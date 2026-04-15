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CBSE 10th Result 2026: सीबीएसई ने जारी किया 10वीं बोर्ड का रिजल्ट, ऐसे फटाफट करें चेक

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CBSE 10th Result 2026: सीबीएसई ने जारी किया 10वीं बोर्ड का रिजल्ट, ऐसे फटाफट करें चेक

सीबीएसई ने 10वीं बोर्ड के नतीजे जारी कर दिए हैं. जो उम्मीदवार सीबीएसई बोर्ड की हाईस्कूल की परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट results.cbse.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर पाएंगे. जानें डिटेल्स...

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Jaya Pandey

Updated : Apr 15, 2026, 04:34 PM IST

CBSE 10th Result 2026: सीबीएसई ने जारी किया 10वीं बोर्ड का रिजल्ट, ऐसे फटाफट करें चेक

CBSE 10th Result 2026

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CBSE 10th Result 2026: सीबीएसई ने 10वीं बोर्ड के नतीजे जारी कर दिए हैं. जो उम्मीदवार सीबीएसई बोर्ड की हाईस्कूल की परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट results.cbse.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर पाएंगे. इस साल लगभग 25 लाख स्टूडेंट्स ने सीबीएसई बोर्ड से दसवीं की परीक्षा दी थी. 

CBSE 10th Result 2026: कैसे चेक कर पाएंगे सीबीएसई 10वीं बोर्ड का रिजल्ट?

स्टूडेंट्स नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपने नतीजे चेक और डाउनलोड कर सकते हैं-

- ऑफिशियल वेबसाइट results.cbse.nic.in पर जाएं.
- होमपेज पर 2026 Result सेक्शन में जाकर Secondary School Examination (Class X) 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
- अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी, जन्मतिथि और सिक्योरिटी पिन एंटर करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें.
- आपका स्कोरकार्ड आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसे अपने पास सुरक्षित रख लें.

सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा में एक या दो नबरों से पिछड़ने वाले स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं. इस परीक्षा को पास करने के लिए स्टूडेंट्स को 33 प्रतिशत मार्क्स की जरूरत होगी. 10वीं बोर्ड परीक्षा का दूसरा चरण पिछले साल से शुरू की गई टू एग्जाम सिस्टम का हिस्सा हैं. इस सिस्टम के तहत जो स्टूडेंट्स तीन सब्जेक्ट तक अपनी परफॉर्मेंस में सुधार चाहते हैं, वे दूसरी बोर्ड परीक्षा में शामिल हो सकते हैं.  सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू हुई थीं, जो 8,074 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थीं. 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 11 मार्च को खत्म हो चुकी हैं, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 10 अप्रैल को खत्म हुई हैं. results.cbse.nic.in के अलावा स्टूडेंट्स cbse.gov.in, results.nic.in, results.digilocker.gov.in, umang.gov.in और cbse.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. 

CBSE 10th Result 2026: सीबीएसई 10वीं बोर्ड के रिजल्ट के बाद आगे क्या होगा?

एक या दो सब्जेक्ट में फेल होने वाले स्टूडेंट्स को कंपार्टमेंट एग्जाम के जरिए एक और मौका मिलेगा. रिजल्ट जारी होने के बाद दूसरी परीक्षा की डेटशीट जारी की जाएगी. अधिक जानकारी के लिए स्टूडेंट्स को ऑफिशियल वेबसाइट को नियमित अंतराल पर विजिट करते रहना चाहिए.

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