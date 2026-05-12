CBSE 12वीं के नतीजों पर सस्पेंस बरकरार, पहले डिजिलॉकर फिर UMANG ने बढ़ाई बेचैनी, स्टूडेंट्स बोले- 'अब तो तारीख बता दो'

CBSE Board 12th Result 2026 Date and Time: सीबीएसई 12वीं बोर्ड के नतीजे जारी होने को लेकर हर दिन अटकलें लगाई जा रही हैं. पहले डिजिलॉकर ने कमिंग सून का स्टेटस लगाया और अब उमंग ऐप की पोस्ट ने भी स्टूडेंट्स की धड़कनें बढ़ा दी हैं, देखें स्टूडेंट्स का सोशल मीडिया पर इस मामले में क्या रिएक्शन है...

CBSE Board Class 12th Result 2026: सीबीएसई के 12वीं के नतीजे जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जारी होने की उम्मीद है. पहले यह अनुमान लगाया जा रहा था कि रिजल्ट 30 अप्रैल को जारी किया जा सकता है. लेकिन, परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि इंटरमीडिएट का रिजल्ट सीबीएसई बोर्ड मई के तीसरे हफ्ते में जारी करेगा. इन सबके बीच 10 मई को DigiLocker की ऑफिशियल वेबसाइट पर लगाए गए एक बैनर ने स्टूडेंट्स की धड़कनें बढ़ा दी. 11 मई को डिजिलॉकर के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया कि स्टूडेंट्स रिजल्ट के दिन का इंतजार न करें बल्कि APAAR से जुड़े क्रेडेंशियल्स और स्कूल से मिले एक्सेस कोड का इस्तेमाल करके डिजिलॉकर पर अकाउंट बना लें.

पहले डिजिलॉकर पर नोटिफिकेशन के तुरंत बाद कुछ ही देर में नतीजे जारी कर दिए जाते हैं. हालांकि इस साल इंटरमीडिएट के रिजल्ट के साथ ऐसा नहीं हो रहा है. जबकि सीबीएसई कक्षा 10 के रिजल्ट के लिए डिजिलॉकर स्टेटस 14 अप्रैल 2026 को अपडेट किया गया था और इसके एक दिन बाद 15 अप्रैल 2026 को लगभग शाम 4 बजे नतीजे जारी कर दिए गए. ऐसे में स्टूडेंट्स को लगा कि 12वीं के रिजल्ट के मामले में भी इसी तरह की समय सीमा का पालन किया जाएगा. लेकिन सीबीएसई की ओर से अभी कोई कंफर्म तारीख का ऐलान न किए जाने की वजह से स्टूडेंट्स में एंजायटी बढ़ गई है और स्टूडेंट्स का कहना है कि इससे उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है.

CBSE Board Class 12th Result 2026: स्टूडेंट्स का रिएक्शन

एक शख्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा- 'विटामिन की कमी की वजह से मैं अस्पताल में हूं. उमंग और डिजिलॉकर के अपडेट्स मुझे टेंशन दे रहे हैं और मैं खुद को रोने से रोक नहीं पा रहा. क्या आप बता सकते हैं कि असल में नतीजे कब आएंगे?'. एक और यूजर ने लिखा- 'क्या 12वीं का रिजल्ट जारी करने से पहले ट्रेलर भी रिलीज करोगे.'

@UmangOfficial_ I am currently in the hospital for my deficient vitamin levels. This is making me very anxious and I can't stop myself from crying. Can you please tell when exactly is the result coming?? Thank you 😊🙏 — Lil Miracle (@Ooshi89857) May 12, 2026



वहीं, कुछ यूजर्स अच्छे नंबरों को लेकर मेनिफेस्टेशन करते नजर आए. एक ने लिखा- अथॉरिटी रिजल्ट अगर देना है तो दे दो, हॉर्ट अटैक मत दो. चार दिन से कमिंग सून ही आ रहा है. एक ने सीबीएसई से आग्रह किया कि रिजल्ट में एक और दिन का डिले कर दो क्योंकि नीट स्टूडेंट्स अभी डिप्रेशन में हैं.

Delayed the result 1 day because neet students are in depression right now — ram kumar (@rk4312196) May 12, 2026

कई स्टूडेंट्स का कहना है कि वे रिजल्ट से जुड़े किसी भी अपडेट से चूक न जाएं इसलिए दिनभर बार-बार नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं. मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि नतीजों पर इस तरह का बोर्ड का रवैया उन स्टूडेंट्स में तनाव बढ़ा सकता है जो पहले से ही एकेडमिक और करियर से जुड़े दबावों का सामना कर रहे हैं. बता दें, अब तक सीबीएसई बोर्ड ने नतीजों से जुड़ी तारीख और समय का ऑफिशियल ऐलान नहीं किया है.



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