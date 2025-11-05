CAT Admit Card 2025: कब जारी होगा CAT 2025 का एडमिट कार्ड? 30 नवंबर को होने वाली है परीक्षा

CAT Admit Card 2025: अगर आप CAT 2025 की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है. जानें IIM कोझीकोड कब जारी करेगा एडमिट कार्ड और कब होगा एग्जाम...

CAT Admit Card 2025: अगर आप CAT 2025 की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है. IIM कोझीकोड 12 नवंबर को इस परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी करने वाला है. एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने CAT एप्लिकेशन लॉगिन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in से अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एडमिट कार्ड आज यानी 5 नवंबर को जारी किए जाने थे.

2.95 लाख इस साल CAT 2025 में हो सकते हैं शामिल

इस साल CAT 2025 की परीक्षा में 2.95 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने की उम्मीद है. पिछले साल 2.93 लाख उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी थी जिनमें 1.07 लाख महिला और पांच ट्रांसजेंडर उम्मीदवार शामिल थे. कैट 2025 परीक्षा 30 नवंबर को तीन सत्रों में आयोजित की जाएगी जिसकी अवधि 120 मिनट होगी. आईआईएम कोझिकोड ने कहा है कि अगर जरूरी हो तो आईआईएम परीक्षा की तारीख और समय में बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

यह परीक्षा आईआईएम में विभिन्न पोस्ट ग्रेजुएट और फेलो/डॉक्टरेट प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम है. कैट 2025 के नंबरों का इस्तेमाल रजिस्टर्ड गैर आईआईएम मेंबर इंस्टीट्यूट भी करते हैं. ऐसे इंस्टीट्यूट की लिस्ट ऑफिशियल कैट वेबसाइट पर उपलब्ध है. आईआईएम गैर-आईआईएम इंस्टीट्यूट की चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं होते.

CAT 2025 एग्जाम पैटर्न

CAT परीक्षा लगभग 170 शहरों में आयोजित की जाएगी. उम्मीदवार आवेदन पत्र भरते समय अपनी पसंद के पांच परीक्षा शहर चुन सकते हैं. केंद्रों की अंतिम सूची कैट अधिकारियों के विवेक पर बदल सकती है. कैट अभ्यर्थियों का मूल्यांकन तीन खंडों में करता है, जिसमें वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन (VARC), क्वॉन्टिटेटिव एबिलिटी (QA) और डाटा एंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग (DILR) से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in को चेक कर सकते हैं.

