CBSE मैथ्स पेपर के QR कोड ने किया कन्फ्यूज, म्यूजिक वीडियो खुलने पर अब बोर्ड ने दी सफाई

CBSE की 12वीं कक्षा के मैथ्स के पेपर पर छपा क्यूआर कोड सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इसे स्कैन करने पर ब्रिटिश सिंगर रिक एस्टली के गाने 'नेवर गोना गिव यू अप' का म्यूजिक वीडियो खुल रहा है, जानें अब इसपर सीबीएसई ने क्या कहा...

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की 12वीं कक्षा के मैथ्स के पेपर पर छपा क्यूआर कोड सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. स्टूडेंट्स का दावा है कि इसे स्कैन करने पर ब्रिटिश सिंगर रिक एस्टली के गाने 'नेवर गोना गिव यू अप' का म्यूजिक वीडियो खुल रहा है, जो 'रिकरोलिंग' के नाम से जाना जाने वाला एक क्लासिक इंटरनेट प्रैंक है. मैथ्स की बोर्ड परीक्षा 9 मार्च को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित की गई थी.

परीक्षा के तुरंत बाद प्रश्न पत्र की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगीं, जिसमें कई स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया कि उस पर छपा क्यूआर कोड उन्हें यूट्यूब पर 1987 के हिट गाने के वीडियो पर रीडायरेक्ट कर रहा था. बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों में आमतौर पर ऑथेंटिकेशन और सिक्योरिटी वेरिफिकेशन के लिए क्यूआर कोड शामिल किए जाते हैं. हालांकि स्टूडेंट्स के ऑनलाइन किए गए दावों के मुताबिक कोड को स्कैन करने पर ऐसा म्यूजिक खुल गया जो लंबे समय से चल रहे इंटरनेट जोक से जुड़ा है जिसमें भोले-भाले यूजर्स को गाने के लिंक पर क्लिक करने के लिए बरगलाया जाता है.

सोशल मीडिया यूजर्स ने क्या कहा?

कुछ यूजर्स ने बताया कि ऑफिशियल एग्जाम डॉक्यूमेंट पर मौजूद क्यूआर कोड सिक्योरिटी वेरिफिकेशन टूल होते हैं और उन्होंने आश्चर्य जताया कि उनपर ऐसा लिंक कैसे दिखाई दे रहा है. 'X' पर पोस्ट किए गए वीडियो और स्क्रीनशॉट तुरंत वायरल हो गए. एक क्लिप में एक यूजर ने क्यूआर को स्कैन किया और दिखाया कैसे यह म्यूजिक वीडियो की ओर ले जाता है. जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुई यूजर्स इसपर हैरानी जताने लगे. एक यूजर ने मजाक में कहा, 'जब पेपर सेट करने वाला किसी मीम पेज का पार्ट-टाइम एडमिन हो.' दूसरे ने लिखा, 'मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही, सच कहूं तो थोड़ा मजेदार है.'

CBSE ने गलत क्यूआर पर क्या कहा?

सीबीएसई ने मंगलवार को एक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि प्रश्न पत्र असली थे और उनकी सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगी थी. बोर्ड ने कहा कि प्रश्न पत्रों में क्यूआर कोड सुरक्षा उपाय के रूप में शामिल किए गए हैं जिससे किसी भी प्रकार की सुरक्षा चूक की स्थिति में प्रामाणिकता की पुष्टि की जा सके. सीबीएसई ने माना कि कुछ प्रश्नपत्रों में क्यूआर कोड स्कैन करने पर एक यूट्यूब वीडियो का लिंक दिखाई दिया जिससे छात्रों और अभिभावकों में चिंता पैदा हुई.

हालांकि सीबीएसई ने इस बात पर जोर दिया कि प्रश्नपत्रों की प्रामाणिकता बरकरार है और इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है. बोर्ड ने कहा, 'प्रश्न पत्र असली हैं. प्रश्न पत्रों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया गया है.' बोर्ड ने आगे कहा कि भविष्य में ऐसी समस्याओं दोबारा न हो इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं.

