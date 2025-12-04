FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

भारत पहुंचे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन! स्वागत के लिए PM मोदी पहुंचे एयरपोर्ट, राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

कैट परीक्षा का आंसर की iimcat.ac.in पर जारी, जानें गलत जवाब पर कैसे कर पाएंगे ऑब्जेक्शन

Bigg Boss 19 की ट्रॉफी के 3 टॉप दावेदार! जानें कितनी होगी Prize Money

भारत की सड़कों पर Putin की कार Aurus Senat ने मचाया तहलका, जानें गोलियों और मिसाइलों से बचने वाली गाड़ी के फीचर्स

भारत के प्रधानमंत्री विदेशी मेहमानों से हमेशा हैदराबाद हाउस में क्यों मिलते हैं? बेहद दिलचस्प है कहानी

ODI में शतकों की हैट्रिक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, इस खिलाड़ी ने लगाई लगातार 4 सेंचुरी

एजुकेशन

CAT Response Sheet 2025: कैट परीक्षा का आंसर की iimcat.ac.in पर जारी, जानें गलत जवाब पर कैसे कर पाएंगे ऑब्जेक्शन

IIM कोझिकोड ने CAT 2025 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है. इसके अलावा रिस्पॉन्स शीट भी जारी की गई है.  30 नवंबर को परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अब अपने उत्तरों की समीक्षा करने और अपने स्कोर का अनुमान लगाने के लिए आंसर की से अपने जवाब का मिलान कर सकते हैं. ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक आंसर की और रिस्पॉन्स शीट तक पहुंचने के लिए लॉगइन विंडो 04-12-2025 17:00 बजे से 10-12-2025 23:55 बजे तक खुली रहेगी. 

जया पाण्डेय

Updated : Dec 04, 2025, 06:35 PM IST

CAT Response Sheet 2025: कैट परीक्षा का आंसर की iimcat.ac.in पर जारी, जानें गलत जवाब पर कैसे कर पाएंगे ऑब्जेक्शन

CAT Answer Key 2025

CAT Response Sheet 2025: IIM कोझिकोड ने CAT 2025 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है. इसके अलावा रिस्पॉन्स शीट भी जारी की गई है.  30 नवंबर को परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अब अपने उत्तरों की समीक्षा करने और अपने स्कोर का अनुमान लगाने के लिए आंसर की से अपने जवाब का मिलान कर सकते हैं. ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक आंसर की और रिस्पॉन्स शीट तक पहुंचने के लिए लॉगइन विंडो 04-12-2025 17:00 बजे से 10-12-2025 23:55 बजे तक खुली रहेगी. 

CAT Answer Key 2025 क्यों है जरूरी?

प्रोविजनल आंसर की उम्मीदवारों को अपने उत्तरों की तुलना ऑफिशियल सही विकल्पों से करने की सुविधा देती है जिससे फाइनल रिजल्ट आने से पहले वे अपने परफॉर्मेंस का अनुमान लगा सकते हैं. इसके अलावा अगर उन्हें लगता है कि आंसर की में जवाब गलत है तो वे ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं. एक बार फाइनल आंसर की के बाद सेक्शन वाइज स्कोर और कुल प्रतिशत की गणना की जाएगी जो आगे एडमिशन प्रोसेस, रिटेन एबिलिटी टेस्ट (डब्ल्यूएटी), ग्रुप डिस्कशन (जीडी) और पर्सनल इंटरव्यू (पीआई) के लिए अलग-अलग आईआईएम द्वारा शॉर्टलिस्टिंग का आधार बनेगी.

CAT Answer Key 2025 कैसे करें डाउनलोड?

उम्मीदवार कैट परीक्षा का आंसर की डाउनलोड करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
1: आधिकारिक कैट पोर्टल iimcat.ac.in पर जाएं.
2: Candidates Login टैब पर क्लिक करें.
3: अपना कैट रजिस्ट्रेशन नंबर/यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करें और सबमिट करें.
4: एक बार लॉग इन करने के बाद अपने स्लॉट की आंसर की और रिस्पॉन्स शीट पीडीएफ (स्लॉट 1/स्लॉट 2/स्लॉट 3) के लिए लिंक का चयन करें.
5: पीडीएफ डाउनलोड करें और सेव करें.

CAT Answer Key 2025 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

CAT Answer Key 2025 के बाद आगे क्या?

अगर किसी उम्मीदवार को अपने उत्तरों और ऑफिशियल आंसर की के बाद कोई गड़बड़ी मिलती है तो वे 8 दिसंबर (12:00PM) से 10 दिसंबर (11:55PM) तक निर्धारित ऑब्जेक्शन विंडो के दौरान ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकते हैं. ऑब्जेक्शन, पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ही की जा सकेगी और इसके साथ जरूरी साक्ष्य भी प्रस्तुत करना होगा. मान्य ऑब्जेक्शन की समीक्षा की जाएगी और इसके बाद फाइनल आंसर की जारी की जाएगी.

