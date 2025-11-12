FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

एलएनजेपी अस्पताल में घायलों से मिले PM मोदी, कहा- धमाके के दोषियों को सख्त सजा मिलेगी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
लखनऊ पहुंची Hockey World Cup Trophy, सीएम योगी ने इस तरह किया स्वागत; जानिए क्या बोले यूपी के मुख्यमंत्री?

लखनऊ पहुंची Hockey World Cup Trophy, सीएम योगी ने इस तरह किया स्वागत; जानिए क्या बोले यूपी के मुख्यमंत्री?

एग्जिट पोल पर तेजस्वी यादव का पहला रिएक्शन, कहा- धर्मेंद्र को झूठी खबर फैलाने वालों पर भरोषा नहीं

एग्जिट पोल पर तेजस्वी यादव का पहला रिएक्शन, कहा- धर्मेंद्र को झूठी खबर फैलाने वालों पर भरोषा नहीं

दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार शाहीन के Ex पति का दावा, हमारा हो चुका है तलाक, बच्चों तक से नहीं रखती कोई नाता

दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार शाहीन के एक्स पति का दावा, हमारा हो चुका है तलाक, बच्चों तक से नहीं रखती कोई नाता

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया के वो 5 देश जहां हैं सबसे ज्यादा गंजे लोग, जानें किस नंबर पर आते हैं भारत-पाकिस्तान

दुनिया के वो 5 देश जहां हैं सबसे ज्यादा गंजे लोग, जानें किस नंबर पर आते हैं भारत-पाकिस्तान

8th Pay Commission से जुड़े 6 बड़े अपडेट, सरकारी कर्मचारियों के लिए आने वाली है गुड न्यूज़

8th Pay Commission से जुड़े 6 बड़े अपडेट, सरकारी कर्मचारियों के लिए आने वाली है गुड न्यूज़

Best Shopping Markets: शादी की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली की ये 5 मार्केट, बजट में मिल जाएंगे डिजाइनर कपड़े

शादी की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली की ये 5 मार्केट, बजट में मिल जाएंगे डिजाइनर कपड़े

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

IIM CAT Admit Card 2025: आईआईएम कोझिकोड ने जारी किया CAT 2025 का एडमिट कार्ड, iimcat.ac.in से ऐसे करें डाउनलोड

IIM CAT Admit Card 2025: IIM कोझिकोड  ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT 2025) का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट डाउनलोड करें हॉल टिकट...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Nov 12, 2025, 02:15 PM IST

IIM CAT Admit Card 2025: आईआईएम कोझिकोड ने जारी किया CAT 2025 का एडमिट कार्ड, iimcat.ac.in से ऐसे करें डाउनलोड

IIM CAT Admit Card 2025

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

IIM CAT Admit Card 2025: IIM कोझिकोड  ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT 2025) का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल होने के लिए जिन उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, वे ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in पर अपनी लॉगइन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. 

कैट 2025 परीक्षा 30 नवंबर को देश भर के निर्धारित केंद्रों पर तीन सेशन में आयोजित की जाएगी. आईआईएम कोझिकोड के अनुसार लगभग 2.95 लाख उम्मीदवारों ने कैट 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ऑफिशियल पोर्टल नियमित रूप से देखते रहें. दो घंटे की इस परीक्षा में उम्मीदवारों का मूल्यांकन वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन (VARC), डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग (DILR) और क्वांटिटेटिव एबिलिटी (QA) के आधार पर किया जाएगा.

IIM CAT Admit Card 2025: कैसे करें डाउनलोड?

- आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाएं.
- CAT 2025 एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें.
- अगली विंडो में रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालें और सबमिट करें.
- CAT एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंटआउट निकालना न भूलें.

आईआईएम कोझिकोड 12 नवंबर से आधिकारिक कैट वेबसाइट पर एक मॉक टेस्ट जारी करेगा. इस मॉक टेस्ट में ऐसे नमूना प्रश्न होंगे जो उम्मीदवारों को परीक्षा के फॉर्मेट और इंटरफेस से परिचित कराने में मदद करेंगे. आईआईएम कोझिकोड के एक बयान में कहा गया है कि आईआईएम ने परीक्षा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरे इंतजाम किए हैं जिनमें चुनिंदा जगहों पर मोबाइल जैमर लगाना भी शामिल है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
लखनऊ पहुंची Hockey World Cup Trophy, सीएम योगी ने इस तरह किया स्वागत; जानिए क्या बोले यूपी के मुख्यमंत्री?
लखनऊ पहुंची Hockey World Cup Trophy, सीएम योगी ने इस तरह किया स्वागत; जानिए क्या बोले यूपी के मुख्यमंत्री?
एग्जिट पोल पर तेजस्वी यादव का पहला रिएक्शन, कहा- धर्मेंद्र को झूठी खबर फैलाने वालों पर भरोषा नहीं
एग्जिट पोल पर तेजस्वी यादव का पहला रिएक्शन, कहा- धर्मेंद्र को झूठी खबर फैलाने वालों पर भरोषा नहीं
दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार शाहीन के Ex पति का दावा, हमारा हो चुका है तलाक, बच्चों तक से नहीं रखती कोई नाता
दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार शाहीन के एक्स पति का दावा, हमारा हो चुका है तलाक, बच्चों तक से नहीं रखती कोई नाता
Watch Video: दिल्ली कार ब्लास्ट नया CCTV फुटेज आया सामने, देखिए कैसे चलती गाड़ियों के बीच हुआ धमाका
Watch Video: दिल्ली कार ब्लास्ट नया CCTV फुटेज आया सामने, देखिए कैसे चलती गाड़ियों के बीच हुआ धमाका
IIM CAT Admit Card 2025: आईआईएम कोझिकोड ने जारी किया CAT 2025 का एडमिट कार्ड, iimcat.ac.in से ऐसे करें डाउनलोड
आईआईएम कोझिकोड ने जारी किया CAT 2025 का एडमिट कार्ड, iimcat.ac.in से ऐसे करें डाउनलोड
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया के वो 5 देश जहां हैं सबसे ज्यादा गंजे लोग, जानें किस नंबर पर आते हैं भारत-पाकिस्तान
दुनिया के वो 5 देश जहां हैं सबसे ज्यादा गंजे लोग, जानें किस नंबर पर आते हैं भारत-पाकिस्तान
8th Pay Commission से जुड़े 6 बड़े अपडेट, सरकारी कर्मचारियों के लिए आने वाली है गुड न्यूज़
8th Pay Commission से जुड़े 6 बड़े अपडेट, सरकारी कर्मचारियों के लिए आने वाली है गुड न्यूज़
Best Shopping Markets: शादी की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली की ये 5 मार्केट, बजट में मिल जाएंगे डिजाइनर कपड़े
शादी की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली की ये 5 मार्केट, बजट में मिल जाएंगे डिजाइनर कपड़े
India vs South Africa Tests में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों के नाम
India vs South Africa Tests में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों के नाम
कितना पढ़ा-लिखा है गोविंदा का परिवार? जानें सुनीता से लेकर यशवर्धन आहूजा तक किसके पास कितनी डिग्रियां
कितना पढ़ा-लिखा है गोविंदा का परिवार? जानें सुनीता से लेकर यशवर्धन आहूजा तक किसके पास कितनी डिग्रियां
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE