IIM CAT Admit Card 2025: आईआईएम कोझिकोड ने जारी किया CAT 2025 का एडमिट कार्ड, iimcat.ac.in से ऐसे करें डाउनलोड

IIM CAT Admit Card 2025: IIM कोझिकोड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT 2025) का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट डाउनलोड करें हॉल टिकट...

IIM CAT Admit Card 2025: IIM कोझिकोड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT 2025) का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल होने के लिए जिन उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, वे ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in पर अपनी लॉगइन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं.

कैट 2025 परीक्षा 30 नवंबर को देश भर के निर्धारित केंद्रों पर तीन सेशन में आयोजित की जाएगी. आईआईएम कोझिकोड के अनुसार लगभग 2.95 लाख उम्मीदवारों ने कैट 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ऑफिशियल पोर्टल नियमित रूप से देखते रहें. दो घंटे की इस परीक्षा में उम्मीदवारों का मूल्यांकन वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन (VARC), डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग (DILR) और क्वांटिटेटिव एबिलिटी (QA) के आधार पर किया जाएगा.

IIM CAT Admit Card 2025: कैसे करें डाउनलोड?

- आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाएं.

- CAT 2025 एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें.

- अगली विंडो में रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालें और सबमिट करें.

- CAT एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंटआउट निकालना न भूलें.

आईआईएम कोझिकोड 12 नवंबर से आधिकारिक कैट वेबसाइट पर एक मॉक टेस्ट जारी करेगा. इस मॉक टेस्ट में ऐसे नमूना प्रश्न होंगे जो उम्मीदवारों को परीक्षा के फॉर्मेट और इंटरफेस से परिचित कराने में मदद करेंगे. आईआईएम कोझिकोड के एक बयान में कहा गया है कि आईआईएम ने परीक्षा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरे इंतजाम किए हैं जिनमें चुनिंदा जगहों पर मोबाइल जैमर लगाना भी शामिल है.

