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CBSE 12th Result 2026: सीबीएसई कब जारी करेगा 12वीं के नतीजे? जानें पास होने के लिए कितने नंबर जरूरी

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CBSE 12th Result 2026: सीबीएसई कब जारी करेगा 12वीं के नतीजे? जानें पास होने के लिए कितने नंबर जरूरी

CBSE 12th Result 2026: CBSE मई के मध्य तक 12वीं के नतीजे जारी कर सकता है. हालांकि अभी बोर्ड की तरह से तारीख और समय की कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है, जानें डिटेल्स...

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Jaya Pandey

Updated : Mar 31, 2026, 12:08 PM IST

CBSE 12th Result 2026: सीबीएसई कब जारी करेगा 12वीं के नतीजे? जानें पास होने के लिए कितने नंबर जरूरी

CBSE 12th Result 2026 (Image: PTI)

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CBSE 12th Result 2026: CBSE मई के मध्य तक 12वीं के नतीजे जारी कर सकता है. एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद इस साल सीबीएसई बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में शामिल हुए स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट्स results.cbse.nic.in, cbseresults.nic.in, cbse.nic.in और cbse.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. अपना रिजल्ट चेक करने के लिए स्टूडेंट्स को अपने रोल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी और स्कूल नंबर जैसी डिटेल्स की जरूरत पड़ेगी. सीबीएसई स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि रिजल्ट जारी होने से पहले वह इन डिटेल्स को तैयार रखें.

सीबीएसई 12वीं बोर्ड के स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा एसएमएस, आईवीआरएस, डिजीलॉकर और उमंग ऐप के जरिए भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट मई के बीच में जारी होने की उम्मीद है, हालांकि बोर्ड की तरफ से अभी तक नतीजे जारी होने की तारीख और समय की ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है. सीबीएसई बोर्ड 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू हुई थीं.

CBSE 12th Result 2026: सीबीएसई कक्षा 12वीं का रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें?

स्टूडेंट्स नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं-
- CBSE बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट results.cbse.nic.in पर जाएं.
- Result टैब पर क्लिक करें.
- CBSE Class 12 Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
- अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी और डेट ऑफ बर्थ एंटर करें सबमिट करें.
- आपका रिजल्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा, इसे चेक और और भविष्य के लिए डाउनलोड कर लें.

CBSE 12th Result 2026: पास होने के लिए कितने नंबर जरूरी?

सीबीएसई बोर्ड 12वीं में पास होने के लिए स्टूडेंट्स को कम से कम 33 फीसदी नंबर लाने होंगे जिसमें थ्योरी, प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट शामिल होगा. स्टूडेंट्स को थ्योरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अलग-अलग 33 फीसदी मार्क्स लाने होंगे और साथ ही कुल मिलाकर 33 फीसदी मार्क्स लाने होंगे. बता दें सीबीएसई किसी तरह की कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं करता और न ही टॉपर्स का ऐलान करता है. 

अगर कोई स्टूडेंट सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा में एक या दो विषयों में फेल होता है तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीबीएसई सप्लीमेंट्री परीक्षाओं का आयोजन करवाएगा जिसमें वो स्टूडेंट्स शामिल हो पाएंगे जिन्हें बोर्ड परीक्षा में कम परसेंट मिले हैं. रिजल्ट जारी होने के बाद वो स्टूडेंट्स सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे और फीस का पेमेंट करने के बाद उन्हें इस परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा. सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स को अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट्स को चेक करते रहने की सलाह दी जाती है. 

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