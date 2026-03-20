एग्जाम नहीं हुए तो रिजल्ट कैसे? आसान भाषा में समझें मिडिल ईस्ट देशों के लिए CBSE की नई असेसमेंट पॉलिसी

मिडिल ईस्ट के स्टूडेंट्स का भविष्य खराब होने से बचाने के लिए सीबीएसई दसवीं की बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट तैयार करने के लिए नई असेसमेंट पॉलिसी लाया है, आसान भाषा में समझें कि जहां परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं वहां बोर्ड कैसे रिजल्ट तैयार करेगा...

CBSE 10th Result 2026: CBSE ने मिडिल ईस्ट के कुछ देशों में कक्षा 10 के स्टूडेंट्स के लिए विशेष असेसमेंट स्कीम लागू की है. ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल के युद्ध की वजह से क्षेत्र में बढ़े सुरक्षा तनाव और अस्थिर परिस्थितियों के कारण कई जगह बोर्ड परीक्षाएं निर्धारित समय पर कराना संभव नहीं हो पाया था. ऐसे में हजारों छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने पारंपरिक परीक्षा के बजाय वैकल्पिक असेसमेंट मॉडल को अपनाने का फैसला किया है ताकि उनका शैक्षणिक सत्र प्रभावित न हो.

CBSE 10th Result 2026: सीबीएसई ने खाड़ी देशों के लिए क्यों बदले नियम?

दरअसल CBSE से संबद्ध स्कूल यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन और ईरान जैसे देशों में भी संचालित होते हैं. इन क्षेत्रों में सुरक्षा कारणों और लॉजिस्टिक चुनौतियों की वजह से परीक्षाएं करवाना कठिन हो गया था. शुरुआत में परीक्षाएं स्थगित की गई थीं लेकिन परिस्थितियां सामान्य न होने पर उन्हें रद्द करना पड़ा. सीबीएसई के इस फैसले से 150 से अधिक सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के 50,000 से अधिक स्टूडेंट्स प्रभावित हुए हैं इसलिए बोर्ड को असेसमेंट की वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ी.

CBSE 10th Result 2026: कैसे काम करेगी नई असेसमेंट स्कीम?

नई मूल्यांकन योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों का निष्पक्ष और संतुलित मूल्यांकन हो सके. इस मॉडल में जिन विषयों की परीक्षाएं हो चुकी हैं, उनमें मिले नंबरों को आधार बनाया जाएगा और जिन पेपरों की परीक्षा नहीं हो पाई है, उनके लिए औसत अंक का सहारा लिया जाएगा. जो स्टूडेंट्स सभी पेपर दे चुके हैं, उनका रिजल्ट पूरी तरह से उनके प्रदर्शन पर आधारित होगा. वहीं जो स्टूडेंट्स सिर्फ 4 सब्जेक्ट की परीक्षा दे पाए हैं, उनका बचे हुए सब्जेक्ट का कैलकुलेशन उनके बेस्ट तीन विषयों के औसत से होगा. इसी तरह जिन स्टूडेंट्स ने 3 सब्जेक्ट की परीक्षा दी है, उनके बचे हुए विषयों का मूल्यांकन उनके बेस्ट 2 विषयों के औसत से होगा. जो स्टूडेंट्स सिर्फ दो पेपर में शामिल हुए हैं, उनके बचे हुए विषयों का कैलकुलेशन उनके 2 सब्जेक्ट के औसत से होगा.

इस पूरी प्रक्रिया में स्कूलों से मिले इंटरनल असेसमेंट मार्क्स भी अहम भूमिका निभाएंगे. इसमें यूनिट टेस्ट, प्री-बोर्ड परीक्षा, प्रोजेक्ट वर्क और दूसरी एकेडमिक गतिविधियों के अंक शामिल होंगे. सामान्य परिस्थितियों में इनका वेटेज कम होता है लेकिन इस बार यही फाइनल रिजल्ट तय करने में महत्वपूर्ण साबित होंगे. इससे यह पता चलता है कि आने वाला रिजल्ट आखिरी माना जाएगा लेकिन स्टूडेंट्स को अपने प्रदर्शन में सुधार करने के हक से वंचित नहीं रखा जाएगा और वे आगे इंप्रूवमेंट परीक्षा में भी बैठ पाएंगे.

CBSE 10th Result 2026: मिडिल ईस्ट के सीबीएसई स्टूडेंट्स को अब क्या करना चाहिए?

असेसमेंट की प्रक्रिया स्पष्ट होने के बाद स्टूडेंट्स को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने स्कूलों के संपर्क में रहें और इंटरनल असेसमेंट रिकॉर्ड सुनिश्चित करें, जरूरत पड़ने पर इंप्रूवमेंट परीक्षाओं की तैयारी करें और आगे की कक्षाओं में एडमिशन पाने पर फोकस करें. CBSE के असेसमेंट का यह कदम इस बात को दिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी स्टूडेंट्स के भविष्य को प्राथमिकता दी जा रही है. बोर्ड ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि किसी भी छात्र के साथ अन्याय न हो और उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए समय पर रिजल्ट मिल सके.

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