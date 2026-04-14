CBSE 10th Result 2026: डिजिलॉकर पोस्ट से बढ़ी धड़कनें, क्या आने वाला है रिजल्ट? जानें कैसे डाउनलोड कर पाएंगे मार्कशीट

CBSE 10th Result 2026: डिजिलॉकर ने सोशल मीडिया पर ऐसा क्या पोस्ट किया कि बढ़ गईं सीबीएसई 10वीं बोर्ड के स्टूडेंट्स की धड़कनें, जानें डिटेल्स...

CBSE 10th Result 2026: सीबीएसई 10वीं बोर्ड के स्टूडेंट्स बेसब्री से अपने नतीजों का इंतजार कर रहे हैं. बोर्ड जल्द ही हाईस्कूल का रिजल्ट जारी कर सकता है. देश भर के स्टूडेंट्स रिजल्ट जारी होने की तारीख और समय की ऑफिशियल पुष्टि की जानकारी चाहते हैं. कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि रिजल्ट इसी हफ्ते 14 या 15 अप्रैल के बीच जारी किया जा सकता है. इस बीच डिजिलॉकर के एक्स पर किए गए एक पोस्ट ने स्टूडेंट्स की धड़कनें बढ़ा दी है. इसमें संकेत दिया गया है कि सीबीएसई 10वीं के रिजल्ट जल्द ही जारी किए जाएंगे.

डिजिलॉकर की पोस्ट में कहा गया, 'रिजल्ट के दिन तक इंतजार न करें. अभी डिजिलॉकर पर अपना अकॉउंट बनाएं और तैयार रहें.' इसके अलावा डिजिलॉकर से रिजल्ट चेक करने का तरीका भी पोस्ट में बताया गया है. नीचे देखें डिजिलॉकर का पोस्ट

Don’t wait till result day-set up your DigiLocker account now and stay ready.

🔗https://t.co/pSvg3mGnPS



📌 Note:

Students without an APAAR ID need to create their account.

Students with an APAAR ID linked to CBSE will receive their mark sheets in DigiLocker’s Issued Documents… pic.twitter.com/f42lxNlGVF — DigiLocker (@digilocker_ind) April 13, 2026

CBSE 10th Result 2026: डिजिलॉकर से कैसे चेक करें सीबीएसई 10वीं बोर्ड का रिजल्ट?

डिजिलॉकर से रिजल्ट चेक करने के लिए स्टूडेंट्स को APAAR ID की जरूरत पड़ेगी. जिन स्टूडेंट्स के पास APAAR ID है, उन्हें डिजिलॉकर पर जाकर अपने आधार नंबर से लॉगइन करना होगा. लॉग इन करने के बाद वे Issued Documents सेक्शन में जाएं और वहां उन्हें उनकी 10वीं की मार्कशीट दिखाई देगी. APAAR यानी Automated Permanent Academic Account Registry भारतभर के स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन की गई खास आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है. जिन स्टूडेंट्स के पास APAAR ID नहीं है, वे नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करके डिजिलॉकर से अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे-

- डिजिलॉकर पर जाएं और अपने स्कूल से मिले 6 नंबरों के एक्सेस कोड को एंटर करें.

- अगर आपको यह कोड नहीं मिला है तो अपने स्कूल से संपर्क करें.

- अगर आपका कोड 5 अंकों का है तो इसके आगे 0 लगा दें.

- अपने डिटेल्स को वेरिफाई करें और अपना मोबाइल नंबर एंटर करें.

- मोबाइल नंबर पर मिले ओटीपी का इस्तेमाल करके इसे वेरिफाई करें.

- रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स सीधे अपने डिजिलॉकर अकाउंट में अपनी मार्कशीट चेक कर सकते हैं.

डिजिलॉकर के अलावा स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in और results.cbse.nic.in पर जाकर भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. UMANG ऐप या एसएमएस के जरिए भी स्टूडेंट्स अपने नतीजे चेक कर सकते हैं.

सीबीएसई की कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से 18 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थीं, जिसमें भारत और विदेश में लाखों स्टूडेंट्स शामिल हुए थे. मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी होने के करीब है और रिजल्ट भी जल्द जारी होने की उम्मीद की जा रही है. स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे फर्जी वेबसाइट्स से सावधान रहें और सिर्फ ऑफिशियल चैनल्स पर ही भरोसा करें.

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