1 जनवरी से शुरू होंगे CBSE 10वीं-12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम्स, बोर्ड ने जारी की मार्किंग स्कीम

सीबीएसई ने नोटिस जारी कर सभी विषयों के थ्योरी और प्रैक्टिकल पेपर की मार्किंग स्कीम के बारे में विस्तार से जानकारी दी है, यहां जानें सारी डिटेल्स...

सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए एक अहम सूचना जारी की है. हाल ही में जारी किए गए नोटिस में सभी विषयों के थ्योरी और प्रैक्टिकल पेपर की मार्किंग स्कीम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है. स्टूडेंट्स बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर प्रैक्टिकल और थ्योरी पेपर के लिए सब्जेक्ट वाइज मार्किंग स्कीम को चेक कर सकते हैं.

कब से शुरू होंगे सीबीएसई के प्रैक्टिकल एग्जाम्स?

सीबीएसई ने नोटिस के मुताबिक 10वीं और 12वीं के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रोजेक्ट असेसमेंट और इंटरनल असेसमेंट 1 जनवरी से 14 फरवरी 2026 तक आयोजित किए जाएंगे. बोर्ड ने स्कूलों से मार्क्स अपलोड करते समय सतर्क रहने का आग्रह किया है क्योंकि बोर्ड ने पिछले सालों में ऐसी गलतियां देखी हैं. बोर्ड ने यह भी दोहराया है कि अगर त्रुटि लापरवाही के कारण हुई है तो सुधार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा.

बोर्ड ने 2026 की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल सभी विषयों के लिए पूरी मार्किंग स्कीम भी जारी की है. इसमें कक्षा, विषय कोड, विषय का नाम, थ्योरी, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क और इंटरनल असेसमेंट के लिए अधिकतम अंक दिए गए हैं. नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि क्या बोर्ड एक्टरनल एग्जामिनर नियुक्त किया जाएगा, क्या प्रैक्टिकल आंसर शीट बोर्ड उपलब्ध कराएगा और थ्योरी परीक्षा के लिए किस तरह से आंसर शीट का इस्तेमाल किया जाएगा. इसमें यह भी बताया गया कि प्रत्येक विषय में कुल 100 अंक होंगे जो थ्योरी, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट में बांटे जाएंगे.

प्रैक्टिकल आंसर बुक पर CBSE ने क्या कहा?

बोर्ड ने प्रैक्टिकल एग्जाम में इस्तेमाल की जाने वाली आंसर शीट के प्रकार और उपलब्ध कराए गए पेजों की संख्या भी स्पष्ट कर दी है. सीबीएसई ने बताया कि यह जानकारी स्कूलों को पहले से तैयारी करने और परीक्षा के दौरान आने वाली समस्याओं से बचने में मदद करने के लिए है. नोटिस के अंत में सभी स्कूलों को प्रैक्टिकल परीक्षाएं, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट निर्धारित समय-सीमा के भीतर और जारी निर्देशों के अनुसार पूरा करने की सलाह दी गई है. सीबीएसई ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि 2026 की बोर्ड परीक्षाओं का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए इन निर्देशों का कड़ाई से पालन आवश्यक है. छात्र और शिक्षक सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर सब्जेक्ट वाइज मार्क डिस्ट्रिब्यूशन चेक कर सकते हैं.

