडमिट कार्ड ले जाना जरूरी होगा. किसी भी स्थिति में एडमिट कार्ड के बिना छात्रों को परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी.

CBSE Admit Card 2026: डाउनलोड करने का तरीका

रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट्स दोनों के ही जिम्मेदार स्कूल नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं-

सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं.

सीबीएसई कक्षा 10 या कक्षा 12 के एडमिट कार्ड 2026 के लिए लिंक पर क्लिक करें.

जरूरी लॉगिन डिटेल्स एंटर करें.

सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.

इसे डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए सेव करें और इसका प्रिंट आउट भी लें.

सीबीएसई का एडमिट कार्ड मिलने के बाद स्टूडेंट्स को सभी जानकारियों जैसे नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र का पता, सबजेक्ट वाइज परीक्षा की तारीख, फोटोकॉपी, हस्ताक्षर को वेरिफाई करना जरूरी है. अगर कोई गड़बड़ी दिखाई दे तो स्टूडेंट्स को तुरंत अपने स्कूल के अधिकारियों को सूचित करना चाहिए और परीक्षा से पहले इसे ठीक करवा लेना चाहिए.

यह भी सलाह दी जाती है कि स्टूडेंट्स परीक्षा खत्म होने के बाद भी अपने एडमिट कार्ड का ध्यान रखें क्योंकि रिजल्ट जारी करते समय या अगली कक्षा में प्रवेश के लिए भी एडमिट कार्ड की जरूरत हो सकती है. सीबीएसई ने स्कूलों को स्पष्ट छपाई और स्कूल की मुहर एवं हस्ताक्षर के साथ एडमिट कार्ड छापने के संबंध में निर्देश दिए हैं. इन डिटेल्स के बिना एडमिट कार्ड अमान्य माने जाएंगे. परीक्षा के दिन किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए उम्मीदवारों को हॉल टिकट पर अंकित रिपोर्टिंग टाइम, गेट बंद होने का समय और विषय कोड ध्यानपूर्वक चेक कर लेना चाहिए. परीक्षा केंद्रों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, अध्ययन सामग्री और दूसरी अनधिकृत वस्तुएं ले जाना सख्त वर्जित है. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षा जांच सुचारू रूप से कराने के लिए एग्जाम सेंटर पर समय से पहले पहुंचें.

