FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
CBSE 10th Second Exam Date 2026: CBSE 10वीं फेज-2 एग्जाम का टाइम-टेबल जारी, जानें एक सब्जेक्ट की परीक्षा की फीस कितनी होगी?

CBSE 10th Second Exam Date 2026: CBSE 10वीं फेज-2 एग्जाम का टाइम-टेबल जारी, जानें एक सब्जेक्ट की परीक्षा की फीस कितनी होगी?

क्या रेबीज में इंसान कुत्ते जैसी हरकतें करने लगता है? भौंकना और पानी से डरना जानिए कितना है सच

क्या रेबीज में इंसान कुत्ते जैसी हरकतें करने लगता है? भौंकना और पानी से डरना जानिए कितना है सच

आप जानते हैं क्या होती है टूथब्रश की एक्‍सपायरी डेट? ज्यादा इस्तेमाल करने से ओरल हेल्थ पर पड़ सकता है बुरा असर

आप जानते हैं क्या होती है टूथब्रश की एक्‍सपायरी डेट? ज्यादा इस्तेमाल करने से ओरल हेल्थ पर पड़ सकता है बुरा असर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
पैसा, परिवार, पढ़ाई! Google पर छाए Apple के नए CEO John Ternus, ट्रेंड कर रहे ये सवाल

पैसा, परिवार, पढ़ाई! Google पर छाए Apple के नए CEO John Ternus, ट्रेंड कर रहे ये सवाल

कहीं 9 to 5 जॉब तो नहीं छीन रही है आपके चेहरे के निखार? समर में ग्लोइंग स्किन के लिए अपनाएं ये 5 उपाय

कहीं 9 to 5 जॉब तो नहीं छीन रही है आपके चेहरे के निखार? समर में ग्लोइंग स्किन के लिए अपनाएं ये 5 उपाय

Astrology Zodiac Signs: इन राशियों के लोग बनते हैं लाइफटाइम फ्रेंड, मुश्किल समय में बनते हैं ढाल

इन राशियों के लोग बनते हैं लाइफटाइम फ्रेंड, मुश्किल समय में बनते हैं ढाल

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

CBSE 10th Second Exam Date 2026: CBSE 10वीं फेज-2 एग्जाम का टाइम-टेबल जारी, जानें एक सब्जेक्ट की परीक्षा की फीस कितनी होगी?

CBSE 10th Second Exam Date 2026: अगर आप सीबीएसई 10वीं के स्टूडेंट हैं और अपनी परफॉर्मेंस सुधारने के लिए दूसरे फेज की बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, तो पढ़ें अपने काम की खबर...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Apr 21, 2026, 11:25 AM IST

CBSE 10th Second Exam Date 2026: CBSE 10वीं फेज-2 एग्जाम का टाइम-टेबल जारी, जानें एक सब्जेक्ट की परीक्षा की फीस कितनी होगी?

CBSE 10th Second Exam Date 2026 (Image: AI Generated)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

CBSE 10th Second Exam Date 2026: सीबीएसई ने 10वीं बोर्ड परीक्षा के दूसरे चरण के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है. यह परीक्षा 15 मई से 1 जून 2026 के बीच आयोजित होगी. इस बोर्ड परीक्षा में शामिल होने का नियम यह है कि सिर्फ वही स्टूडेंट्स इसमें बैठ सकते हैं जिन्होंने पहले चरण की बोर्ड परीक्षा दी है और अपने नंबर में सुधार करना चाहते हैं. सीबीएसई ने 15 अप्रैल को 10वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजों का ऐलान किया था, जिसमें 93.70% स्टूडेंट्स पास हुए थे. 

CBSE 10th Second Exam Date 2026: कब होगा कौन-सा एग्जाम?

सीबीएसई के टाइम टेबल के मुताबिक, 15 मई को मैथ्स बेसिक से परीक्षा की शुरुआत होगी. इसके बाद 16 और 18 मई को कंपार्टमेंट सब्जेक्ट्स की परीक्षाएं होंगी. साइंस (086) का एग्जाम 19 मई को होगा. इसके बाद  20 और 21 मई को कंपार्टमेंट सब्जेक्ट्स का ऐलान होगा. सोशल साइंस (087) का एग्जाम 22 मई को होगा, जिसके बाद  23 और 25 मई को फिर से कंपार्टमेंट सब्जेक्ट्स का एग्जाम होगा. लैंग्वेज की परीक्षाएं 26 और 30 मई को होंगी, साथ ही 28 और 29 मई को एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स होंगे. आखिरी पेपर 1 जून को कंपार्टमेंट सब्जेक्ट के साथ खत्म होगा.

CBSE 10th Second Exam Date 2026: कौन सीबीएसई 10वीं के दूसरे फेज में हो सकता है शामिल?

सीबीएसई 10वीं दूसरे चरण की बोर्ड परीक्षा की डेटशीट डाउनलोड करने के लिए स्टूडेंट्स को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा. जो स्टूडेंट्स सीबीएसई के पहले चरण में शामिल हुए थे और साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस और लैंग्वेज सहित अधिकतम तीन सब्जेक्ट्स में अपने प्रदर्शन सुधार चाहते हैं, वे इस परीक्षा में बैठ सकते हैं. 

