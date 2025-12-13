FacebookTwitterYoutubeInstagram
CAT Result 2025: कब जारी होगा iimcat.ac.in पर कैट का रिजल्ट? जानें पिछले 5 साल का रुझान

शादीशुदा महिला की अजीबोगरीब जिद! प्रेमी से होना चाहती थी प्रेग्नेंट, बाद में लवर ने ही उतारा मौत के घाट

Weather Report: दिल्ली NCR में ठंड के साथ प्रदूषण का कहर, यूपी-बिहार में कोहरे का अलर्ट, जानें देशभर के मौसम का हाल

बुर्ज खलीफा का मालिक कौन है? दुबई का शेख या शाही परिवार नहीं, बल्कि इस बिजनेसमैन का है मालिकाना हक

डाकघर जो बने इतिहास के गवाह, जानें भारत के 5 सबसे पुराने पोस्ट ऑफिस की कहानी

अल्बानिया की गर्भवती मंत्री डिएला कौन है? जो 83 बच्चों की मां बनने वाली हैं

एजुकेशन

एजुकेशन

CAT Result 2025: कब जारी होगा iimcat.ac.in पर कैट का रिजल्ट? जानें पिछले 5 साल का रुझान

CAT Result 2025: अगर आपने कैट 2025 का एग्जाम दिया है और अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो जानें जरूरी अपडेट...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Dec 13, 2025, 09:11 AM IST

CAT Result 2025: कब जारी होगा iimcat.ac.in पर कैट का रिजल्ट? जानें पिछले 5 साल का रुझान

CAT Result 2025: IIM कोझिकोड जल्द ही कॉमन एडमिशन टेस्ट CAT 2025 का रिजल्ट जारी करने वाला है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिसंबर 2025 के अंत और जनवरी 2026 के पहले सप्ताह के बीच रिजल्ट जारी होने की संभावना जताई जा रही है. यह परीक्षा 30 नवंबर को आयोजित की गई थी. CAT 2025 की प्रोविजनल आंसर की 4 दिसंबर 2025 को जारी की जा चुकी है और उम्मीदवारों को 10 दिसंबर तक आपत्तियां दर्ज कराने की अनुमति दी गई थी. 

पिछले रुझानों से पता चलता है कि CAT का रिजल्ट आमतौर पर परीक्षा के 24-36 दिनों बाद जारी किया जाता है हालांकि कभी-कभी इसमें जनवरी की शुरुआत तक की देरी हो जाती है. हालाकि आईआईएम कोझिकोड ने अभी तक रिजल्ट जारी होने की आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं किया है. हालांकि एक्सपर्ट 19 से 29 दिसंबर 2025 के बीच iimcat.ac.in पर स्कोरकार्ड जारी होने की उम्मीद जता रहे हैं.

CAT Result 2025: महत्वपूर्ण तारीख

CAT 2025 परीक्षा की तारीख: 30 नवंबर 2025
प्रोविजनल आंसर की जारी होने की तारीख: 4 दिसंबर 2025
आपत्ति दर्ज करने की असमयसीमा: 4-10 दिसंबर 2025

CAT Result 2025: पिछले पांच साल का रुझान

पिछले पांच साल का विश्लेषण से पता चलता है कि CAT परीक्षा का रिजल्ट आमतौर पर परीक्षा के 3-5 सप्ताह बाद जारी किया जाता है. कुछ मामलों में जैसे कि 2021 और 2020 में रिजल्ट जनवरी की शुरुआत में जारी किए गए थे. पिछले 5 साल में रिजल्ट जारी होने की तारीखें इस तरह हैं-
2024: परीक्षा 24 नवंबर को, रिजल्ट 19 दिसंबर को (दिसंबर के अंत में जारी)
2023: परीक्षा 26 नवंबर को, रिजल्ट  21 दिसंबर को (दिसंबर के अंत में जारी)
2022: परीक्षा 27 नवंबर को, रिजल्ट  21 दिसंबर को (दिसंबर के अंत में जारी)
2021: परीक्षा 28 नवंबर को, रिजल्ट  3 जनवरी को (जनवरी के शुरुआती दिनों में जारी)
2020: परीक्षा 29 नवंबर को, रिजल्ट  2 जनवरी को (जनवरी के शुरुआती दिनों में जारी)

