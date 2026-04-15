CBSE 10th Result 2026: डिजिलॉकर से कैसे चेक करें सीबीएसई बोर्ड 10वीं का रिजल्ट?

CBSE 10th Result 2026: सीबीएसई बोर्ड ने हाईस्कूल के नतीजे जारी कर दिए हैं. जानें डिजिलॉकर से आप अपने स्कोरकार्ड कैसे चेक कर पाएंगे...

CBSE 10th Result 2026: सीबीएसई 10वीं बोर्ड के स्टूडेंट्स के इंतजार की घड़िया खत्म हुईं. बोर्ड ने हाईस्कूल के नतीजे जारी कर दिए हैं. अगर आप भी सीबीएसई बोर्ड की हाईस्कूल की परीक्षा में शामिल हुए थे तो ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा डिजिलॉकर के जरिए भी अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं. सीबीएसई की कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से 18 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थीं, जिसमें भारत और विदेश में लाखों स्टूडेंट्स शामिल हुए थे.

CBSE 10th Result 2026: डिजिलॉकर से कैसे चेक करें सीबीएसई 10वीं बोर्ड का रिजल्ट?

डिजिलॉकर से रिजल्ट चेक करने के लिए स्टूडेंट्स को APAAR ID की जरूरत पड़ेगी. जिन स्टूडेंट्स के पास APAAR ID है, उन्हें डिजिलॉकर पर जाकर अपने आधार नंबर से लॉगइन करना होगा. लॉग इन करने के बाद वे Issued Documents सेक्शन में जाएं और वहां उन्हें उनकी 10वीं की मार्कशीट दिखाई देगी. APAAR यानी Automated Permanent Academic Account Registry भारतभर के स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन की गई खास आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है. जिन स्टूडेंट्स के पास APAAR ID नहीं है, वे नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करके डिजिलॉकर से अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे-

- डिजिलॉकर पर जाएं और अपने स्कूल से मिले 6 नंबरों के एक्सेस कोड को एंटर करें.

- अगर आपको यह कोड नहीं मिला है तो अपने स्कूल से संपर्क करें.

- अगर आपका कोड 5 अंकों का है तो इसके आगे 0 लगा दें.

- अपने डिटेल्स को वेरिफाई करें और अपना मोबाइल नंबर एंटर करें.

- मोबाइल नंबर पर मिले ओटीपी का इस्तेमाल करके इसे वेरिफाई करें.

- रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स सीधे अपने डिजिलॉकर अकाउंट में अपनी मार्कशीट चेक कर सकते हैं.

डिजिलॉकर के अलावा स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in और results.cbse.nic.in पर जाकर भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. UMANG ऐप या एसएमएस के जरिए भी स्टूडेंट्स अपने नतीजे चेक कर सकते हैं.

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