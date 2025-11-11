CAT Admit Card 2025: 12 नवंबर को आएगा कैट परीक्षा का एडमिट कार्ड, iimcat.ac.in से यूं कर पाएंगे डाउनलोड

CAT Admit Card 2025: IIM कोझिकोड 12 नवंबर को कैट 2025 परीक्षा का हॉल टिकट जारी करेगा. जानें कैसे कर पाएंगे डाउनलोड....

CAT Admit Card 2025: IIM कोझिकोड 12 नवंबर को कैट 2025 परीक्षा का हॉल टिकट जारी करेगा. जो उम्मीदवार कैट की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे एक बार एडमिट कार्ड जारी होने के बाद इसे ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in डाउनलोड कर पाएंगे. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लिकेशन लॉगिन आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी.

CAT Admit Card 2025: कैसे करें डाउनलोड?

- आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाएं

- IIM CAT Admit Card 2025 PDF लिंक पर क्लिक करें.

- आवश्यक लॉगिन क्रेडेंशियल के रूप में एप्लिकेशन लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करें.

- इसके बाद IIM CAT हॉल टिकट डाउनलोड के लिए स्क्रीन पर दिखाई देगा.

- कैट हॉल टिकट पीडीएफ को सेव करें और उसका प्रिंट आउट लेना न भूलें.

IIM CAT की परीक्षा 30 नवंबर को आयोजित होने वाला है. आईआईएम कैट हॉल टिकट 2025 में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, जन्म तिथि, परीक्षा तिथि, शिफ्ट समय, परीक्षा केंद्र का पता और बाकी डिटेल्स शामिल होंगे. कैट परीक्षा तीन सत्रों में लगभग 170 परीक्षा शहरों में आयोजित की जाएगी.

CAT 2025 पेपर पैटर्न

CAT 2025 में तीन मुख्य खंड वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन (VARC), डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग (DILR), और क्वांटिटेटिव एबिलिटी (QA) से सवाल पूछे जाएंगे. परीक्षा की कुल अवधि 120 मिनट है जिसमें प्रत्येक खंड के लिए 40 मिनट का समय आवंटित किया गया है. परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी खंडों के बीच स्विच नहीं कर पाएंगे.

इस परीक्षा में कुल 66 प्रश्न होंगे जो बहुविकल्पीय प्रश्नों (MCQ) और टाइप-इन-द-आंसर प्रारूप में होंगे. प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक मिलेंगे, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक काटा जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इस अहम परीक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी तैयारी करें.