जिन स्टूडेंट्स को कंपार्टमेंट मिला है या जिन्हें 2025 में कंपार्टमेंट कैटिगरी में रखा गया था, वे अप्लाई कर सकते हैं. हालांकि, जो स्टूडेंट्स पहली परीक्षा में तीन या अधिक सब्जेक्ट्स में शामिल नहीं हुए थे, वे इस परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं हैं. इसके अलावा पास होने के बाद अपनी परफॉर्मेंस सुधारने की इच्छा रखने वाले स्टूडेंट्स, पहली या तीसरी बार कंपार्टमेंट परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स और वे स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स जिन्हें बोर्ड से अनुमति मिली हुई है, वे इस परीक्षा में बैठने के पात्र हैं.

CBSE 10th Second Exam Date 2026: LOC जमा करना अनिवार्य

सीबीएसई दसवीं दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल होने के लिए हर स्टूडेंट को LOC (लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स) जमा करना अनिवार्य कर दिया है. यह प्रक्रिया स्कूल पूरी करेंगे और इसके बिना स्टूडेंट्स को दूसरे चरण की परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं मिलेगी. जिन स्टूडेंट्स को कंपार्टमेंट कैटिगरी में रखा गया है, उन्हें अपना LOC दोबारा जमा करना होगा क्योंकि उनका पिछला रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं होगा.

CBSE 10th Second Exam Date 2026: कितनी लगेगी फीस?

दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल होने के लिए स्टूडेंट्स को एग्जाम फीस भी देना होगा, यह स्टूडेंट के स्कूल के मुताबिक अलग-अलग होगा. भारत के स्कूलों के लिए यह फीस ₹320 प्रति विषय है यानी तीन विषयों के लिए उन्हें ₹960 शुल्क देना होगा. वहीं, नेपाल के स्कूलों के लिए यह शुल्क  ₹1,100 प्रति विषय और तीन सब्जेक्ट के लिए ₹3,300 है. इसके अलावा, दूसरे देशों के लिए यह फीस  ₹2,200 प्रति विषय है यानी तीनों विषयों के लिए उन्हें कुल ₹6,600 का भुगतान करना होगा. अगर LOC समय सीमा के अंदर सबमिट नहीं किया जाता, तो इस फीस के अलावा स्टूडेंट को ₹2,000 का लेट फीस भी देना होगा. अधिक जानकारी के लिए स्टूडेंट्स को सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करने की सलाह दी जाती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पैसा, परिवार, पढ़ाई! Google पर छाए Apple के नए CEO John Ternus, ट्रेंड कर रहे ये सवाल
पैसा, परिवार, पढ़ाई! Google पर छाए Apple के नए CEO John Ternus, ट्रेंड कर रहे ये सवाल
कहीं 9 to 5 जॉब तो नहीं छीन रही है आपके चेहरे के निखार? समर में ग्लोइंग स्किन के लिए अपनाएं ये 5 उपाय
कहीं 9 to 5 जॉब तो नहीं छीन रही है आपके चेहरे के निखार? समर में ग्लोइंग स्किन के लिए अपनाएं ये 5 उपाय
Astrology Zodiac Signs: इन राशियों के लोग बनते हैं लाइफटाइम फ्रेंड, मुश्किल समय में बनते हैं ढाल
इन राशियों के लोग बनते हैं लाइफटाइम फ्रेंड, मुश्किल समय में बनते हैं ढाल
कितनी कमाई के बाद Income Tax देते हैं किसान? जवाब सुनकर चक्कर आ जाएंगे
कितनी कमाई के बाद Income Tax देते हैं किसान? जवाब सुनकर चक्कर आ जाएंगे
हेलीकॉप्टर से बाबा केदारनाथ के दरबार तक पहुंचने का कितना होगा किराया? जानिए बुकिंग की पूरी प्रक्रिया
हेलीकॉप्टर से बाबा केदारनाथ के दरबार तक पहुंचने का कितना होगा किराया? जानिए बुकिंग की पूरी प्रक्रिया
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाएं होती है इंडिपेंडेंट और फ्रीडम लवर, इन्हें कंट्रोल करना नहीं होता आसान
इन तारीखों पर जन्मी महिलाएं होती है इंडिपेंडेंट और फ्रीडम लवर, इन्हें कंट्रोल करना नहीं होता आसान
Mohini Ekadashi 2026: कब है मोहिनी एकादशी, जानिए इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, व्रत कथा और इसका महत्व
कब है मोहिनी एकादशी, जानिए इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, व्रत कथा और इसका महत्व
सड़क पर गिरे पैसे उठाना सही या गलत? जानिए आपके पैसे और किस्मत पर इसका क्या असर होता है 
सड़क पर गिरे पैसे उठाना सही या गलत? जानिए आपके पैसे और किस्मत पर इसका क्या असर होता है
Numerology: कौन सा बिजनेस आपको करेगा सूट? आपकी बर्थडेट बता देगी किस काम से मिलेगा पैसा और सक्सेस
कौन सा बिजनेस आपको करेगा सूट? आपकी बर्थडेट बता देगी किस काम से मिलेगा पैसा और सक्सेस
Horoscope 20 April 2026: कैसा रहेगा आपका आज का दिन, यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
कैसा रहेगा आपका आज का दिन, यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement