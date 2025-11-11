FacebookTwitterYoutubeInstagram
पाकिस्तान- इस्लामाबाद कोर्ट में बम ब्लास्ट, यूनिवर्सिटी से 6 से 8 लोगों को हिरासत में लिया

Creatine Benefits: जिम करने वालों के लिए कौन सा है पसंदीदा क्रिएटिन, जानें इससे सेहत को मिलने वाले फायदे

जिम करने वालों के लिए कौन सा है पसंदीदा क्रिएटिन, जानें इससे सेहत को मिलने वाले फायदे

CAT Admit Card 2025: 12 नवंबर को आएगा कैट परीक्षा का एडमिट कार्ड, iimcat.ac.in से यूं कर पाएंगे डाउनलोड

12 नवंबर को आएगा कैट परीक्षा का एडमिट कार्ड, iimcat.ac.in से यूं कर पाएंगे डाउनलोड

Utpanna Ekadashi 2025: कब है उत्पन्ना एकादशी, जानें पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त और नियम

कब है उत्पन्ना एकादशी, जानें पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त और नियम

Delhi Red Fort Blast: क्या भीड़ बढ़ने का इंतज़ार कर रहा था उमर? 3 बड़े सवाल जिनके जवाब ढूंढने में जुटी जांच एंजेंसियां

Delhi Red Fort Blast: क्या भीड़ बढ़ने का इंतज़ार कर रहा था उमर? 3 बड़े सवाल जिनके जवाब ढूंढने में जुटी जांच एंजेंसियां

Delhi Blast: कौन हैं वो 5 डॉक्टर जिन्होंने रची दिल्ली को दहलाने की साजिश? कश्मीर से लेकर अहमदाबाद तक जुड़े आतंक के तार

Delhi Blast: कौन हैं वो 5 डॉक्टर जिन्होंने रची दिल्ली को दहलाने की साजिश? कश्मीर से लेकर अहमदाबाद तक जुड़े आतंक के तार

धर्मेंद्र की इस हरकत से कांप गई थी हेमा मालिनी की रूह, देखते ही बचकर निकल जाती थी एक्ट्रेस

धर्मेंद्र की इस हरकत से कांप गई थी हेमा मालिनी की रूह, देखते ही बचकर निकल जाती थी एक्ट्रेस

एजुकेशन

एजुकेशन

CAT Admit Card 2025: 12 नवंबर को आएगा कैट परीक्षा का एडमिट कार्ड, iimcat.ac.in से यूं कर पाएंगे डाउनलोड

CAT Admit Card 2025: IIM कोझिकोड 12 नवंबर को कैट 2025 परीक्षा का हॉल टिकट जारी करेगा. जानें कैसे कर पाएंगे डाउनलोड....

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Nov 11, 2025, 02:26 PM IST

CAT Admit Card 2025: 12 नवंबर को आएगा कैट परीक्षा का एडमिट कार्ड, iimcat.ac.in से यूं कर पाएंगे डाउनलोड

CAT Admit Card 2025 (सांकेतिक तस्वीर)

CAT Admit Card 2025: IIM कोझिकोड 12 नवंबर को कैट 2025 परीक्षा का हॉल टिकट जारी करेगा. जो उम्मीदवार कैट की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे एक बार एडमिट कार्ड जारी होने के बाद इसे ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in डाउनलोड कर पाएंगे. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को  एप्लिकेशन लॉगिन आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी.

CAT Admit Card 2025: कैसे करें डाउनलोड?

- आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाएं 
- IIM CAT Admit Card 2025 PDF लिंक पर क्लिक करें. 
- आवश्यक लॉगिन क्रेडेंशियल के रूप में एप्लिकेशन लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करें.
- इसके बाद IIM CAT हॉल टिकट डाउनलोड के लिए स्क्रीन पर दिखाई देगा.
- कैट हॉल टिकट पीडीएफ को सेव करें और उसका प्रिंट आउट लेना न भूलें. 

IIM CAT की परीक्षा 30 नवंबर को आयोजित होने वाला है. आईआईएम कैट हॉल टिकट 2025 में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, जन्म तिथि, परीक्षा तिथि, शिफ्ट समय, परीक्षा केंद्र का पता और बाकी डिटेल्स शामिल होंगे. कैट परीक्षा तीन सत्रों में लगभग 170 परीक्षा शहरों में आयोजित की जाएगी. 

CAT 2025 पेपर पैटर्न 

CAT 2025 में तीन मुख्य खंड वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन (VARC), डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग (DILR), और क्वांटिटेटिव एबिलिटी (QA) से सवाल पूछे जाएंगे. परीक्षा की कुल अवधि 120 मिनट है जिसमें प्रत्येक खंड के लिए 40 मिनट का समय आवंटित किया गया है. परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी खंडों के बीच स्विच नहीं कर पाएंगे. 

इस परीक्षा में कुल 66 प्रश्न होंगे जो बहुविकल्पीय प्रश्नों (MCQ) और टाइप-इन-द-आंसर प्रारूप में होंगे. प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक मिलेंगे, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक काटा जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इस अहम परीक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी तैयारी करें. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

