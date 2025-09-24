IND vs BAN Playing 11: बांग्लादेश ने जीता टॉस, लिटन दास चोटिल; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
CBSE Date Sheet 2026: 17 फरवरी से हो सकती है बोर्ड परीक्षा, CBSE ने जारी की 10वीं-12वीं की Tentative Datesheet
एशियन गेम्स 2026 में हिस्सा नहीं ले पाएगी भारतीय फुटबॉल टीम? स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने लिया बड़ा फैसला
Amaal Mallik के लिए 'इलायची पानी' बनाएंगी Tanya Mittal? क्या आप जानते हैं इस ड्रिंक के फायदे?
Asia Cup 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
Leh Protest: लेह में हिंसक Gen Z Protest के बाद सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन, युवाओं से की शांति की अपील
Asia Cup 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम
'भारत में काम करने के लिए मानने होंगे देश के कानून', हाईकोर्ट से X को बड़ा झटका, कोर्ट ने याचिका की खारिज
Cheapest Bikes: बंपर माइलेज के साथ 100000 से कम में मिल जाएंगी ये बाइक्स, नई नौकरी वालों के लिए हैं बेस्ट
ICC ने USA क्रिकेट की सदस्यता को किया निलंबित, सामने आई बड़ी वजह
एजुकेशन
CBSE Date Sheet 2026: सीबीएसई ने कक्षा 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की Tentative डेटशीट जारी कर दी गई है. आप बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं.
CBSE Date Sheet 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की तरफ से कक्षा 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की Tentative डेटशीट जारी कर दी गई है. इस सत्र में बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्र अधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर डेटशीट चेक कर सकते हैं. इस Tentative Datesheet के आधार पर परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होंगी. कक्षा 10वीं की परीक्षा 9 मार्च 2026 को और 12वीं की परीक्षा 9 अप्रैल, 2026 को समाप्त होगी. कक्षा 10वीं 12वीं की परीक्षा सुबह 10.30 बजे से शुरू होगी और दोपहर 1.30 बजे खत्म होगी.
कैसे कर सकते हैं टाइमटेबल डाउनलोड
बोर्ड ने इसके साथ सेकेंड बोर्ड परीक्षा की भी डेटशीट जारी की हैं. कक्षा 10वीं की सेकेंड बोर्ड परीक्षा 15 मई 2026 से शुरू होंगी. अंतिम परीक्षा का आयोजन 1 जून 2025 को किया जाएगा. अगर आप सीबीएसई द्वारा जारी डेटशीट डाउनलोड करना चाहते है तो पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाना होगा. इसके बाद आपको Latest @ CBSE सेक्शन में जाना होगा. यहां पर आपको डेटशीट की लिंक पर क्लिक करके डेटशीट देखने को मिल जाएगी और यहीं से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं.
यह भी पढ़ें- फेल करने की धमकी, रात में कमरे में बुलाता था कॉलेज का डायरेक्टर बाबा, 17 छात्राओं ने लगाया यौन शोषण का आरोप
समय रहते अच्छे से तैयारी कर सकें बच्चे
बोर्ड ने बताया कि इसका उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों और स्कूलों को समय रहते योजना बनाने में मदद करना है. यह कदम विशेष रूप से इस साल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 45 लाख से अधिक छात्र परीक्षा में शामिल होंगे. 2026 में लगभग 45 लाख उम्मीदवार 204 विषयों में परीक्षा देंगे. इसमें न केवल भारत के विभिन्न राज्यों से छात्र शामिल होंगे, बल्कि 26 अन्य देशों से भी विद्यार्थी इस परीक्षा में भाग लेंगे. यह CBSE की वैश्विक पहुंच और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी मान्यता को दर्शाता है.
