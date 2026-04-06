CBSE 10th Results 2026: सीबीएसई कब जारी करेगा 10वीं बोर्ड का रिजल्ट? जानें पिछले साल कब आए थे नतीजे

CBSE 10th Results 2026: CBSE जल्द ही कक्षा 10 और 12 के नतीजे जारी कर सकता है. पिछले साल के ट्रेंड्स के मुताबिक नतीजे अप्रैल के आखिर या मई की शुरुआत में जारी किए जा सकते हैं. जानें डिटेल्स...

CBSE 10th Results 2026: CBSE जल्द ही कक्षा 10 और 12 के नतीजे जारी कर सकता है. सीबीएसई बोर्ड के नतीजों का इंतजार इस परीक्षा में शामिल हुए 43 लाख से अधिक स्टूडेंट्स कर रहे हैं. एक बार रिजल्ट जारी होने से इन स्टूडेंट्स को राहत मिलेगी. हालांकि बोर्ड ने अभी तक रिजल्ट जारी होने की ऑफिशियल तारीख का ऐलान नहीं किया है. लेकिन पिछले साल के ट्रेंड्स के मुताबिक नतीजे अप्रैल के आखिर या मई की शुरुआत में जारी किए जा सकते हैं. पिछले साल सीबीएसई ने 13 मई 2025 को रिजल्ट का ऐलान किया था जिससे इस साल भी नतीजे जल्दी आने की संभावना है.

एक बार सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट्स जैसे cbse.gov.in और results.cbse.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे. इसके अलावा डिजिलॉकर के जरिए स्टूडेंट्स अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकेंगे. डिजिलॉकर के माध्यम से जारी की गई मार्कशीट का ऑफिशियल तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा.

CBSE 10th Results 2026: कैसे चेक करेंगे 12वीं-10वीं का रिजल्ट?

एक बार सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- ऑफिशियल वेबसाइट results.cbse.nic.in पर जाएं.

- होमपेज पर 2026 Results सेक्शन में Secondary School Examination (Class X) 2026 या Senior Secondary School Examination (Class XII) 2026 के लिंक पर क्लिक करें.

- अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी, डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी पिन एंटर करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें.

- आपकी मार्कशीट आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगी. इसे चेक करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसे अपने पास सेव रख लें.

CBSE 10th Results 2026: पास होने के लिए कितने नंबर जरूरी?

सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा में पास होने के लिए स्टूडेंट को हर सब्जेक्ट में कम से कम 33 फीसदी मार्क्स हासिल करने होंगे. इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों भाग शामिल होंगे. जो स्टूडेंट्स बोर्ड परीक्षा में पास नहीं हो पाएंगे, उन्हें कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा. वहीं स्टूडेंट्स मार्क्स की रिचेकिंग या वेरिफिकेशन के लिए भी आवेदन कर सकते हैं. दूसरी बोर्ड परीक्षा पिछले साल से शुरू की गई दो परीक्षा सिस्टम का हिस्सा है. इस सिस्टम के तहत जो स्टूडेंट्स तीन विषयों तक अपने प्रदर्शन में सुधार करना चाहते हैं, उन्हें कंपार्टमेंट कैटिगरी में रखा गया है, वे दूसरी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं.

सीबीएसई कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं 11 मार्च को खत्म हुई थीं जबकि कक्षा 12 की परीक्षाएं अभी चल रही हैं और 10 अप्रैल को खत्म होने वाली हैं. दोनों ही कक्षाओं की परीक्षाएं 17 फरवरी को शुरू हुई थीं. सीबीएसई बोर्ड से 10वीं की परीक्षा पास करने वाले स्टूडेंट्स अपने नंबरों और दिलचस्पी के आधार पर साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम का चुनाव कर सकते हैं. वहीं सीबीएसई बोर्ड से 12वीं की परीक्षा पास करने वाले स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन, एंट्रेंस एग्जाम और स्किल बेस्ड प्रोग्राम जैसे वैकल्पिक करियर पर फोकस कर सकते हैं.

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