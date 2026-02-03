CBSE Admit Card 2026: सीबीएसई 10वीं-12वीं बोर्ड का एडमिट कार्ड परीक्षा संगम पोर्टल पर जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

CBSE Admit Card 2026: सीबीएसई ने 2026 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए कक्षा 10 और कक्षा 12 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें डाउनलोड...

CBSE Admit Card 2026: सीबीएसई ने 2026 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए कक्षा 10 और कक्षा 12 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. ये एडमिट कार्ड अब सीबीएसई के ऑफिशियल पोर्टल पर उपलब्ध हैं हालांकि रेगुलर स्टूडेंट्स खुद अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे. स्कूल अधिकारियों को परीक्षा संगम पोर्टल पर अपने पहचान पत्र का इस्तेमाल करके लॉग इन करना होगा. इसके बाद वह एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उन्हें स्टूडेंट में वितरित कर पाएंगे. दोनों कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होंगी. स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने विद्यालयों के संपर्क में रहें और एडमिट कार्ड जारी होते ही उसे हासिल लें. एडमिट कार्ड के बिना परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी.

CBSE Admit Card 2026: कैसे डाउनलोड कर पाएंगे एडमिट कार्ड?

स्कूलों को सीबीएसई के एडमिट कार्ड आधिकारिक पोर्टल से डाउनलोड करने होंगे. सीबीएसई ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिव कर दिया है. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा केवल स्कूल लॉगिन के माध्यम से ही उपलब्ध है. प्रधानाचार्यों और अधिकृत विद्यालय अधिकारियों को अपने यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके परीक्षा संगम पोर्टल पर पहुंचना होगा. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद स्कूलों को सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए. स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड देने से पहले उस पर प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर और स्कूल की मुहर होनी चाहिए. यह सुनिश्चित करना स्कूलों की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक छात्र को परीक्षा तिथि से काफी पहले सही हॉल टिकट मिल जाए.

सीबीएसई 2026 का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

नियमित छात्रों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सीबीएसई की वेबसाइट पर जाने की आवश्यकता नहीं है. प्राइवेट उम्मीदवार सीधे हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. उन्हें सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन नंबर, पिछले रोल नंबर या दूसरे जरूरी डिटेल्स का इस्तेमाल करके लॉग इन करना होगा. निजी उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड पर छपी सभी जानकारी की पुष्टि कर लेनी चाहिए. किसी भी त्रुटि की स्थिति में उन्हें सुधार के लिए तुरंत सीबीएसई से संपर्क करना चाहिए.

CBSE Admit Card 2026: विवरण और परीक्षा संबंधी दिशानिर्देश

एडमिट कार्ड में छात्र का नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र का नाम, विषय कोड, परीक्षा की तिथियां और रिपोर्टिंग समय जैसी महत्वपूर्ण जानकारी होगी. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे विवरणों को ध्यानपूर्वक पढ़ें. कक्षा 10 की सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से 11 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएंगी. वहीं कक्षा 12 की परीक्षाएं 10 अप्रैल 2026 तक चलेंगी. स्टूडेंट्स को परीक्षा के सभी दिनों में परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी लाना अनिवार्य है. उन्हें समय पर केंद्र पर पहुंचना चाहिए और एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी निर्देशों का पालन करना चाहिए. प्रवेश पत्र के बिना विद्यार्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से