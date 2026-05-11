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CBSE 12th Result 2026: सीबीएसई इंटरमीडिएट के रिजल्ट के ऐलान को लेकर DigiLocker ने किया बड़ा हिंट, क्या आज जारी होंगे नतीजे?

सीबीएसई इंटरमीडिएट के रिजल्ट के ऐलान को लेकर DigiLocker ने किया बड़ा हिंट, क्या आज जारी होंगे नतीजे?

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CBSE 12th Result 2026: सीबीएसई इंटरमीडिएट के रिजल्ट के ऐलान को लेकर DigiLocker ने किया बड़ा हिंट, क्या आज जारी होंगे नतीजे?

CBSE 12th Result 2026: सीबीएसई 12वीं बोर्ड के अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार करते 18 लाख से अधिक स्टूडेंट्स को डिजिलॉकर ने नतीजों के ऐलान को लेकर बड़ा हिंट दिया है, जानें डिटेल्स...

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Jaya Pandey

Updated : May 11, 2026, 11:35 AM IST

CBSE 12th Result 2026: सीबीएसई इंटरमीडिएट के रिजल्ट के ऐलान को लेकर DigiLocker ने किया बड़ा हिंट, क्या आज जारी होंगे नतीजे?

CBSE 12th Result 2026 (Image Credit: Official Website Screengrab)

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CBSE 12th Result 2026: सीबीएसई 12वीं बोर्ड के 18 लाख से अधिक स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बोर्ड के अधिकारियों ने बताया है कि नतीजे मई के तीसरे हफ्ते में जारी किए जा सकते हैं. हालांकि, DigiLocker ने CBSE 12वीं कक्षा के नतीजों को लेकर एक बड़ा हिंट दिया है. कई मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि सीबीएसई बोर्ड इंटरमीडिएट के नतीजे आज यानी 11 मई को आ सकते हैं. 

DigiLocker पर रिजल्ट बैनर एक्टिव हो गया है और इस पर Coming Soon लिखकर आ रहा है. इससे सीबीएसई 12वीं बोर्ड के नतीजों को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं. स्टूडेंट्स को इससे यह समझना चाहिए कि रिजल्ट फाइनल स्टेज में हैं और डिजिटल डॉक्यूमेंट जल्द ही जारी किया जा सकता है. CBSE के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज के बताए गए संभावित समय के आधार पर CBSE कक्षा 12 के नतीजे 11 से 17 मई 2026 के बीच घोषित होने की संभावना है. पिछले सालों में रिजल्ट आमतौर पर 12 या 13 मई के आसपास घोषित किए गए हैं. इससे इस साल भी मई के बीच में ही नतीजे घोषित होने संभावना है.

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रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स अपना इंटरमीडिएट की डिजिटल स्कोरकार्ड ऑफिशियल वेबसाइट्स cbseresults.nic.in, cbse.gov.in, results.cbse.nic.in , results.digilocker.gov.in और UMANG ऐप पर देख सकेंगे.

CBSE 12th Result 2026: कैसे चेक कर पाएंगे अपने सीबीएसई 12वीं इंटरमीडिएट के नतीजे?

- ऑफिशियल वेबसाइट results.cbse.nic.in पर जाएं.
- CBSE Class 12 Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
- रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी जैसे जरूरी डिटेल्स एंटर करें.
- रिजल्ट देखने के लिए डिटेल्स सबमिट करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें.

CBSE 12th Result 2026: डिजिलॉकर पर कैसे चेक करें अपना सीबीएसई इंटरमीडिएट का रिजल्ट?

- results.digilocker.gov.in पर जाएं.
- मोबाइल नंबर या आधार से जुड़े अकाउंट का इस्तेमाल करके लॉगइन करें.
- यहां CBSE Class 12 Result 2026 का लिंक ढूंढें.
- सीबीएसई 12वीं का रोल नंबर एंटर करें. 
- डिजिटल सीबीएसई 12वीं की मार्कशीट उपलब्ध हो जाएगी.

यह भी पढ़ें- NSG-SPG की तरह रेलवे की भी होती है अपनी कमांडो फोर्स, जानें इसके सबसे बड़े अफसर की रैंक

इस साल ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के जरिए डिजिटल मूल्यांकन की शुरुआत से सीबीएसई को मूल्यांकन की प्रक्रिया तेजी से पूरा करने में मदद मिली है. इससे सीबीएसई इंटरमीडिए के नतीजे की घोषणा पहले होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं. सीबीएसई के 12वीं के नतीजे जारी करने के तुरंत बाद प्रोविजनल डिजिटल मार्कशीट उपलब्ध कराने की उम्मीद है. रिजल्ट प्रक्रिया पूरी होने के बाद मार्कशीट और सर्टिफिकेट की ओरिजनल कॉपी स्टूडेंट्स को उनके स्कूलों  से मिलेगी.

सीबीएसई ने 15 अप्रैल 2026 को कक्षा 10 का रिजल्ट जारी किया था. इस परीक्षा में कुल 24,71,777 स्टूडेंट्स शामिल हुए, जबकि 23,16,008 उम्मीदवार पास हुए थे. कक्षा 10 के नतीजे जारी होने के बाद अब सारा ध्यान कक्षा 12 के नतीजों के ऐलान पर ही टिका हुआ है. स्टूडेंट्स को रिजल्ट की घोषणा से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी हासिल करने के लिए सिर्फ ऑफिशियल सोर्स पर ही भरोसा करने की सलाह दी जाती है.

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